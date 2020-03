Scheeßel will gewappnet sein

Starkregenfälle haben in den vergangenen Tagen weite Teile entlang der Wümme unter Wasser gesetzt – auch in Scheeßel. Fotos: Warnecke

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Die Wege des Wassers sind unergründlich. Davon zeugen gerade in diesen Tagen wieder die riesigen Überschwemmungsgebiete entlang der Wümme. Aber nicht nur dort. Dass nach langem oder besonders heftigem Regen das Wasser an einzelnen Orten oft nicht so versickert und abfließt, wie es soll, ist auch der Gemeinde Scheeßel bekannt. Mit einem sogenannten Generalentwässerungsplan (GEP), mit dessen Erarbeitung in den ersten Ortschaften schon begonnen worden ist und der am Ende alle elf Dörfer mit einbezieht, will sie dem Nässeproblem künftig effektiver die Stirn bieten – und investiert in den kommenden Jahren Millionen in neue Regenrückhaltebecken.

Die sind für das Auge in der Regel unsichtbar, würden laut Joachim Köhnken, Leiter des Fachbereichs Bau und Planung bei der Gemeinde, aber bei der Oberflächenwasserbeseitigung äußerst zweckdienlich sein. „Und zwar dann, wenn für die Wassermengen die normalen Vorfluter alleine nicht mehr ausreichen“, sagt er. Demnach dürfe nach Vorgaben des Landkreises lediglich ein Liter Regenwasser je Sekunde und Hektar einer Einleitstelle zugeführt werden. „Wenn man dort mehr Wasser hat, muss man eben eine solche Rückhalteeinrichtung vorschalten, um die Vorfluter im normalen Umfang zu entlasten.“

Auf Teufel komm raus würden die Becken natürlich nicht gebaut, geht dem Ganzen doch eine genaue Berechnung voraus, ob die Anlagen an Ort und Stelle überhaupt Sinn ergeben. Hierbei ginge man beispielsweise auch der Frage nach, wie viele versiegelte Flächen zu erwarten sind, erläutert Köhnken. „Nach Möglichkeit wollen wir das Ganze auch gar nicht flickenteppichartig umsetzen, sondern es so bündeln, dass zentral an einer Stelle ein großes Becken für mehrere Ortschaften zum Einsatz kommen kann.“

Momentan sei man gemeindeweit dabei, die Einzugsbereiche, wo in welcher Menge das Wasser anfällt, zu ermitteln und die bestehenden Rohrleitungen einer Prüfung zu unterziehen, sagt der Amtsleiter. In Wohlsdorf sei man diesbezüglich schon einen großen Schritt weiter: 300 000 Euro sollen dort noch in diesem Jahr in ein neues Regenrückhaltebecken fließen. „Den entsprechenden Antrag haben wir schon beim Landkreis eingereicht – der wird dort jetzt geprüft.“ Auch in Westerholz und Westervesede würden die Planungen bereits konkrete Formen annehmen: „Aktuell sind wir in diesen beiden Ortschaften mit den Oberflächenentwässerungskonzepten unterwegs.“ Wann das umfangreiche Planwerk einmal fertiggestellt sein werde, könne er nur schätzen. Mehrere Jahre würde es aber wohl schon noch dauern. „Es muss ja auch alles abgearbeitet werden, finanziell lässt sich das Ganze für uns als Gemeinde ohnehin nicht auf einen Schlag wuppen.“ Darüber hinaus müsse in jedem Fall auch überlegt werden, wo die Becken am Ende gebaut werden können und eine Einleitungserlaubnis im Sinne des Wasserrechts sei ebenfalls von Fall zu Fall zu beantragen. „Das alles nimmt natürlich seine Zeit in Anspruch, wir sind aber überall dabei, was die Wasserbehörde beim Landkreis auch so positiv zur Kenntnis genommen hat“, berichtet der Verwaltungsmann.

Er selbst ist überzeugt: „Das Thema Regenwasser gewinnt aufgrund der zunehmenden Hochwasserereignisse an Bedeutung.“ Und darin, so Köhnken, spiele auch die künftige Ausweisung von Wohnbaugebieten hinein. „Wenn man einen ordnungsgemäßen Abfluss des Wassers nicht nachweisen kann, läuft man heutzutage Gefahr, solche Gebiete erst gar nicht mehr genehmigt zu bekommen“, weist er auf die Relevanz eines Generalentwässerungsplanes hin. In Zeiten, wo junge Menschen auf dem Dorf gerne bauen möchten, sei dies ein Aspekt, den man nicht unterschätzen dürfe.