Scheeßeler Dorfgemeinschaftshäuser brauchen viel Geld

Von: Ulla Heyne

Die geplante Neugestaltung der Außenanlagen beim Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede wird wohl frühestens 2027 in den Haushalt eingestellt. © Heyne

In den kommenden Jahren besteht ein hoher Investitionsbedarf bei den Dorfgemeinschaftshäusern in der Gemeinde Scheeßel. Wie im Finanzausschuss deutlich wurde, müssen Projekte verschoben werden. Nutzer könnten in Zukunft mehr zahlen.

Scheeßel – Noch im kommenden Jahr können Privatleute in den Dorfgemeinschaftshäusern der Ortschaften Wester- und Ostervesede, Wittkopsbostel und Bartelsdorf wie gewohnt feiern. Ab 2024 könnten Privatpartys teurer werden. Dann nämlich wird die Benutzungsordnung angepasst – und in diesem Zuge kommen wohl auch die dafür fälligen Entgelte auf den Prüfstand.

Die sind nämlich noch von 2008, wie Gemeindekämmerin Doreen Rönckendorf bei der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses berichtete.

Neben den laufenden Kosten von 2 000 bis 7 000 Euro pro Standort schlagen einige Posten für deren Unterhalt im nächsten Haushalt zu Buche: 15 000 Euro für eine Flachdachsanierung bei der Mehrzweckhalle Bartelsdorf, 4 000 Euro für einen neuen Bodenbelag der Bühne im DGH Ostervesede sowie 1 000 Euro für eine Bepflanzung der Außenanlage; beim DGH Westresede sind für Malerarbeiten an den Fenstern, für die Erneuerung einer Fensterscheibe 9 000 Euro veranschlagt, in Wittkopsbostel sind 20 000 Euro für eine Drainage der Rasenfläche, die der Wasserfläche hinter dem Haus nach Regenfällen den Garaus machen soll.

Weitere finanziell gewichtige Veränderungswünsche wie die Sanierung der Sanitäranlagen in Bartelsdorf oder die Neugestaltung des Außenbereichs in Ostervesede (je 120 000 Euro) seien derzeit nicht umsetzbar und wurden auf frühestens 2027 verschoben, zumal sie keine funktionelle Verbesserung der betreffenden Häuser herbeiführten. Das schone den Haushalt, da für diese Summen vorerst kein Kredit aufgenommen werden müsse.

Anders ist der Fall in Wohlsdorf gelagert. Dort kümmert sich eine Arbeitsgemeinschaft der Wohlsdorfer Vereine um die Nutzung. Das bedeutet konkret: Sie erhält die vollständigen Einnahmen aus der Vermietung und übernimmt im Gegenzug die Kosten für Bewirtschaftung und Unterhalt. Größere Maßnahmen werden anteilig mit der Gemeinde gestemmt.

Bauchschmerzen bereitete dem Finanzausschuss die Lage in Hetzwege. Dort stehen dem Ortsrat und den Vereinen nach Einstellung des Gaststättenbetriebs keinerlei Räumlichkeiten mehr zur Verfügung – ein Zustand, der laut Wolfgang Kirschstein (SPD) so nicht haltbar ist: „Wir müssen dem Ortsrat etwas anbieten – welche Möglichkeiten wären da denkbar?“ Hintergrund der Debatte war ein Antrag des Ortsrats, die eheamlige Fahrzeughalle im alten Feuerwehrhaus zu einem DGH umzubauen. Dazu Bürgermeisterin Ulrike Jungemann: „Wir sind im Gespräch“; generell wolle die Gemeinde sich von Liegenschaften wie alten Feuerwehrhäusern trennen, „nicht, dass wir da weiter Unterhalt zahlen müssen.“ Überprüft werde derzeit auch, ob andere Liegenschaften infrage kommen, beispielsweise die Schützenhalle.