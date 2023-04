Scheeßeler Grundschüler gärtnern für die Umwelt

Von: Judith Tausendfreund

Annie, Louisa, Luisa und Lisa Marie (v.l.) pflanzen tatkräftig die vorbereiteten Pflanzen ein. © Tausendfreund

Bäume gerettet, Hang stabil, so lautet das Fazit einer Idee, die an der Scheeßeler Grundschule von der Gemeinde, den Lehrern und den Schülern gemeinsam entwickelt wurde. Damit die Bäume, die auf einem gerne bespieltem Hang stehen, dort weiter leben können und der Hang zudem stabiliert wird, haben alle zusammen ein Konzept entwickelt und umgesetzt.

Scheeßel – Annie, Louisa, Emma, Laurenz, Lisa Marie und zahlreiche andere Kinder an der Grundschule haben sich einmal so richtig die Hände dreckig gemacht. Dies allerdings aus gutem Grund. Die Kinder sind Teilnehmer einer Arbeitsgruppe und diese beschäftigt sich mit dem Umweltschutz. „Wir haben schon einige Pflanzaktionen durchgeführt“, weiß Lehrerin Claudia Seidler.

„Für die Kinder sind diese Themen ganz toll, denn hier haben sie einen praktischen Bezug zu Inhalten, die sie theoretisch im Unterricht lernen“, so Seidler weiter. Die Aktionen seien eine Bereicherung, „wir machen dabei etwas für uns“.

Umweltaktionen bereichern den Unterricht der Kinder

Diesmal sind die Kinder nicht alleine mit ihren Aktivitäten, Sven Frohböse vom Fachbereich Gebäudewirtschaft der Gemeinde Scheeßel, ist mit mehreren Mitarbeitern ebenfalls vor Ort. Denn die aktuelle Pflanzaktion ist eine besondere Aktion, die in Kooperation zwischen der Schule und der Gemeinde durchgeführt wird. „Der Start des Projektes war eine Begehung des Schulgeländes durch einen Baumgutachter“, berichtet Ingenieur Frohböse. Der Gutachter war eingeladen worden, da der lange Hang, der sich zwischen zwei Schulgebäuden befindet, zwar gerne von den Kindern bespielt wird. Allerdings hatte das zur Folge, dass die Wurzeln der als wertvoll eingestuften Bäume immer mehr „freigespielt“ wurden. „Der Bestand der Bäume war in Gefahr“. Es musste also gehandelt werden. In einem ersten Schritt wurde das Gelände eingezäunt, „und wir haben 300 Kubikmeter Mutterboden aufgefahren“, sagt Frohböse. Mit diesen Maßnahmen wurde der Hang stabilisiert. Nun galt es aber, die Kinder mit ins Boot zu nehmen. Denn die waren zunächst nicht ganz so begeistert, dass sie einen Teil ihrer Spielfläche nun nicht mehr betreten dürfen. Daher kam die Idee auf, die Umwelt-AG zu bitten, beim Einpflanzen neuer Bäume und Pflanzen – die wiederum den Hang weiter stabilisieren sollen – zur Mithilfe aufzufordern.

Die Spielfläche wird vermisst, aber die Kinder engagieren sich zugunsten der Bäume

„Wir können unseren Aussichtsturm nicht mehr nutzen“, bedauert etwa Maximilian. Emma dagegen begrüßt die ganze Sache: „Es ist gut, wenn wir die Bäume schützen, weil das schützt dann unsere Luft.“ Auch Linda findet: „Die Bäume sind gut für die Luft.“ Pädagogin Seidler hat diese Themen vorab mit den Kindern erarbeitet. „Wir freuen uns, dass wir bei diesem Projekt mit der Gemeinde zusammenarbeiten“, betont sie.

Alle gemeinsam packen jetzt an. Eingepflanzt werden Vogelnährgehölzen wie Ilex, Hasel und Feldahorn. Sie bilden dann einen typischen Waldrandbewuchs und dienen dem Erosionsschutz. In den kommenden Tagen wird sich Hausmeister Markus Lesser dann darum kümmern, dass die Setzlinge ausreichend gegossen werden. „Wenn hier später einmal alles zugewachsen und die Fläche stabil ist, kommt auch der Zaun wieder weg“, verspricht Frohböse. Dieser Zaun sei eigens so gewählt worden, dass er im Laufe der Jahre verrotten kann.