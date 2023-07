Scheeßeler Beekebad: Zweifelhafte Werbung durch AfD-Politiker

Von: Ulla Heyne

Teilen

Der Fall rund um die Luftaufnahme vom Beekebad zeigt: Ins Netz hochgeladene Bilder können schnell in falsche Hände oder in falschen Kontext geraten. Nicht immer gibt es dagegen eine Handhabe. © Heyne

Das Scheeßeler Beekebad ziert den Tiktok-Post eines Thüringer AfD-Politikers. Die Gemeinde ist nicht erfreut, kann aber nichts unternehmen.

Scheeßel – Das Scheeßeler Beekebad, direkt neben der Flüchtlingsunterkunft am Helvesieker Weg gelegen, gilt als Blaupause der Toleranz. Hier spielen Jugendliche russischer und syrischer Herkunft gemeinsam Volleyball, die Schwimmkurse werden von einheimischen Kindern ebenso besucht wie von ihren Altersgenossen aus dem Iran oder der Ukraine.

Ausgerechnet eine Luftbildaufnahme dieses Treffpunkts aller Ethnien und Gesinnungen ziert einen Post des thüringischen AfD-Politikers und Mitglied des Bundestags Marcus Bühl auf der Online-Plattform „Tiktok“. Darin fordert er im Zusammenhang mit den Berliner Plänen, durch höhere Zäune und Ausweiskontrollen gegen Übergriffe in Freibädern vorzugehen: „Grenzen statt Freibäder sichern!“

Empörung in Sozialen Medien

Gefunden hatte den Post der Sohn des SPD-Politikers Johannes Hillebrand, der ihn mit der Facebook-Gruppe „Wenn Du in Scheeßel aufgewachsen oder zugezogen bist“ teilte. Er hatte seinen Augen kaum getraut: Das Beekebad als Hintergrund für rechtsgerichtete Parolen, die sich für eine radikale Flüchtlingspolitik aussprechen?

In der Gruppe des Sozialen Mediums schlugen die Wellen der Empörung hoch: „Wie abartig ist das denn?“, macht sich eine Nutzerin in den Kommentaren Luft, ein anderer hat Bedenken, dass das Bad in Verruf kommen könnte. Wieder andere fragen sich, warum ein Politiker aus Thüringen ausgerechnet mit dem Beekebad „Werbung“ macht.

Gemeinde wehrt sich gegen Vereinnahmung

Auch bei der Gemeinde ist man „not amused“, wie der stellvertretende Bürgermeister Stefan Behrens auf Nachfrage mitteilt. „Wir wollen unser Beekebad öffentlichkeitswirksam beworben wissen, aber nicht in einem solchen Kontext“, stellt der Rathaus-Vertreter klar. „Schon krass, was für Wendungen so etwas nehmen kann.“

Wir wollen unser Beekebad öffentlichkeitswirksam beworben wissen, aber nicht in einem solchen Kontext.

Gleichwohl: Eine Handhabe, die Veröffentlichung zu unterbinden, habe man nicht, bedauert er. Das Foto sei legal aufgenommen worden: „Öffentliche Bauten dürfen fotografiert werden, unternehmen könnten wir nur etwas, wenn Persönlichkeitsrechte verletzt würden“. Das ist aber nicht der Fall, die beiden Becken und die Liegewiese sind auf dem Bild leer. Auch wenn davon auszugehen ist, dass der Thüringer das Beekebad gar nicht kennt und nur das Symbolbild eines Freibads darstellen wollte: Begeisterung ruft er damit nicht hervor.

Urheberrechtsfreies Symbolbild

Wie aber kommt der Bundestagsabgeordnete an das Bild? Der wohl sarkastische Kommentar, die AfD sei „auch nicht gut gewesen in Geografie“, ist wenig zielführend. Licht ins Dunkel bringt die Suche im Internet nach dem Ursprung des Bildes, so wie auch Hillebrand sie vorgenommen hat. Sie führt zur Foto-Plattform „Pixabay“. Dort kann das Bild kostenlos und urheberrechtsfrei heruntergeladen werden. Ein Scheeßeler Fotograf hatte seine Drohnenaufnahme dort zur freien Verwendung hochgeladen.

Da dies mutmaßlich vor 2019 erfolgte, haben laut Angaben der Website „die Urheber dieser Werke selbige im größtmöglichen rechtlich zulässigen Umgang der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt und dabei weltweit auf sämtliche Urheberrechte verzichtet.“ Hinzu kommt, dass der Fotograf inzwischen verstorben ist; seine Ehefrau möchte sich dazu nicht äußern und hat nach eigenem Bekunden auch „kein Interesse daran, sich mit dem Fall zu beschäftigen.“

So werden die Gemeinde und die Scheeßeler wohl oder übel mit der Verwendung des Bildes „ihres“ Freibades leben müssen – und können nur durch Vorleben ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen.