Scheeßeler Delegation besucht lettische Partnerstadt Tukums

Das ist gelebte Völkerverständigung und eine lebendige Freundschaft: Zum Rosenfest ist eine Gruppe aus Scheeßel mit Bürgermeisterin Ulrike Jungemann in die lettische Partnerstadt Tukums gereist. Die Scheeßeler sind von der Kommune im Baltikum begeistert und wollen die Kontakte ausbauen

Scheeßel – „Das Programm war pickepacke voll“, sagt Günter Bassen. Mit Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann, Christa Hillebrand und Nora Steppat war er kürzlich in der Partnerstadt Tukums in Lettland. Die Delegation aus Scheeßel ist nicht nur mit vielen Eindrücken zurückgekommen – die Tukums-Freunde stecken voller Tatendrang, die seit 1992 bestehende Freundschaft noch weiter auszubauen.

Es sei bemerkenswert, sagt Jungemann, wie sehr die Freunde in Lettland Städtepartnerschaften wertschätzen und pflegen. Die Scheeßeler waren zum Rosenfest nach Lettland gereist – und mit ihnen auch Gruppen aus Litauen, Georgien, Frankreich und der Ukraine dabei. Der Austausch zwischen den Kulturen habe einen hohen Stellenwert.

Die Begrüßung war überall herzlich

Und das werden die vier Scheeßeler vorher wohl noch nicht erlebt haben: Mit einer Deutschland-Fahne nahmen sie am Festumzug teil und wurden von den Zuschauern mit einem lauten Ruf „Scheeßel“ begrüßt. Günter Bassen ergänzt: „Den Menschen in Lettland ist es wichtig, dass sie sichtbar Teil Westeuropas sind.“ In Zeiten des russischen Überfalls auf die Ukraine sei die enge Verbundenheit mit den Menschen in Tukums umso wichtiger.

„Wir sind überall ausgesprochen herzlich begrüßt worden“, so Hillebrand. Und mit Nora Steppat, die in Tukums aufgewachsen ist, hatten die Reisenden eine sprach- und sachkundige Begleiterin dabei. Steppat wurde sogar auf der Straße von manchen Menschen erkannt. Der Satz „Mit dir bin ich doch zur Schule gegangen!“ sei sogar einmal gefallen.

Zwischen dem großen Umzug zum Rosenfest, Firmenbesuchen und vielen anderen Programmpunkten blieb kaum Zeit zum Verschnaufen. Wohl aber zum Nachdenken. „Was läuft dort besser als bei uns, kann es Synergien geben?“, sei laut Bassen eine spannende Frage gewesen. Das Funknetz, ein echter Klassiker, wenn Deutschland sich mit anderen Ländern vergleicht, sei besser ausgebaut. Was Steppat freut, die von Anfang an bei dem Austausch mit Tukums dabei ist: „Die Kontakte sind über die Jahre enger geworden.“ Und das nicht nur auf einer offiziellen Delegationsebene, sondern durch privaten Austausch. „Es war ganz erstaunlich, wie viele Menschen aus Scheeßel wir grüßen sollten“, ergänzt Jungemann. Die Partnerschaft der beiden Kommunen sei lebendig.

Lettland ist ein Teil Westeuropas und das ist den Menschen in Zeiten des Krieges wichtig.

Und sie soll noch intensiver werden, ist das Ziel der Scheeßeler. „Wir wollen Völkerverständigung voranbringen“, sagt Jungemann. Sie denkt dabei vor allem an die jüngere Generation. Der Schüleraustausch könne intensiviert werden – auf beiden Seiten. Und Günter Bassen sieht Potenzial, auch auf wirtschaftlicher Ebene stärker zusammenzuarbeiten. Die Gruppe aus dem Beekeort hat zum Beispiel eine Sockenfabrik besichtigt, deren Ursprung in Dänemark liegt. „Wenn es passt, dann kann das ein Transfer von Wissen nach Tukums sein“, meint Bassen.

In zwei Jahren ein Wiedersehen in Scheeßel

Die Einladung zum Gegenbesuch wurde in Lettland schon ausgesprochen. Wahrscheinlich werden die Freunde aus dem Baltikum in zwei Jahren nach Scheeßel kommen.

Bis dahin ist noch genug Zeit, um die Eindrücke zu verarbeiten und an neuen Ideen für die Partnerschaft zu feilen: „Möglichkeiten sondieren“, nennt Bassen das. Was jenseits aller offiziellen Punkte der Reise nicht unter den Tisch fallen darf: Tukums, die lettische Hauptstadt Riga, die Ostsee – die ganze Region ist „wunderschön“, schwärmen die Scheeßeler von intensiven Eindrücken und Erlebnissen.

Zudem hätten sie den Eindruck gewonnen, dass viele Menschen dort zufriedener seien als in Deutschland, obwohl etwa das Lohnniveau unter dem hierzulande liege. So ein Besuch biete daher auch die gute Möglichkeit, das eigene Leben zu Hause zu reflektieren, sagt die Verwaltungschefin. Andere Kulturen kennenzulernen bringe jeden Einzelnen weiter.

Zwischen Tukums und Scheeßel funktioniert das seit 1992, dem Beginn der Partnerschaft. Nur Corona hat den Austausch unterbrochen, der jetzt weitergeht und mit noch mehr Leben gefüllt werden soll. Völkerverständigung macht Spaß.