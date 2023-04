Tendenz steigend: Scheeßeler Tafel versorgt seit 15 Jahren Bedürftige

Von: Ulla Heyne

Marion von Koschitzky (l.), eine der drei Leiterinnen der Tafel, freut sich über den ersten Besuch von Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (r.) im alten Bahnhof. © Ulla Heyne

Bei der Gründung sahen Kritiker keinen Bedarf an einer Lebensmittel-Ausgabe in Scheeßel - zu Unrecht. Nach 15 Jahren ist die Tafel wichtiger denn je.

Scheeßel – Seit 15 Jahren besteht die „Scheeßeler Ausgabestelle der Rotenburger Tafel“, wie die ebenso offizielle wie sperrige Bezeichnung lautet. Für viele Kunden des „etwas anderen“ Lebensmittelmarkts ebenso wie das ehrenamtliche Team hinter den Tresen gehört der Gang zum alten Bahnhof zum Alltag. Das war nicht immer so, wie sich Marion von Koschitzky, Bärbel Münnich und Doris Braentel erinnern, allesamt „Tafel“-Mitstreiterinnen der ersten Stunde und seit knapp vier Jahren das Leitungstrio an der Spitze der rund 45 Ehrenamtler.

Anfänglich sei die Scham, als Bedürftige von den örtlichen Supermärkten, Bäckereien, aber auch Landwirten und Privatleuten gespendete Lebensmittel abzuholen, noch größer gewesen, „inzwischen hat sich das Gott lob normalisiert“, stellt Braentel fest. „Das erste Mal ist immer schwer, aber dadurch, dass wir den Kunden auf Augenhöhe begegnen, werden Hemmschwellen abgebaut.“

Und auch die anfängliche Ablehnung aus dem Rathaus habe sich gegeben: „Damals wurde noch angezweifelt, dass wir so etwas hier brauchen“, erinnert sich von Koschitzky. Mittlerweile überbringt die amtierende Bürgermeisterin Ulrike Jungemann zum 15-jährigen Bestehen der Tafel im Beekeort nicht nur Glückwünsche und einen Dank an das Team der ehrenamtlichen Helfer, sondern auch eine gute Nachricht aus dem Rathaus: Gerade hat der Rat eine Erhöhung der jährlichen Fördersumme von 6 000 auf 7 000 Euro beschlossen.

Mehr als 40 ehrenamtlichen Helfern gilt der Dank von Bürgermeisterin Ulrike Jungemann für 15 Jahre Lebensmittelausgabe. © Heyne

Das ist laut dem Führungstrio auch bitter nötig, denn die Bedürftigkeit hat in vergangenen 15 Jahren, seit die Ausgabe auf Betreiben einiger Lions-Brüder kurz nach Rotenburg unter Federführung von Helmut Reitz eingerichtet wurde, keineswegs abgenommen. Ganz im Gegenteil: Mit derzeit 132 ausgestellten Berechtigungsscheinen, hinter denen sich rund 380 Personen verbergen, rund ein Drittel davon Kinder, sei die Tafel frequentierter denn je. Dazu habe auch der verstärkte Zuzug von Geflüchteten beigetragen – waren die Kunden in den ersten Jahren vornehmlich Einheimische, werden heute Menschen aus 16 Nationen versorgt, davon je rund ein Drittel Ukrainer und andere Nationalitäten.

„Die erste Flüchtlingswelle hat uns an unsere Grenzen gebracht“, erinnert sich Münnich. Erstmals musste die Ausgabe, wie derzeit auch wieder, geteilt werden. Derzeit darf jeder Berechtigte nur einen der zwei Ausgabetermine pro Woche wahrnehmen. Die wirtschaftliche Situation macht sich auch hier bemerkbar: „Die Supermärkte kalkulieren heute anders, es bleibt nicht mehr so viel übrig“, berichtet Braentel, „auch unsere Kunden mussten lernen, dass wir nicht mehr so viel zu verteilen haben“. Abhilfe, gerade im Bereich der lang haltbaren Lebensmittel wie Mehl, Zucker oder Nudeln, schaffen von Vereinen oder politischen Parteien oder Supermarktketten initiierte Spendenaktionen wie das bekannte „Zahl zwei, nimm eins“.

Und auch die Lebensmittel-Sammelaktionen beim Hurricane-Festival, an der sich auch Mitstreiter aus Zeven beteiligen, bringen zumindest Raviolidosen und Fertigsuppen in die Regale. Hier wie auch im laufenden Betrieb sind Eichenschüler sehr willkommen, die sich im Rahmen ihres sozialdiakonischen Praktikums, manche auch darüber hinaus, engagieren. Neue Helfer sind gern gesehen – der demografische Wandel macht auch vor den Ehrenamtlern nicht halt; die Ältesten sind über 80. „Besonders Fahrer werden dringend benötigt“, meint Dieter Froese, selbst Fahrer der ersten Stunde. Er findet es eine Schande, dass es die Tafeln immer noch geben muss – „eine Aufgabe, die der Staat auf das Ehrenamt abwälzt“.

Für Bürgermeisterin Ulrike Jungemann ist die Tafel ein „Spiegel der Gesellschaft: Auf der einen Seite der Überfluss, auf anderen Seite die, die sich das nicht leisten können.“ Ihr Dank gilt den Menschen, die sich hier für das Gemeinwohl einsetzen: „Es gibt einige Aufgaben, die durch das Ehrenamt viel unbürokratischer geregelt werden können, also es offizielle Stellen übernähmen.“ Der größte Wunsch vieler Tafel-Helfer wäre, dass es die Tafeln in absehbarer Zukunft nicht mehr geben muss, „realistisch ist das aber wohl nicht“, gibt von Koschitzky zu. Das Trio bleibt der Tafel voraussichtlich noch fünf Jahre in leitender Funktion erhalten, „spätestens dann wird es wohl Zeit, abzutreten“.