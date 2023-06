Scheeßeler Ausschuss ringt Stunden um Formulierungen

Von: Ulla Heyne

Weil vorher wenig miteinander gesprochen wurde, muss der Ausschuss lange tagen, um die neue Scheeßeler Kita-Ordnung auf den Weg zu bringen. © Heyne

Die neuen Kita-Ordnung in Scheeßel sorgt für einen intensiven Austausch im Sozialausschuss. Es mangelte offensichtlich im Vorfeld an Kommunikation, daher wurde nun lange diskutiert. Am Ende wurde einiges geändert, manches aber auch beibehalten.

Scheeßel – Man muss Walter Jungfer, dem beratenden Beisitzer des Seniorenrats im Ausschuss „JuSeSoSpo“ schon eine Menge Enthusiasmus und Geduld bescheinigen: In der jüngsten mehr als dreieinhalbstündigen Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales und Sport am Mittwochabend ging es ausschließlich um die Bevölkerungsgruppe am anderen Ende der Fahnenstange.

Auf der Agenda: Die Änderung der Kindertagesstättenordnung. Eine emotionale Angelegenheit, nicht nur weil es um die Bedürfnisse junger Familien geht, sondern auch, weil Kinderbetreuung vor allem mangels Fachpersonal seit Jahren eine „heiße Kartoffel“ im Rat ist? Gleich vorweg, es hatte wohl an Kommunikation im Vorfeld gehapert. Sie wurde nicht nur von betroffenen Eltern angemahnt (ein knappes Dutzend äußerste sich lebhaft während der Einwohnerfragestunde), sondern auch von der Vorsitzenden des Gemeindeelternrats Kerstin Oster und dem Ausschussvorsitzenden Marc Ostroswoski: „Eine bessere Abstimmung im Vorfeld hätte uns eine Menge Sitzungszeit gespart.“

Dabei lagen anfänglich Nerven und Annäherungswille der Parteien blank – sollte zuerst der Änderungsvorschlag der Gemeinde Punkt für Punkt durchgegangen werden oder parallel die Anträge der SPD/Grünenfraktion mit abhandelt werden? Selbst die Abstimmungsfolge der Anträge wurde intensiv erörtert.

Dass die Diskussion im Laufe der Zeit inhaltlicher und konstruktiver wurde, war wohl der fortschreitenden Zeit geschuldet, aber auch den kundigen Beiträgen der neuen Beisitzerin Petra Haunhorst, die als langjährige Leiterin des Kindergartens „Beekestieg“ und Verbindungsglied zwischen Gemeinde und Kigas immer wieder mit pragmatischen, fachlich fundierten Antworten erdete. Die erörterten Änderungen im Einzelnen:

Gemeindeelternratsvorsitzende Kerstin Oster © Ulla Heyne x

Streichung des Beirats

Laut einer von der Gemeinde vorgeschlagenen neuen Formulierung würde im Zuge der Verschlankung der optional zu bildende Beirat wegfallen. Dies sei laut Haunhorst seit 1997 nicht mehr in Anspruch genommen worden – eine Einschränkung im Mitspracherecht, die die anwesenden Eltern, aber auch die SPD und Grünen so nicht hinnehmen wollten. „Die Formulierung riecht danach, dass Rechte eingeschränkt werden sollen“, so Janina Stolt (SPD).

Ihre Vermutung: Das Konstrukt des Beirates sei vielen Eltern einfach nicht bekannt. Am Ende schlossen sich die meisten der Rolle rückwärts an, den Wortlaut der Satzung wie bisher zu belassen: „Sie ist an das niedersächsische Kita Gesetz angelehnt, die haben das schon gut durchdacht“, so Ostrowski.

Rückkehr von Kindern nach Krankheit

Im Zuge einer Vereinheitlichung sollen Kinder nach Erkrankungen wie Fieber in Zukunft satzungsgemäß erst nach zwei Tagen wieder „ihre“ Kita besuchen dürfen. Hier kam es zu einer Abwägung der Interessen der Eltern als Arbeitnehmer auf der einen und der Ansteckungsgefahr der anderen Kinder und Erzieher auf der andern Seite. „Infektionswellen, die sich durch die Gruppen ziehen, bereiten insgesamt mehr Probleme“, betonte Dirk Lange (CDU). Am Ende stand ein pragmatischer Vorschlag, der von den meisten mitgetragen wurde: „Lasst es uns mit zwei Tagen probieren, wenn es nicht funktioniert, können wir immer noch nachbessern“, so Yvonne Boese-Garbers (CDU).

Bevorzugung von Eltern mit bestimmten Berufen

Kontrovers aufgenommen wurde ein Vorschlag von Cord Gerken (Grüne), bei der Vergabe offener Plätze an Kinder anderer Gemeinden die Kinder von Erzieherinnen der Gemeinde Scheeßel oder Lehrkräften der Scheeßeler Schulen zu bevorzugen. Dazu Dirk Lange (CDU): „Fachkräftemangel herrscht überall. Wenn wir als Gemeinde bestimmte Personenkreise bevorzugen, ist das problematisch – auch das Handwerk sucht.“ Gerkens Gegenargument: „Mit jeder Erzieherin mehr, die wir so gewinnen, können wir zehn Handwerkerkinder betreuen.“ Haunhorsts schlichtende Einlassung: „Mit der ursprünglichen Formulierung stehen uns doch alle Möglichkeiten offen, warum sollten wir uns einschränken?“ Dem folgte das allgemeine Votum.

Leiterin des Kindergartens Beekestieg Petra Haunhorst © Ulla Heyne x

Streichung von Betreuungszeiten

Die neue Formulierung, dass Randbetreuungszeiten mit einer Vorlaufzeit von vier Wochen gestrichen werden können, sollten sie nicht mehr genug frequentiert werden, stieß vor allem Marc Ostrowski (SPD) sauer auf: „Das ist viel zu kurzfristig und mit den Arbeitgebern nicht in Einklang zu bringen.“ Einem von Boese-Garbers (CDU) vorgeschlagenen Kompromiss mochte Fraktionskollege Dirk Lange nicht folgen: „Wir müssen auch über die Kosten reden. Das ist Geld, das zulasten anderer Investitionen und Notwendigkeiten geht.“ Rathausvertreterin Yvonne Neumann relativierte: „Es geht hier nur um die Randzeiten, wir würden nichts an den gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungszeiten ändern.“ Dem laut Bürgermeisterin Ulrike Jungemann „praxistauglichen“ Zusatz „mindestens vier Wochen“ folgte die Mehrheit des Ausschusses.

Gebühren

Angesichts der gestiegenen Kosten strebt die Verwaltung eine Erhöhung der Kita-Benutzungsgebühren um 25 Prozent an. „Da die letzte Anpassung 25 Jahre zurückliegt, entspricht das einer Anpassung von einem Prozent pro Jahr“, rechnete Rathausvertreterin Yvonne Neumann vor. „Wir sind besser aufgestellt als andere Gemeinden, weil es kein Stufenmodell gibt, sondern jeder Fall individuell berechnet wird.“ Den Einwand der Gemeindeelternratsvorsitzenden Oster, dies bedeute für einige Eltern konkret 90 Euro mehr im Monat, relativierte sie. Die Summe von 86 Euro ergäbe sich nur bei den Höchstbeitrag zahlenden Doppelverdienern, die ihr Kind acht Stunden in der Krippe betreuen ließen. „Beim Mindestbetrag und acht Stunden liegen wir bei 25 Euro mehr. Das ist angemessen und liegt gebührenmäßig im Umkreis im unteren Bereich!“