Scheeßeler Hobbyfotograf ist Train-, Truck- und Shipspotter

Von: Judith Tausendfreund

Michael Behrens mit seiner Kamera – unterwegs erlebt er viel. © Tausendfreund

Unterwegs mit der Kamera, das ist Michael Behrens fast täglich. Unzählige Fotografien sind so entstanden. Sein Hobby füllt ihn aus, so ganz nebenbei begeistern die Fotografien auch viele andere Menschen.

Scheeßel – Michael Behrens, 48 Jahre alt, ist berufstätig und Familienvater, vier Kinder hat er gemeinsam mit seiner Frau großgezogen. In seiner Freizeit ist er auf ganz anderen Pfaden und gerne auch barfuß unterwegs: Der leidenschaftliche Fotograf sammelt Motive, die sich eher im technischen Bereich abspielen. Seine persönliche Vorliebe, ohne Schuhe zu laufen, hat jedoch eigentlich nichts mit der Fotografiererei zu tun, sondern sei hier nur am Rande erwähnt.

Der Train-, Truck- und Shipspotter – so nennt man in Fachkreisen Fotografen, die Züge, große Zuglastmaschinen und Schiffe ablichten – bekam seinen ersten Fotoapparat bei der Konfirmation, damals war es eine Kodak.

Bremerhaven besucht der © Behrens

Schon als Kind interessierte er sich für alles, was fährt. Aufgewachsen in Scheeßel verbrachte er dort viel Zeit auf der damals bestehenden Fußgängerbrücke Kohlhofweg, um sich dort alles anzusehen, was sich unter der Brücke bewegte. Auch heute besucht er fast täglich die Bahnstrecke in Scheeßel, um dort einfach auf gut Glück die richtigen Momente mit der Kamera festzuhalten. „Menschen zu fotografieren, das liegt mir nicht“, sagt er. Stattdessen aber eben Maschinen. Das technische Interesse hat ihn auch zu seinem Beruf geführt, er ist technischer Berater im Lkw-Bereich. Doch auch sein Hobby bringt ihn multipel in Kontakt mit großen Maschinen und Schwertransporten.

Ein echtes Highlight, ein Volca L 375, Baujahr 1959 – im Jahr 2008 in Hamburg festgehalten. © Michael Behrens

Die erste Kamera war eine ganz günstige

2005 kaufte er sich eine weitere Kamera, damals noch eine recht einfache, die es günstig zu erwerben gab. Er kam mit anderen Hobbyfotografen in Kontakt, „über das Internet.“ „Ich habe mich einer Fotogruppe angeschlossen, die alte Lkw fotografiert, einer aus der Gruppe ist mein bester Freund geworden“, berichtet er rückblickend. „Wir machen viele Touren, fahren nach Bremerhaven zum Beispiel“, so Behrens weiter. Dort gibt es dann ein Fischbrötchen und dann: „Feuer frei“ – es wird fotografiert. „Meine Hauptmotivation ist der Spaß, ich bin nicht verbissen“, fügt er an. Es gehe ihm nicht so sehr um die einzelne Situation, in der dann jedes Detail stimmen muss. „Ich freue mich eher immer über exotische Gelegenheiten“, so Behrens weiter.

Inzwischen fotografiert er mit einer Canon, 2019 hatte er sich eine Spiegelreflexkamera gekauft und nach und nach immer mehr Objektive angeschafft. „Ich will auch gar nicht eine immer bessere Ausrüstung anschaffen, ich bin zufrieden, mit der jetzigen Ausrüstung“, berichtet er.

Ein Autofriedhof in Schweden, im Båstnäs Car Cemetery. Direkt an der Grenze zu Dänemark und mitten im Wald gelegen, finden sich hier Hunderte von alten Autos, Autoteile, Busse und Lkw. © Michael Behrens

Eine halbe Million Bilder sind schon entstanden

Ebensowenig will er seine Fotos verkaufen. Inzwischen sind es, so schätzt er, mindestens eine halbe Million Bilder. Sie dienen ihm einfach als Hobby, als Spaß, als schöne Erinnerungen, die er auch auf Facebook postet. Für diese Momente bewegt er einiges und bewegt sich selbst auch über viele Kilometer hinweg. So besucht er mal Europas größtes Truckfestival, einmal im Jahr ist er im sauerländischen Brilon und fotografiert die Oldtimer-Rundfahrt – dort wird in jedem Jahr ein Kalender aufgelegt, die Fotos zum Kalender stammen von ihm. Mit seinen Kindern besuchte er oft Oldtimertreffen und der ein oder andere Familienurlaub führte – ganz zufällig natürlich – an Orte, wo es entsprechende Fotomotive gibt. Mal ist es der Hafen in Amsterdam, mal in Rotterdam. Oder mal ein Traktorentreffen und das Freilichtmuseum am Kiekeberg wird ebenfalls angefahren. Auch in Schweden auf einem alten Autofriedhof war er schon. Behrens ist zudem unterwegs in vielen virtuellen Gruppen, er selber moderiert ein Forum zum Thema Lkw-Fotografie. Es geht um Mobilität, Güterverkehr, historische Bilder und – wen wundert es – um alles, was fährt.

Oft kommt die Familie mit, „vieles ist kompatibel.“ Wenn keiner mit will, zieht Behrens alleine los. Er nimmt sich eine Kanne Kaffee mit, ab und zu auch den Familienhund oder ein Podcast – und dann geht’s los, auf Fotojagd.

In Scheeßel passieren viele altertümliche Maschinen die Schienen, oft sind sie in Privatbesitz. © Michael Behrens