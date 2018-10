Scheeßeler Friseur-Scheren sollen in Guinea Starthilfe geben

Ehrenamtliche der Kania-Hilfe sammeln

+ © Heyne Der örtliche Projektleiter Sekou Bangura (v.l.) bedankt sich bei Friseurmeister Carsten Gehse und Auszubildenden Iman Haideri mit handgefertigten Holzkämmen für die Scherenspende. © Heyne

Scheeßel - Was hat eine Tasche voller Scheren mit der Flüchtlingspolitik zu tun? Friseurmeister Carsten Gehse, der diese Frage beantworten könnte, hat an diesem Morgen wenig Zeit – der Salon brummt. Sein Lehrling Iman Haideri, der hier seit einem Jahr eine Lehre absolviert, und Sekou Bangoura, örtlicher Leiter der Kania-Hilfe in Guinea, sowie Heike Buchhaupt, Scheeßeler ehrenamtliche Aktive, geben Auskunft. Der Grundgedanke: Die Situation derer verbessern, die Hilfe nötig haben – „egal, ob das hier vor Ort ist oder im Ausland“.