Scheeßel: Wecker löst Feuerwehreinsatz aus

Von: Matthias Röhrs

Die Feuerwehr rückt am Dienstagabend zu einem Fehlalarm aus. © Britta Pedersen/dpa

Ein Alarm in der Nachbarwohnung, Brandgeruch und die Bewohnerin macht nicht auf: Dieses Szenario hat am Dienstag die Scheeßeler Feuerwehr beschäftigt. Doch am Ende stellt sich alles als unglücklicher Irrtum heraus.

Scheeßel - Ein vermeintlich ausgelöster Rauchmelder hat am Dienstag die Feuerwehr in Scheeßel auf den Plan gerufen – ein Fehlalarm. Gegen 21 Uhr bemerkte eine Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus an der Zevener Straße den Alarm und nahm auch Brandgeruch im Treppenhaus wahr, berichtet die Feuerwehr.

Die Bewohnerin der angeblichen Brandwohnung öffnete weder nach Klingeln, Rufen und Klopfen. Nach ihrem Eintreffen öffneten die Brandschützer die Tür. Es stellte sich heraus: In der Wohnung befand sich keine Person, obwohl alle Lampen leuchteten. Die Wohnung war rauch- und feuerfrei, das Piepen kam von einem Wecker.

Nach einer guten halben Stunde wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und alle Einsatzkräfte der Feuerwehr machten sich auf den Rückweg zu ihren Feuerwehrhäusern. Zum Glück wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt, der Rettungsdienst brauchte nicht tätig werden.