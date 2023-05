Scheeßeler Sportvereine schließen sich zusammen

Von: Judith Tausendfreund

Sport in Scheeßel, hier zu sehen der SV RW Scheeßel und die SG Westerholz/Hetzwege. Beide Teams sind aus der 1. Kreisklasse Süd. © Freese

In Scheeßel agieren die Sportvereine künftig als Arbeitsgemeinschaft der Scheeßeler Sportvereine, kurz ASS. Der Zusammenschluss lädt viermal im Jahr zu einem informativen Treffen ein. Auch in der Politik will man künftig mit einem Vertreter aktiv und sichtbar werden.

Scheeßel – In Rotenburg haben sich die Sportvereine schon zu Beginn der 1970er- Jahre zu einer Arbeitsgemeinschaft, der ARS, zusammengeschlossen. Nun ist es auch in Scheeßel soweit: Die Arbeitsgemeinschaft der Scheeßeler Sportvereine, kurz ASS, wurde aus der Taufe gehoben.

Initiator der ganzen Sache ist Michael Urban. In Scheeßel kennt man ihn. Der Inhaber des Werbeteams Scheeßel ist politisch aktiv bei den Freien Wählern. Er ist aber auch Geschäftsführer im Sportverein Jeersdorf, Flagfootball-Trainer und im MSC Eichenring als Schatzmeister aktiv. Nun hat er noch die ASS angestoßen. „Wir sind aber kein Verein, ich bin auch kein Sprecher der Initiative“, erklärt Urban. Er hatte die Idee, dass es sinnvoll ist, wenn die Sportvereine gemeinsam für die eigenen Interessen einstehen.

Gesagt, getan: Urban hat sich eine Woche Zeit genommen, alle Vorstände recherchiert und alle angeschrieben. Und prompt haben alle Ja gesagt. „Es sind 27 Vereine insgesamt“, berichtet er. Also doch schon ganz schön viele. Die Sportvereine hat er schon alle an Bord geholt. Die Schützenvereine hat er auch angesprochen, hier fehlen noch einige. „Unser Kriterium ist, dass wir alle Vereine ansprechen, die Mitglied im Kreissportbund sind“, berichtet er. Auch der Bogensport soll mitmachen.

Michael Urban hat die Idee der Arbeitsgemeinschaft der Scheeßeler Sportvereine ins Leben gerufen. © Tausendfreund

Erreichen will er, dass es einen regelmäßigen Austausch gibt. Die Sportvereine sollen sich vernetzen. Es geht um den Austausch von Informationen, um voneinander zu lernen und gemeinsame Aktionen zu planen. „Auch Fördermittel wollen wir perspektivisch gemeinsam akquirieren.“

Es geht auch um Fördermittel

Ein erstes Treffen, das Gründungstreffen, gab es im Scheeßeler Hof. Ein zweites Treffen fand beim Golf Club Wümme statt. Die dritte Zusammenkunft ist ebenfalls schon geplant. Insgesamt sollen es etwa vier Termine pro Jahr werden. Jeweils an unterschiedlichen Orten wollen die Vereinsvertreter zusammenkommen. Und jedes Mal gibt es ein Vortrag zu einem bestimmten Thema. So hat Olaf Lüdemann, Vorsitzender des Tennisclubs Blau-Weiß Scheeßel, darüber berichtet, wie es der Verein geschafft hat, in der Corona-Zeit neue Mitglieder zu gewinnen. Weitere Themen werden schon geplant. „Das können ganz unterschiedliche Ideen sein. Wir sprechen über aktuelle Anliegen, eine Veranstaltung kann auch mal das Thema sein“, so Urban weiter.

Als nächstes Vorhaben hat die Gruppe geplant, dass ein Vertreter benannt werden soll, der dann im Ausschuss Jugend, Senioren, Soziales und Sport als Sprecher der ASS agieren soll. Als personellen Vorschlag haben sich alle Beteiligten auf Jörg Schories, den Vorsitzenden des TV Scheeßel, geeinigt. „Bislang gab es im Ausschuss keinen benannten Vertreter, der dem Sport im Ort eine Stimme gegeben hat“, erklärt Urban. Dies habe daran gelegen, dass kein einzelner Vereinsvertreter dort agieren wollte, dann wären die jeweils anderen Vereine nicht vertreten gewesen. Das soll jetzt anders werden. Schories wird dann eben nicht für seinen Verein, sondern für die ASS agieren. Die Personalie muss noch formal benannt werden, der Vorschlag liegt aber auf dem Tisch.

In Zukunft Präsenz zeigen

Trotz aller guten Vorsätze will man in Scheeßel bewusst keinen Verein aus der Arbeitsgemeinschaft machen. „Wir halten das klein“, betont Urban. Die Vernetzung soll im Fokus stehen, „ich bin froh, dass ich jetzt alle an einem Tisch habe.“ Eine eigene Webseite soll zunächst nicht entstehen, eine Mailingliste sorgt für schnelle Kommunikation untereinander. Auch anderen Gruppen will man sich nicht anschließen. „Es gibt viele Themen, die ausschließlich die Scheeßeler Vereine betreffen“, sagt der Initiator. Und diesen Themen sollen in Zukunft stärker wahrgenommen werden. Auf dem Scheeßeltag 2024 wird die ASS mit einem Stand vertreten sein. Alle einzelnen Vereine, die sich hier zeigen wollen, werden das ohnehin umsetzen. Alle anderen sind dann über den ASS-Stand vor Ort vertreten. Wer sich vorab schon mal über die Arbeit der neuen Arbeitsgemeinschaft informieren will, sollte sich den nächsten Termin notieren. Das kommende Treffen der ASS findet am Mittwoch, 23. August, auf dem Gelände des SV Rot-Weiß Scheeßel, Am Kreuzberg 11, statt. Diesmal wird ein Vertreter des SV Jeersdorf über Fördermöglichkeiten referieren. Weitere Informationen gibt es auch unter der E-Mail-Adresse info@arge-sport-scheessel.de.