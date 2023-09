Der Bürgerbus Scheeßel braucht Fahrer und Passagiere

Von: Ulla Heyne

Führen den Scheeßeler Bürgerbus-Verein in einer herausforderden Zeit: Ilona Knorr (v.l.), Norbert Fitschen, Klaus Meyerhöfer und Hans-Hartwig Gerschke. © Heyne

Das neue Vorstandsteam vom Bürgerbus Scheeßel geht engagiert an die Arbeit. Die zwei größten Probleme: Es fehlt an ehrenamtlichen Fahrern und es mangelt mitunter an Passagieren.

Scheeßel – Jeder will ihn, nur wenige benutzen oder engagieren sich gar für ihn: So ließe sich die aktuelle Situation des Bürgerbus Scheeßel auf den Punkt bringen. Die Problematik weniger Fahrer und eines geringen Fahrgastaufkommens ist nicht neu – wohl aber der Vorstand, der die Geschicke des 2012 gegründeten Vereins jetzt lenkt.

Auch an der Spitze der Initiative von Ehrenamtlichen haben Alter, Gesundheit oder „Amtsmüdigkeit“ genagt. Bemühungen um neue Mitstreiter habe es in der Vergangenheit einige gegeben. So war der Bürgerbus, der „letzte verlängerte Arm des ÖPNV“, bei Weihnachtsmärkten, beim Mühlentag und beim Scheeßeltag vertreten. Zuspruch habe es viel gegeben, „aber zeitliche Verpflichtungen mag kaum mehr jemand eingehen“, hat Vorstandsmitglied Klaus Meyerhöfer festgestellt, selbst seit zwei Jahren dabei. Dabei würde eine vierstündige Schicht monatlich schon helfen, „besser wären natürlich zwei oder drei“.

Der Fahrplan wurde besser auf den Metronom abgestimmt

Um den Betrieb allen Wochentagen vorzuhalten, müsste der Pool 15 bis 20 Fahrer haben, derzeit sind es weniger als zehn. So mussten die Fahrten auf drei Mal die Woche, montags, mittwochs und freitags, reduziert werden. „Dann fahren wir jedoch auch vier Mal die Dörfer an und zehn Mal durch den Kernort“, berichtet Vorstandsmitglied Norbert Fitschen. Die Umstellung des Fahrplans hat „Sightseeing Touren“ obsolet gemacht, das neue System ist ausgetüftelt: „Früher waren wir nicht mit dem Metronom getaktet, jetzt fahren wir vormittags zwei Mal für die Abreise nach Bremen und Hamburg, nachmittags zwei Mal für Fahrgäste, die mit dem Metronom ankommen“, beschreibt Hans-Hartwig Gerschke das Konzept.

Was viele nicht wissen: Das Metronom-Ticket berechtigt sogar zur kostenfreien Nutzung des Bürgerbusses im Flächentarif, ebenso wie das 49-Euro-Ticket. Und auch Schüler, Schwerbehinderte und Sozialhilfeempfänger fahren gratis. Insgesamt zahlen nur rund ein Viertel der Fahrgäste. Im Jahr sind das durchschnittlich 7 000 Euro im Vergleich zu 20 000 Betriebskosten.

Doch die Finanzierung ist das geringste Problem. Die Gemeinde, die das Projekt ursprünglich angeschoben hatte, steht mit ihrer Ausfallbürgschaft ebenso hinter der ehrenamtlichen Stütze des öffentlichen Nahverkehrs wie der Landkreis, der die Betriebskosten mit 7 000 Euro jährlich unterstützt. Eine weitere Säule sind Sponsoren.

Auf den Dörfern muss sich das Angebot Bürgerbus noch herumsprechen.

Dennoch fühlen sich die Ehrenamtler nicht immer wertgeschätzt. Aus dem Rathaus kommt zwar Lob, der Einladung zu einer Sitzung sei die Bürgermeisterin jedoch noch nie gefolgt. Auch das erhoffte Publikmachen der Alternative zu Taxi oder Auto in den Ortsräten, sowohl im Hinblick auf Fahrgast- als auch Fahrerwerbung, sei noch nicht erfolgt. Auf den Dörfern, so hat Vorstandsmitglied Ilona Knorr festgestellt, herrsche Skepsis gegenüber dem öffentlichen Nahverkehr. „Hier setzt man auf die jahrzehntelang einzig funktionierende Form des Transports, nämlich die Nachbarschaftshilfe“, vermutet sie. „Hier erfordert es ein Umdenken bei den Gästen.“

Auch wenn sie und ihre Mitstreiter schon mal eine Ausnahme machen und ältere Menschen direkt vor die Haustür des Supermarkts oder der Arztpraxis bringen, wenn die Zeit es zulässt: „Letztendlich müssen sich die Fahrgäste nach unsrem Fahrplan richten und nicht umgekehrt“, betont Gerschke. Bis 2024 haben die Fahrten des Bürgerbusses grünes Licht, dann ist der Bus abgeschrieben – dann sei es Zeit, Bilanz zu ziehen.

Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich beim Scheeßeler Bürgerbus zu engagieren, kann sich telefonisch unter der Nummer 04263 / 94297 oder per E-Mail an info@buergerbus-scheessel.de informieren.