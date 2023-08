Scheeßeler Drogendealer vor Gericht

Von: Wiebke Bruns

Vor der 2. Großen Strafkammer des Verdener Landgerichts wird der Prozess gegen den Scheeßeler geführt. © Krüger

Der Angeklagter wollte sich wohl cool fühlen, doch herausgekommen ist ein ziemliches Desaster: Drogen und Waffen, beides in einem nicht geringen Ausmaß. Das Urteil gegen den 25-Jährigen steht noch aus, wird aber wohl bald gefällt.

Verden/Scheeßel – Es ist schon ein großer Fehler, überhaupt mit Drogen zu handeln, aber keinesfalls sollte man gleichzeitig Waffen griffbereit aufbewahren. Bei einem 25 Jahre alten Scheeßeler kommt noch hinzu, dass er mit den im Oktober 2020 in seiner Wohnung aufgefundenen Betäubungsmitteln die Grenze zur nicht geringen Menge überschritten hat. Dank seines Geständnisses beim gestrigen Prozessauftakt vor der 2. Großen Strafkammer des Verdener Landgerichts hat er dennoch die Chance, mit einer Bewährungsstrafe davon zu kommen.

Fünf Jahre drohen

Dies ist alles andere ein Selbstläufer. Die Mindeststrafe liegt bei fünf Jahren Haft. Nach nicht öffentlichen Rechtsgesprächen beim gestrigen Prozessauftakt verständigten sich die Verfahrensbeteiligten auf eine Bewährungsstrafe zwischen 20 und 24 Monaten, sofern eine „umfassende und geständige Einlassung“ erfolgt. Möglich macht dies die Wertung als minder schwerer Fall. Schmerzen dürfte den Angeklagten jedoch die damit verbundene Geldauflage die zwischen 6 000 und 8 000 Euro betragen werde.

Der Angeklagte hat sich auf den Deal eingelassen und räumte die Vorwürfe, wie sie die Staatsanwaltschaft Verden in der Anklageschrift erhoben hat, „vollumfänglich ein“. So die Worte seines Verteidigers. Zu leugnen gab es auch nicht viel. Als die Polizei ihn damals morgens um 6 Uhr aus dem Bett geklingelt hatte und ihm einen Durchsuchungsbeschluss präsentierte, wohnte er noch alleine.

Laut Anklage wurden circa 36 Gramm Amphetamine, 128 Gramm Marihuana, knapp 50 Gramm Kokain und zwei Ecstasy-Tabletten „Heisenberg“ sichergestellt. Nur wenige Meter entfernt habe er griffbereit ein Einhandmesser, in einem Hängeschrank ein Springmesser und im Bettkasten vier Schlagringe, ein Butterflymesser und zwei weitere Einhandmesser bereit gehalten. Laut einem Kriminaloberkommissar zeigte sich der Angeklagte schon während der damaligen Hausdurchsuchung kooperativ.

Bezüglich der Waffen relativierte der Scheeßeler jedoch sein Geständnis. Diese seine nicht dazu gedacht gewesen, um sich oder die Drogen gegebenenfalls verteidigen zu können. „Das verneine ich. Die Waffen hatte ich schon vor 2018“, erklärte der 25-Jährige. Teilweise seien es Geschenke gewesen und nach seiner Erinnerung waren die Schlagringe in einer Tüte eingerollt. Ein Waffennarr sei er nicht, aber eine gewisse Faszination dafür, räumte er auf die Frage des Vorsitzenden Richters Dr. Andreas Ortmann ein.

Wenig Freunde

Selbst habe er nie Drogen konsumiert und nur gelegentlich Alkohol getrunken. Als er in Kreis Rotenburg gezogen sei, habe er wenig Freunde, eigentlich nur einen Schulfreund gehabt. „Ich war relativ alleine. Dann habe ich jemanden kennengelernt und bin so in diese Schiene reingeraten. Ich wollte mich cool fühlen und dazu gehören.“

Sein Leben habe sich inzwischen grundlegend geändert. „Ich bereue aufs Tiefste, dass ich das gemacht habe damals. Ändern kann ich es nicht mehr, aber mich hat immer der Gedanke gequält, was jetzt passiert.“

Fast drei Jahre musste er mit der Ungewissheit leben. Nach dem Geständnis und der Verständigung könnte bereits am 15. August ein Urteil verkündet werden.