Scheeßeler SPD-Mitglieder uneins bei Groko-Entscheidung

„Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“

+ Es war ein langer Abend für die Scheeßeler Sozialdemokraten. - Foto: Warnecke

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Die Antworten sind vielfältig, die Meinung zu einem schwarz-roten Bündnis ist gespalten. Nur in einem Punkt sind sich die Scheeßeler Sozialdemokraten wie anderswo in Deutschland einig: Ein „Weiter so“ kann es nicht geben. Der Eintritt in die große Koalition, kurz Groko, über die in den kommenden Tagen in einem SPD-Mitgliederentscheid abgestimmt werden soll, war in der Gaststätte Heidekrug das Gesprächsthema Nummer eins auf der mit gerade einmal einem Dutzend anwesenden Genossen eher mau besuchten Jahreshauptversammlung des Ortsvereins.