Scheeßeler Foodsharing-Gruppe rettet Lebensmittel und mehr

Von: Judith Tausendfreund

Steffi Johannsmann hat eine Foodsharinggruppe gegründet. Sie will verhindern, dass Lebensmittel weggeschmissen werden. © Tausendfreund

Lebensmittel weitergeben statt sie verkommen zu lassen, das ist die Idee hinter Foodsharing. In Scheeßel gibt es jetzt eine neue Initiative, die sich in der Sache engagiert.

Scheeßel – Lebensmittel wegschmeißen, das will im Grunde niemand. Auch Steffi Johannsmann gehört zu den Menschen, denen so etwas in der Seele wehtut. Die 37-jährige hat eine klare Haltung zum Thema: „Ich fand das schon immer richtig schlimm.“

Um das in Scheeßel und umzu in Zukunft konsequent zu verhindern, hat sie vor wenigen Tagen eine Facebook-Gruppe gegründet. „Foodsharing Scheeßel & Umgebung“ heißt die Gruppe, schon nach nur drei Tagen konnte die gebürtige Scheeßelerin die ersten 35 Mitglieder begrüßen. Auf der virtuellen Plattform erklärt sie ihre Beweggründe: „Es werden zu viele Lebensmittel und Tiernahrung weggeworfen“, steht dort. Die Gründe dafür sind vielfältig, mal ist das Mindesthaltbarkeitsdatum – welches wohlbemerkt eben nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist – überschritten. Auch kommt es vor, dass man sich etwas kauft, was dann später doch nicht schmeckt. Ebenfalls ein klassischer Fall ist die Ernte aus dem eigenen Garten. Äpfel, Johannisbeere und Kirschen wachsen oft üppig, doch wer will schon jeden Tag Apfelmus essen? Vielen Obstbaumbesitzern fehlt auch schlichtweg die Zeit, alles abzuernten und zu verarbeiten. Auf der anderen Seite gibt es arme Mitbürger, die sich über frisches Obst freuen. „Daher ist es mein Ziel, dass sich die Betroffenen über die Gruppe finden und so gemeinsam den Lebensmitteln eine zweite Chance geben können“, schildert die gelernte Ergotherapeutin.

Tauschen ist erlaubt, Verkaufen nicht

Damit die Gruppe gut funktioniert, hat sie einige Regeln aufgestellt. So ist das Tauschen der Lebensmittel und Tiernahrungsmittel erlaubt, ein reiner Verkauf aber nicht. Johannsmann hat noch keine Erfahrung mit der Moderation einer solchen Gruppe, aber sie hat sich im Vorfeld informiert und ihre Gedanken gemacht. So möchte sie zum Beispiel nicht, dass die Lebensmittel an einem bestimmten Ort in Scheeßel ausgelegt werden. „Da habe ich die Sorge, dass Jugendliche die Sachen dann verteilen, das ist mir zu riskant“, schildert sie. Daher, so ihre Idee, sollen sich die jeweiligen Interessenten einfach via Facebook austauschen und kontaktieren. Die einzelnen Beiträge gibt sie als Administratorin frei. „Sollte die Gruppe jetzt überdimensional wachsen, werde ich mir weitere Moderatoren suchen“, schildert sie eine weitere Überlegung. Was sie in jedem Fall vermeiden will, ist Mobbing und Beleidigungen. „Das ist mir wichtig.“

Foodsharing, das bedeutet, dass man Lebensmittel, die man selber nicht mehr benötigt, tauscht. © Tausendfreund

Bislang kein Foodsharing in Scheeßel

Bevor sie die Gruppe ins Leben gerufen hat, hat Johannsmann recherchiert. Bislang gibt es in Scheeßel keine Gruppe, die Foodsharing betreibt. In Zeven gibt es eine solche, in Fintel nach ihrer Information eine Dame, die sammelt. Viele Supermärkte würden Lebensmittel direkt an die Tafel abgeben. „Aber nicht jeder hat die Berechtigung, sich von der Tafel Lebensmittel überreichen zu lassen – bedürftig kann man aber dennoch sein.“ Sie wünscht sich, dass sich viele Menschen melden und mitmachen. Gerade für Einwohner will sie erreichen, dass diese auch mal abwechslungsreich und gesund, also mit Obst und Gemüse essen können. „Mit zwei Zucchini kann man sich schon ein schönes Mittagessen kochen“, weiß sie. „Ich hoffe, die Gruppe wird ein Selbstläufer.“

