Scheeßeler Beekebad zieht positive Bilanz

Von: Ulla Heyne

Regen hin, Regen her, ein Freibadbesuch macht Spaß. © Heyne

Breitensport, Gesundheitsvorsorge und ein Stück Wohnqualität, all das bietet das Scheeßeler Beekebad den Einwohnern. Und trotz Regenwetter gibt es zahlreiche Schwimmer, die „ihr“ Bad lieben.

Scheeßel – Der Blick aus dem Fenster ist dieser Tage nicht gerade lohnenswert. Ein Besuch im Freibad nicht unbedingt das erste, was vielen daheim gebliebenen Familien in den Sommerferien in den Sinn kommen würde. Kommt das Beekebad überhaupt über die Runden?

Der Besuch am Helvesieker Weg spricht eine andere Sprache: Trotz Nieselregen ziehen Stammgäste unermüdlich ihre Runden, fünf der sechs Bahnen sind besetzt. Bademeister Marcus Hills nimmt eine Freischwimmerprüfung ab, sein Kollege Wilhelm Piehl gibt eine Poolnudel an zwei Schwimmerinen im Burkini heraus, die neben einer amerikanischen Familie auf „Omabesuch“ hier an ihrer Technik feilen; in den letzten Tagen waren angehende Lehrer und eine Polizistin hier, um für den Job erforderliche Schwimmnachweise zu erbringen.

Ausgebuchte Kurse

Drei Fachkräfte an Bord zu haben, „das entspannt die Situation“, hat Hils festgestellt. Die Schwimmkurse sind ausgebucht, auch aus umliegenden Gemeinden melden Eltern ihre Kinder an, die woanders länger auf einen Platz warten müssten. „Der Corona-Rückstau, den vor allem Lehrer der Grundschule bei ihren Schützlingen beklagt hatten, ist weitgehend abgearbeitet“, stellt Fachbereichsleiter Stefan Behrens zufrieden fest. Auch Schwimmmeister Marcus Hils zieht eine positive Bilanz: Die Gespräche zu Anfang der Saison zum Tragen geeigneter Badekleidung wie Burkinis hätten gefruchtet, auch die Russischkenntnisse seines Kollegen Piehl seien im täglichen Miteinander hilfreich. „Viele der Neubürger sind nun schon mehrere Jahre hier und wissen, wie es hier läuft.“

Auch sonst gibt es keinen Grund zur Klage: Trotz der regnerischen Kühle sind die Besucherzahlen erstaunlich gut, „11 200 im Juli, das ist angesichts des Wetters mehr als gedacht und zeigt auch die Wertschätzung der Bürger gegenüber den Mitarbeitern und der Einrichtung!“, konstatiert der allgemeine Stellvertreter der Bürgermeisterin. Insgesamt verlaufe die Saison sogar überdurchschnittlich gut. Im Mai wurden 8 900 Besucher gezählt, im trockenen und heißen Juni waren es rekordverdächtige 16 900. Ein ähnlicher Erfolg war die DLRG-Badeparty: neben mehr als 300 Kindern besuchten an die 600 andere Besucher das Bad, einige davon internationale Teilnehmer des Beeke-Festivals, die sich ebenfalls an den Rutschen und Klettergeräten im Wasser erfreuten.

Behrens ist zuversichtlich, dass bis Saisonende Mitte September die durchschnittlichen 60 000 Gäste erreicht sein werden. Decken tun die Einnahmen aus den Tickets die Freibadkosten auch in diesem Jahr nicht. Das „Zuschussgeschäft“ der Gemeinde lohnt sich laut Behrens trotzdem, „das ist Breitensport, Gesundheitsvorsorge und ein Stück Wohnqualität,“ so seine Aussage. Auf eine Verlängerung dürfen die Stammgäste in diesem Jahr allerdings nicht hoffen: Direkt nach dem Saisonschluss wird der Beckenkopf im Rahmen einer Garantieleistung saniert, „die Fliesenarbeiten müssen vor dem Einsetzen von Nachtfrost abgeschlossen sein.“