Scheeßeler Heimatfestival fällt aus

Veranstaltung startet nicht unter neuem Titel „Mit Freunden“

+ © Heyne So voll wäre es zwar ohnehin nicht geworden. Aber nun steht für die Veranstalter fest, dass der Platz vor der Bühne auch in diesem Jahr komplett leer bleibt. © Heyne

Scheeßel – Es war eine emotionale Videokonferenz, an deren Ende besiegelt wurde, was den Organisatoren des „Mit Freunden“-Festivals doch eigentlich schon am Anfang des einberufenen Online-Gesprächs klar gewesen war: Das unter neuem Titel firmierende ehemalige Heimatfestival findet auch im Mai 2021 nicht statt.