Schlemmen und schwitzen

Scheeßel - Auch in diesem Jahr können sich die Freunde des königlichen Gemüses wieder auf die saisonale Köstlichkeit freuen. Dabei sollten sich Spargelfans ganz besonders den kommenden Sonntag vormerken. An diesem Tag findet im Kernort wieder der traditionelle Scheeßeler Spargelmarkt statt, und dies schon im vierten Jahr. Einmal mehr laden dekorativ herausgeputzte Marktstände die Besucher aus Nah und Fern zum Verweilen und Genießen ein. Der Untervogtplatz bildet dabei wieder die Kulisse für allerlei Köstlichkeiten und ein bewährtes Rahmenprogramm. Die Aktivitäten beginnen bereits um 11 Uhr. Es gibt direkt vor Ort zubereitete Spargelgerichte vom Scheeßeler Hof. Das Stangengemüse kommt erntefrisch von „Schloh‘s Spargelhof“ (Hellwege) und Wolters-Spargel (Wenkeloh), die ebenfalls mit eigenen Ständen vertreten sein werden. Kaffee, Kuchen und Bauernhofeis gibt‘s vom Hofladen Bassen. Weitere Aktionen und Attraktionen sind eine Weinverkostung mit Carsten Kaßburg, ein Honigverkauf, ein Staudenmarkt, eine Riesen-Murmelbahn und Kistenstapeln für Kinder sowie Auftritte der Beekscheepers (ab 14.15 Uhr), der Original Scheeßeler Trachtengruppe (ab 15.15 Uhr) und der „Goldenen Brücke“ (ab 16.15 Uhr). Für musikalische Unterhaltung sorgt den ganzen Tag über DJ Bobby Meyer.

Auch der gute Zweck kommt nicht zu kurz: Zugunsten der Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel sind alle Hobby-Läufer und Nordic-Walker ab 14 Uhr aufgerufen, beim Spargellauf den Ein-Kilometer-Rundkurs in einer Stunde so häufig wie möglich zu umrunden. Die Firmen Head-Spa, Junited-Autoglas und einige Ratsmitglieder haben sich bereit erklärt, je gelaufene Runde einen Euro zugunsten der gemeinnützigen Einrichtung zu spenden. Wer mitmachen möchte, meldet sich ab 13 Uhr bei den Helfern des TV Scheeßel vor dem Rathaus an. Alle Teilnehmer bekommen eine Erinnerungs-Medaille. - lw