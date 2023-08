Scheeßeler DRK-Shop brummt

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Claudia Schramm leitet das Helferteam, alle sind ehrenamtlich engagiert und freuen sich über einen weiteren Zuwachs. © Tausendfreund

Zahlreiche Kunden und zahlreiche Spender besuchen den DRK-Shop in Scheeßel. Um die Nachfrage managen zu können, werden weitere Helfer dringend gesucht. Denn ansonsten müssen die Öffnungszeiten verändert werden.

Scheeßel – Vor gut einem Jahr wurde in Scheeßel der DRK-Shop eröffnet. In den Jahren zuvor gab es an gleicher Stelle zwar eine Kleiderkammer, doch diese war anders konzipiert. Die neue Idee des Kleidershops hat sich als Erfolgskonzept herausgestellt. Zahlreiche Einkäufer, aber auch Kleiderspender kommen hier, Am Kreuzberg 19, vorbei.

„Aktuell haben wir die 10. 000-Euro-Spenden-Hürde geknackt“, freut sich Claudia Schramm, die den Shop ehrenamtlich leitet. Sie bezieht sich mit diesem zufriedenen Satz auf die Tatsache, dass das Team durch den Shop schon jetzt viel Umsatz generieren konnte. Dieser Umsatz wiederum wird aufgeteilt: Ein Drittel wird an unterschiedliche Vereine gespendet, die in Scheeßel und umzu aktiv sind – so kommen die oben erwähnten 10 000 Euro zustande. Ein Drittel wird benötigt, um die Fixkosten vor Ort zu bezahlen. Und ein weiteres Drittel fließt in die Hände des Deutschen Roten Kreuz (DRK), welches den Shop betreibt. In der Summe konnten demnach schon 30 000 Euro erwirtschaftet werden. Damit nicht genug: Weitere 10 000 Euro konnten schon in die Hände genommen werden, um die Umbauarbeiten vor Ort zu finanzieren. Lange Rede, kurzer Sinn: Der Laden läuft „wie geschmiert“.

Auch mit Aufstellern werden Helfer gesucht. © Tausendfreund, Judith

Keine Verkaufsfachkenntnisse notwendig

Doch sorgenfrei ist das Team nicht. Denn es fehlen weitere Mitarbeiter. Aktuell sind es 22 Menschen, die hier einen Teil ihrer Freizeit verbringen. „Viele sind berufstätig, das bedeutet, die können dann ein- oder zweimal im Monat helfen“, weiß Schramm. Der Laden sei aber montags und samstags geöffnet, freitags wird zusätzlich aufgeräumt und sortiert, „das ist auch dringend notwendig.“ Zwischen der Menge an Mitarbeitern und dem anfallenden Arbeitsbedarf klafft eine große Lücke. „Wenn jeder im Monat nur eine Schicht übernehmen kann, brauchen wir 40 Leute“, rechnet Schramm schnell vor. Gesucht werden daher engagierte Menschen, die möglichst jede Woche oder zumindest mehrfach im Monat Zeit haben. „Es kann wirklich jeder helfen, der vier Stunden am Stück stehen und etwas anpacken kann,“ betont sie. Man müsse nicht zwingend Mitglied im DRK sein und man müsse auch nicht zwingend aus dem Verkauf kommen. „Allerdings ist es eben schon richtige Arbeit“, so Schramm weiter. Als Mindestalter für die Helfer gelten 16 Jahre. Aktuell besteht das Team aus Scheeßelern, die zwischen 21 und 73 Jahre jung sind. „Auch Männer sind willkommen, bisher sind wir nur Frauen.“ Ebenfalls willkommen sind Flüchtlinge, wenn diese Lust auf etwas Abwechslung haben und den Kontakt zu anderen suchen. Schon jetzt sind hier Vertreter aus vier Nationen aktiv, „es ist ein zusammengewürfelter Haufen. Wichtig seien entsprechende Sprachkenntnisse. Niemand muss hier ein perfektes Deutsch sprechen, es geht vielmehr um die Möglichkeit, sich zu verständigen.

Nachhaltigkeitsgedanke spielt eine große Rolle

Sollte es nicht gelingen, das Team zu vergrößern, müssen in Zukunft die Öffnungszeiten geändert werden. „Es funktioniert so einfach nicht“, betont die Scheeßelerin. In der Folge könnte es durchaus darauf hinauslaufen, dass der Shop in Zukunft zum Beispiel nur noch montags vormittags oder eben nachmittags geöffnet ist. Das wiederum wäre dann richtig schade, denn gerade am Montag kommen viele Einwohner in den Laden, um sich mit neuen oder zumindest neuwertigen Klamotten einzudecken. „Wenn wir die Öffnungszeiten halbieren, wird es wohl doppelt so voll werden und im Grunde ist der Laden dafür zu klein“, schildert die Leiterin ihr durchaus großes Dilemma. Da es Käufer gibt, die wirklich darauf angewiesen sind, hier fündig zu werden, würden diese sich dann auch nicht davon abhalten lassen, trotz der Enge einzukaufen – diese Situation will Claudia Schramm möglichst vermeiden.

Den Erfolg der Idee erklärt sie sich auch durch den Nachhaltigkeitsgedanken, den die Scheeßeler mit ihrem Einkauf umsetzen. Denn die Waren sind neu- oder neuwertig und werden so davor „gerettet“, weggeschmissen zu werden. Im Grunde sei es auch eine Art von Umweltschutz, hier einzukaufen. Dementsprechend bunt ist die Käuferschaft. Es kommen Menschen, die auf der Suche nach Schnäppchen sind, aber eben auch Bedürftige, die froh sind, günstig an gute Markenware zu kommen. Damit der Standard der Waren gehalten werden kann, sortieren die Mitarbeiter sorgfältig aus. Die Kleidungsstücke, die zwar sauber und noch gut zu tragen sind, aber dennoch den Qualitätskriterien nicht ganz entsprechen, werden dennoch sinnvoll weiterverwenden. Sie werden in Richtung Ukraine gespendet.

Geöffnet ist der DRK-Shop bislang montags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Wer jetzt Lust bekommen hat, mitanzupacken, kann sich jederzeit zu diesen Öffnungszeiten vor Ort melden. Der Shop ist in Scheeßel in der Straße Am Kreuzberg 19.