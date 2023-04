Scheeßeler Beekebad steht in den Startlöchern für Saisonbeginn

Von: Ulla Heyne

Erst lässt Wilhelm Piehl der Hochdruckreiniger sprechen, dann der Wasserschlauch: Nach den letzten Säuberungsarbeiten heißt es in den kommenden Tagen: „Wasser marsch!“ © heyne

Neue Schränke, neue Preise, so geht das Freibad in Scheeßel in die neue Saison. Vorab wird das Bad noch einmal kräftig gesäubert. Am 1. Mai ist es dann soweit: „Wasser marsch!“

Scheeßel – Stammgäste wissen die untrüglichen Zeichen für den baldigen Saisonstart zu deuten: Handwerker gehen im Beekebad ein und aus, die beiden Becken sind gereinigt, das Schwimmerbecken ist sogar schon mit Wasser gefüllt und betriebsbereit, das Nichtschwimmerbecken soll in wenigen Tagen folgen. „Wir sind gut im Plan“, meint Schwimmmeister Marcus Hils, der mit seinen beiden Kollegen Wilhelm Piehl und Andreas Viebrock auch in diesem Jahr in gewohnter Besetzung am Start sein wird. Seit mehreren Wochen laufen die üblichen Saisonvorbereitungen; ab dieser Woche sollen beide Becken beheizt werden, um zum Saisonstart angenehme Wassertemperaturen bieten zu können. Idealerweise sind das 25 Grad, „ob wir das ganz erreichen, kommt allerdings auch ein bisschen auf Witterung und Wind an“, weiß Hils.

Neu sind die Eintrittspreise – an der vom Scheeßeler Gemeinderat beschlossenen, relativ moderaten Erhöhung führt kein Weg vorbei. Einzelkarten für Erwachsene kosten in der kommenden Saison drei Euro, Kinder zahlen 1,50. Für Saisonkarten zahlen Erwachsene 70 statt 53 Euro, bei Kindern und Jugendlichen wurde der Preis von 21 auf 25 Euro hochgesetzt, Familien sind mit 100 statt 89 Euro dabei. Wichtig zu wissen: Seit der Einführung des neuen Kassensystems können Saisonkarten nicht mehr wie früher vorab im Rathaus, sondern ausschließlich ab 1. Mai vor Ort am Kassenhäuschen erworben werden – und das bar.

Garderobenspinde werden neu foliert

Die Türen der Garderobenspinde sind optisch in die Jahre gekommen, aber noch funktional. Eine Folie soll für Abhilfe schaffen. © Ulla Heyne x

Freuen dürfte die Stammgäste die Erneuerung der Garderobenspinde. Sie waren so in die Jahre gekommen, dass auch durch Reinigung der Zahn der Zeit nicht verschwand. „Sie werden sowohl in den Damen- wie auch den Herrenumkleiden durch eine neue Folierung aufgehübscht“, erklärt Hils. Weniger Anlass zur Freude dürften die neuen Duschautomaten geben: Sind die kalten Duschen wie bisher kostenlos nutzbar, werden „Warmduscher“ mit 50 Cent statt bisher zehn zur Kasse gebeten. Immerhin erhöht sich die Duschzeit von drei auf vier Minuten. Und auch in punkto Badebekleidung soll ein neuer Wind wehen: In den vergangenen Jahren sei der Begriff angemessener Schwimmkleidung gerade durch neu Zugezogene zum Teil sehr großzügig ausgelegt worden, wie es Hils vorsichtig formuliert. „Das hat Ausmaße angenommen, die aus hygienischer Sicht nicht mehr in Ordnung sind.“ In Zukunft werde man verstärkt darauf achten und hinweisen, dass „beispielsweise Regencapes nicht adäquat sind“. Er weist darauf hin, dass auch bei Ganzkörperbedeckung beispielsweise aus religiösen Gründen heute zum Beispiel im Internet eine große Auswahl von Badekleidung verfügbar sei.

Noch sieht es im Beekebad aus wie auf einer Baustelle. „Am 1. Mai sind wir locker fertig“, ist sich Schwimmmeister Marcus Hils sicher. © Ulla Heyne x

Bis der Badebetrieb am 1. Mai wie gewohnt in die neue Saison starten kann, ist noch jede Menge zu tun – zunächst heißt es jedoch auch im zweiten Becken: „Wasser marsch!“