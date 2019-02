Veranstalter des Heimatfestivals fahren noch mehr Bands auf

Scheeßel - Gefühlt hat das Heimatfestival ein Programm von mindestens zwei Dutzend Bands - tatsächlich sind bis jetzt jedoch zehn für das Open-Air am Sonnabend, 25. Mai, im Scheeßeler Industriegebiet angekündigt.

Neu dazu gekommen ist nun eine Band, die den selbst gesetzten Rahmen der Regionalität sprengt - kommen The Real McKenzies doch aus Vancouver. „Als sich die Möglichkeit ergab, sie zu buchen, konnten wir einfach nicht Nein sagen“, so Mitveranstalter Florian Hastedt zur Verpflichtung der wegweisenden Formation des Folk-Punks um Sänger Paul McKenzie, die schon mit Bands wie NOFX, Rancid, Metallica oder Flogging Molly zusammen gespielt hat.

Auf der aktuellen Tour wird der charismatische Frontmann von Musikern anderer Bands ergänzt, darunter Mitglieder von SNFU und Mad Sin (Gitarre), Prong (Bass) oder Walls of Jericho (Drums). „Ein wahres Legendenfeuerwerk“, schwärmt Hastedt, der rät, zur Einstimmung den mehrere Millionen Mal geklickten Hit „Chip“ zu hören.

Weitaus regionaler geht es auf der neu ins Leben gerufenen Singer-Songwriter-Bühne zu. Zu Harbour Violet und Der flotte Totte gesellt sich ein ganz ähnlicher Name: Todde alias Thorsten Finner - ein Singer-Songwriter, der in hiesigen Gefilden kaum noch einer Erklärung bedarf. Der Rotenburger Frontmann von Everlaunch, der seit seiner vor fünf Jahren erschienenen Debut-Platte „The Seaside Stories“ auf Solopfaden wandelt, schreibt gerade an neuem Material. Eine erste Kostprobe gab er unlängst, als er als Opener für die Jazzformation Vocality zu erleben war.

In Scheeßel wird er im Duo mit dem Verdener Jochen Kaiser zu erleben sein, seit Jahren Begleiter an den Tasten von Keyboard und Wurlitzer-Orgel. hey