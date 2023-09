Scheeßeler Heimatmuseum zeigt Gebrauchskunst

Von: Ulla Heyne

Viele klug durchdachte Details wie die Lesezeichen mit Zitaten der Künstlerinnen zum Mitnehmen erschließen den Betrachtern die Werke. © Heyne

Weberinnen sind „Feuer und Flamme“, unter diesem Titel wird in Scheeßel Kunst gezeigt, die sich zwischen Hannah Montana und Ascii-Code bewegt.

Scheeßel – Kaum ist die überaus erfolgreiche Ausstellung zum Scheeßeler Festivalgeschehen abgebaut, wird im Kunstgewerbehaus schon wieder gewerkelt. Einzug halten dieser Tage fließende Stoffe in Gelb, Rot und Schwarz auf Holzstellagen – der Titel der nächsten Ausstellung „Feuer und Flamme“, die am Freitag ab 18.30 Uhr mit eröffnet wird, gibt auch farblich einen Rahmen für die Werke von 35 Kunsthandwerkerinnen am Webstuhl.

Für die bundesweite, 350 Mitglieder zählende Vereinigung „Weben Plus“ ist der Besuch im Beekeort nicht der erste. Bereits 2018 machte die Ausstellung „Das blaue Wunder“ anlässlich des 20-jährigen Vereinsbestehens dort Station. Damals war der thematische Zusammenhang mit den Schwerpunkten des hiesigen Heimatvereins offensichtlich, und auch dieses Mal „passt es einfach“, wie die Vereinsvorsitzende Elke Twesten zufrieden feststellt. Nicht nur, dass die Scheeßeler Brauchtumspfleger neben dem Blaudruck auch das Weben als alte Kunstform betreiben, die in Workshops und Kursen lebendig gehalten und weitergegeben wird – nach dem Blaudruck wurde im Frühsommer auch die Handweberei als immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Und das gilt es zu pflegen. Für die Weitergabe der Tradition, die Handwerk und Kunst verbindet, zeichnen Angelika Finke aus Abbendorf und Luise Kröger aus Ahlerstedt verantwortlich. Beide gehören zu den Künstlerinnen aus Deutschland, Österreich und den USA, die ihre Werke zum neuen Thema ausstellen. Dabei ging es bei der ganz unterschiedlichen Interpretation des Themas nicht nur um das Ergebnis, sondern auch um den Prozess. „Die Besucher wollen nicht nur das fertige Werk ansehen, sondern auch die Geschichte dahinter erfahren - dann ist es nicht so willkürlich und man bekommt als Betrachter einen anderen Bezug“, erklärt Adelheid Kräling-Sieländer von der Geschäftsstelle des Vereins im Wendland.

Entstehungsprozesse werden dokumentiert

Für eine Deutungsperspektive sorgen sollen die auf die Holzgestelle aufgedruckten Titel der Werke: „Hannah Montana“, „Kleiner Italiener“, „Effektivität“ oder „Dampfdrucktopf“ – das bietet Raum für Interpretationen. Ob Wolldecke, Ponchostoff, Wandbehang, Kissen: So gut wie alle Exponate haben neben dem künstlerischen auch einen praktischen Gebrauchswert.

Den Prozess der Entstehung, die Hintergründe der Motive, von den eingewebten Streichhölzern, von der Natur inspirierten Farbübergängen oder der streng formalistischen Aufteilung der Farben im Werk „Ascii-Code“ mussten die Künstlerinnen (nur ein männlicher Kollege ist unter den Ausstellern) dokumentieren. Das sei vielen gar nicht so leicht gefallen, erinnert sich Kräling-Sieländer an die vielen hierzu geführten Telefonate.

Ihre Gedankengänge als Zitate dürfen sich die geneigten Besucher als Lesezeichen mitnehmen. Wer noch tiefer eintauchen in die Entstehungsgeschichte will, leiht sich vor Ort das zur Ausstellung gedruckte Begleitbuch aus oder erwirbt es.

Kunst vor Ort miterleben

Parallel zur Ausstellung können die Besucher aber auch den Entstehungsprozess des Webens hautnah miterleben. An allen Wochenenden sind die ehrenamtlichen Weberinnen, die auch beim Aufbau tatkräftig unterstützen, bei der Arbeit vor Ort. Und nicht nur das: Drei Samstags-Kinderkurse am 30. September, 7. und 14. September jeweils von 13 bis 15 Uhr, sollen den Weg potenzieller Nachfolgegenerationen zum Verständnis des Handwerks ebnen. Aus eigener Erfahrung als Jugendliche und später Mutter ist Twesten überzeugt: „Wer als Kind hier war, kommt später wieder!“ Das hätten auch die Blaudruck-Kurse im Rahmen des Kinderferienprogramms mit einfachen Plastikmodeln bewiesen.

Finke, die mit ihrem Team am Wochenende die Arbeit an den Webstühlen praktisch vorführt, erlebt ganz unterschiedliche Zugänge zum alten Handwerk: „Die Männer legen sich schon mal unter den Webstuhl, um die Details der Technik zu ergründen, die Frauen saugen eher die Farbe und die Stoffe auf und Kinder freuen sich, wenn sie etwas mitnehmen können.“

Die Vernissage am Freitag, 15. September ab 18.30 Uhr auf dem Meyerhof unter musikalischer Begleitung der Schulmusikanten und mit Bewirtung ist kostenlos, ebenso wie die Kinderkurse, für die eine Anmeldung per E-Mail an info@heimatmuseum-scheessel.de oder telefonisch unter 04263 / 6757888 erforderlich ist.