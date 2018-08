Scheeßels größte Facebook-Gruppe ist ein Trödelmarkt

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Hier geht es zu wie bei einem richtigen Trödelmarkt – in der Facebook-Gruppe „Flohmarkt Scheeßel“. Täglich wandern dutzende Produkte über die virtuelle Ladentheke. Mittlerweile haben sich mehr als 4 360 Mitglieder in der Gruppe zusammengefunden – damit ist sie eine der größten aus der Gemeinde. Ebay mit seinen Verkaufsgebühren war gestern.

Nein, ins Leben gerufen haben Anastasia Mangler (34) und Silvia See (47) die Verkaufsgruppe, die, wie sie betonen, sich ausschließlich an private Anbieter richtet, nicht. „Das hat schon jemand vor uns gemacht“, sagt Mangler, die in Scheeßel wohnt. Seit wann es die Gruppe gebe? „Keine Ahnung“, meinen die beiden. „Aber mehr als sechs Jahre werden es wohl sein.“ Inzwischen sind sie es, die den „Flohmarkt Scheeßel“ als Administratorinnen, ohne finanzielle Hintergedanken, betreiben. Dafür würden sie „mal mehr, mal weniger Zeit“ aufwenden. „Es gibt ja auch noch ein Leben außerhalb des Internets“, betont Silvia See aus Lauenbrück.

Neue Besitzer finden sich über das Portal im Prinzip für alles. Computerspiele, Bilderrahmen, Kleidungsstücke, Fahrräder aber auch sperrige Gegenstände wie eine Couchgarnitur samt Beistelltisch. Aber: Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, hat das Duo einige Regeln aufgestellt. „Tierverkäufe, Kreditangebote und Produktfälschungen sind beispielsweise nicht erlaubt“, erklärt Anastasia Mangler, die als Altenpflegerin in der ambulanten Pflege arbeitet. Auch sollen die Nutzer keine angebotenen Gegenstände schlecht machen oder anzügliche Kommentare abgeben. Wer sich nicht daran hält, wird per Privatnachricht verwarnt. „Und bei wem auch das nichts nützt, fliegt raus“, so die zweifache Familienmutter. Wie lang die Liste der blockierten Mitglieder gegenwärtig ist, weiß Mangler nicht. „Es sind aber schon einige.“

Mehr als 4360 Mitglieder – die beiden Frauen würden sich oft selbst darüber wundern, welches enorme Interesse der virtuelle Flohmarkt erzeugt. „Alle haben zu Hause offenbar allerlei herum stehen, was sie nicht einfach wegschmeißen möchten, aber auch nicht reich damit werden wollen“, vermutet See, ebenfalls Mutter von zwei Kindern. „Deswegen versuchen sie es auf diesem Wege.“ Dennoch: Ganz so gut wie noch vor ein paar Jahren, laufe der Handel in ihrer Facebook-Gruppe nicht mehr. „Mag sein, dass man heutzutage alles neu haben will, und wenn vom Trödel, dann am liebsten geschenkt.“

Mitunter bekommen die beiden Verwalterinnen der Gruppe von begeisterten Mitgliedern auch Lob. Sie beide, beteuern die Frauen, hätten selbst bisher nur gute Erfahrungen mit dem „Flohmarkt Scheeßel“ gemacht. Auch sie haben ihre Produkte, von Kindersachen bis hin zu Möbeln, schnell verkauft.

Und wenn sich auf ein Angebot gleich mehrere Nutzer melden, die das gute Stück erwerben wollen? „Dann gilt bei uns die Regel: Wer zuerst kommt, der mahlt auch zuerst.“