Scheeßeler Heimatverein: Neuer Museumsdirektor springt ab

Von: Ulla Heyne

Auch ohne hauptamtlichen Leiter sollen Besuche der Ausstellungen auf Meyerhof möglich sein. © Heyne

Eigentlich war ein neuer Direktor für das Scheeßeler Heimatmuseum schon gefunden. Allerdings ist er noch vor Dienstantritt wieder abgesprungen. Nun sucht der Heimatverein weiter nach einen Nachfolger für Nils Meyer.

Scheeßel – Es hätte ein fließender Übergang werden sollen, doch nun kommt es anders: Die mit dem Weggang des ehemaligen Museumsdirektors Nils Meyer vakante Stelle war bereits im Sommer vom Heimatverein ausgeschrieben worden. Zunächst war man zuversichtlich, bald einen Nachfolger präsentieren zu können, der oder die im besten Fall sogar noch von seinem Vorgänger eingearbeitet werden sollte.

Das jedenfalls war der ursprüngliche Plan, doch nun ist es anders gekommen: Vor einigen Tagen wurde die Stelle vom Heimatverein zum zweiten Mal ausgeschrieben, das Heimatmuseum mit Meyerhof, Blaudruckausstellung und Heimathausgelände ist seit Mitte September ohne hauptamtliche Leitung. Das Gerücht: Ein geeigneter Kandidat, mit dem man sich bereits „handelseinig“ war, sei kurzfristig abgesprungen. Auf Nachfrage äußert sich Klaus Buchhaupt, stellvertretender Vorsitzender des Vereins: „Das Einzige, was wir im Augenblick sagen können, ist, dass das erste Ausschreibungsverfahren zu keinem erfolgreichen Vertragsabschluss geführt hat. Dies bedauern wir alle sehr.“

Heimatverein gibt keine Prognose ab

Woran die Einstellung scheiterte und warum es nicht gelungen ist, einen „Nachrücker“ aus dem Kreis der ersten Bewerber zu gewinnen, sodass eine erneute Ausschreibung erforderlich ist, dazu möchte der Vertreter des Heimatvereins keine Stellung nehmen: „Ich halte die Interna eines Ausschreibungsverfahrens für so intim, dass der Verein über Einzelheiten keine Auskunft geben kann. Dies halte ich auch im Interesse der Bewerber für eine angemessene Vorgehensweise“, so Buchhaupt. Eine Prognose, wann die Stelle wieder besetzt werden könnte, will er nicht abgeben, „da wir nicht wissen, zu welchem Zeitpunkt die Stelle dann besetzt werden kann - hier spielt die Kündigungsfrist der oder des ‚Neuen‘ eine entscheidende Rolle.“

Und wer auch immer die Geschicke in die Hand nimmt, er oder sie tritt in große Fußstapfen. Der ehemalige Direktor Nils Meyer hatte das Museum im Sommer verlassen. Er hat fünf Jahre die Fäden in der Hand gehabt, war der erste hauptamtliche Leiter der Einrichtung, war das offizielle „Gesicht“ des Heimatvereins, prägte als Museumsleiter die Einrichtung der Blaudruck-Dauerausstellung, warb Fördergelder ein, koordinierte die Tätigkeit von Ehrenamtlern und machte sich Gedanken zur Steigerung von Angebot und Attraktivität von Heimathaus- und Meyerhofgelände.

Ehrenamtler übernehmen

Meyer arbeitet mittlerweile für das Kreismuseum in Syke. Kleine Randnotiz: Dort trat er seine Stelle extra später an, da er in Scheeßel noch an der Einstellung seines Nachfolgers mitwirken wollte, wie er in einem Abschiedsinterview mit der Rotenburger Kreiszeitung erklärte.

In der Zwischenzeit würden die ehrenamtlichen Helfer des Heimatvereins ihr Bestes geben, um den täglichen Betrieb aufrecht zu erhalten: „Das Büro ist selbstverständlich zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt, auch um interessierten Besuchern die Ausstellungen zu öffnen.“ Für den Kunsthandwerkermarkt, der am 19. und 20. November stattfinden soll, würden die Vorbereitungen auf vollen Touren laufen.