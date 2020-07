Mehrfamilienhaus in Brand: Mehrere Bewohner von Balkonen und aus dem Dach gerettet

Bei einem Dachstuhlbrand in Scheeßel-Westervesede musste die Feeerwehr mehrere Personen in höchster Not aus dem Gebäude retten.

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Dienstag neun Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Westervesede im Landkreis Rotenburg (Wümme) gerettet.

Laut Feuerwehrangaben meldeten Anwohner gegen 3.30 Uhr einen Dachstuhlbrand in der Straße Osterende. Die Anrufer beschrieben, dass sich noch etwa zehn Personen im Dachgeschoss und auf Balkonen befinden. Für sie war der Fluchtweg durch das Treppenhaus aufgrund der Flammen und des Rauchs abgeschnitten.

Die Feuerwehrleute gingen über mehrere Leitern in das Gebäude und retteten neun Menschen ins Freie. Insgesamt konnten sich noch 16 weitere Personen selbstständig nach draußen retten. Fünf der 25 betroffenen Bewohner erlitten Verletzungen, sowie Rauchgasvergiftungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

210 Feuerwehrleute in Westervesede stundenlang beschäftigt

Insgesamt kämpften bis zu 210 Feuerwehrleute über mehrere Stunden hinweg gegen den ausgedehnten Dachstuhlbrand, der sich auf etwa 50 Metern Länge ausgebreitet hatte. Die Retter konnten ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude verhindern. Das Mehrfamilienhaus ist jedoch nahezu vollständig zerstört worden.

Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens waren am Dienstagmorgen noch unbekannt und werden von der Polizei ermittelt. Im Gerätehaus der Feuerwehr konnten die betroffenen Bewohner zunächst unter anderem mit Essen versorgt werden. Die Gemeinde Scheeßel war am Vormittag damit beschäftigt, Notunterkünfte für die Anwohner bereitzustellen. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Dienstagvormittag noch an. (JOTO)