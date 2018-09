Tenor Casapietra entführt in die Welt der Hymnen und Balladen

Scheeßel - Von Ulla Heyne. Ein Abend voller Hymnen, Balladen und viel Sehnsucht – nach Freiheit, Liebe, Kind – vornehmlich in Dur erlebten am Freitag mehr als 100 Besucher der St.-Lucas-Kirche in Scheeßel. Zum zweiten Mal nach 2013 zu Gast, dieses Mal mit der jüngsten Scheibe „Un Amore Italiano“: der aus dem Fernsehen bekannte Tenor Björn Casapietra.

Ein Mann am Keyboard und einige Scheinwerfer: Reduziert geht es zu beim Instrumental-Intro aus „Forrest Gump“, einer der vielen Filmmusiken in den kommenden zwei Stunden, und den „Waters of Tranquilty“. Um den Traum der Ruhe, um Entschleunigung soll es in diesem Programm gehen. Aber auch um Sehnsucht. Es folgt eine ganze Reihe gefühlvoller Balladen mit kundiger Begleitung von Peter Forster an den Tasten, eine Reihe heimlicher Hymnen: die der Iren auf den Hungerkähnen auf dem Weg in die Neue Welt, die der Wende (der selbstproklamierte Grenzgänger singt sie in seiner zweiten Muttersprache Italienisch) oder von Israel, auf Gälisch, Jiddisch und natürlich Italienisch.

Persönlich wird es beim Lied für den Vater – ein bekannter DDR-Dirigent, der sich 1990 das Leben nahm. Die Sehnsucht nach dem gemeinsamen Musizieren – hier flackert bei aller Show ein Funken Wahrhaftigkeit durch das Kirchenschiff.

Bei einigen klassischen Stücken können große Gesten und viel Hall über Schwächen in den Höhen nicht hinwegtäuschen. Hingegen funktionieren gerade die nicht für Tenöre geschriebenen Stücke – Zucheros „Il Volo“ oder Gianna Nanninis „Bello impossibile“ ausnehmend gut. „Schon faszinierend, was die beiden technisch draufhaben“, befindet der Scheeßeler Musiker Manfred Küppers in der Pause anerkennend.

Auch Margret Harmsen ist begeistert – „wenn jetzt noch Leonard Cohens Hallelujah kommt, ist der Abend perfekt!“. Er ist es, nach der Pause, nachdem Casapietra mit zwei Moll-Liedern überrascht hat. Schade, dass sich Pianist Peter Forster unter anderem mit Yirumas „River flows in You“ an reichlich strapazierten Schülerstücken der Mittelklasse abarbeiten muss. Da ginge mehr – oder? Später lotet der 48-jährige Casapietra mit „O sole Mio“ und „Azuro“ die Gesangskraft seines Publikums aus. Der heimliche Höhepunkt kommt, wie so oft wie das Beste, zum Schluss: Sein flammendes Plädoyer gegen die AfD unterstreicht er mit Konstantin Weckers „Was keiner wagt“ – wahrhaftig, und groß.