Es sind auch eigene Erfahrungen, die die Initiatorin gemacht hat und die sie dazu motivieren, in Sachen Foodsharing aktiv zu werden. So hat sie selber Ende 2022 ihre Arbeit verloren, da sie krank geworden ist. Phasenweise hat sie sich nur von Toastbrot ernährt und dabei seit Februar 25 Kilo abgenommen, weil das Geld zum Einkaufen fehlte.

Armut hat viele Gesichter

Auch aktuell ist sie noch nicht gesund und lebt vom Krankengeld. „Ich würde aber gerne wieder arbeiten, am liebsten mit Senioren, aber eben als Ergotherapeutin, nicht als Pflegekraft“, schildert sie ihre persönliche Lage. Oft werde man aber schnell in pflegerische Aufgaben eingebunden. Sie hofft, dass sie bald wieder im Bereich der Seniorenarbeit tätig werden kann. Durch ihr Krankengeld hat Johannsmann theoretisch ausreichend Einkommen, sodass die Berechtigung, zur Tafel zu gehen, fehlt. „Aber wenn man zum Beispiel Tiere hat, die man liebt, dann gibt man das Geld schnell eher für die Tiere als für sich selbst aus“, beschreibt sie eine Lage, die sie nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch aus dem Freundeskreis kennt. Auch Schulden würden schnell dazu führen, dass man verarme. In Rotenburg, so beschreibt es die Scheeßelerin, sei die Armut oft offensichtlicher, man sehe dort Bettler auf der Straße – dieses Phänomen kenne man in Scheeßel nicht. „Aber viele schämen sich auch, es offen zuzugeben, dass sie arm sind“, weiß sie.

Lebensmittel sind teuer geworden, gerade durch die Inflation sind die Preise „durch die Decke“ gegangen. „Auch Tierfutter ist unheimlich teuer“, so die Scheeßelerin weiter. Sie selber hat zwei Hunde und eine Katze, das merke sie schon. Und auch Getränke seien inzwischen sehr teuer, „doch gerade bei der Hitze ist es wichtig, viel zu trinken.“

Daher, so ihre Idee, können alle, die in ihrer Gruppe mitmachen, gerne auch Getränke oder gar Pflegemittel und Kosmetika wie Sonnenmilch und ähnliches tauschen. „Im Grunde alles, womit man sich gegenseitig eine Freude machen kann“, sagt sie. Vorstellen kann sich die Initiatorin der Foodsharing-Gruppe auch, dass man sich gegenseitig hilft im Sinne von Hilfe im Alltag gegen eine Mahlzeit. „Es geht mir auch darum, sich gegenseitig und untereinander Hilfe anbieten zu können“, beschreibt sie einen Nebeneffekt, den die Gruppe haben könnte.

Bewerben will sie ihre Idee nicht weiter, schon die ersten Tage seien ja durchaus sehr erfolgreich gelaufen. „Ich habe mich gefreut, dass sich so schnell die ersten Teilnehmer gefunden haben“, gibt sie an. Neben dem virtuellen Austausch spricht sie auch mit Freunden und Bekannten über ihre Idee und die kommt gut an: Zahlreiche Bestätigungen zeigen ihr, dass das Interesse an einer solchen Plattform durchaus da ist.

Wer nun angetan von der ganzen Sache ist, kann sich auf Facebook der Gruppe anschließen. Diese ist dort unter dem Namen „Foodsharing Scheeßel & Umgebung“ zu finden, die Mitgliedschaft ist nur einen Klick entfernt.