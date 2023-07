Scheeßel sichtet Freiflächen für PV-Anlagen

+ © jtb Eine der möglichen Flächen zwischen Bahn und B75. © jtb

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Judith Tausendfreund schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

65 Hektar sind Mindestausbaufläche für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Acht Standorte in der Gemeinde Scheeßel wurden nun identifiziert, auf diesen Standorten können Solarparks wachsen. Doch noch steht nichts fest, alle Flächen müssen noch geprüft werden.

Scheeßel – Alle brauchen viel Energie – diese Aussage können wohl spätestens seit der Energiekrise alle Bürger, aber auch alle Politiker unterschreiben. Auch Kommunen müssen sich mit dem Thema beschäftigen. Aktuell müssen sowohl ausreichende Potenzialflächenreservoirs für die Windkraft als auch für die Sonnenenergie identifiziert werden. Die Gemeinde Scheeßel hat, wie viele andere Gemeinden auch, eine entsprechen Analyse in Auftrag gegeben.

Die Ergebnisse wurden nun im Bauausschuss präsentiert. „0,47 Prozent der Gemeindeflächen sollten wir ausweisen, das Ziel wurde erreicht“, fasste Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU) vorab die Ergebnisse der Auswertung zusammen. Diese sei ohnehin ein erster Aufschlag und noch nicht die finale Auswahl, betonte sie im Verlauf des Abends mehrfach.

Region ist landwirtschaftlich geprägt

„Wir sind eine landwirtschaftlich geprägte Region, unsere Flächen sind wichtig für die Landwirtschaft, daher gehen wir sensibel an das Thema heran“, erklärte sie auch. In die Analyse seien Empfehlungen des niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds, aber auch des Landkreises eingeflossen.

Julia Rönneburg und Falco Richter von der Hamburger Cappel+Kranzhoff Stadtentwicklungsagentur stellte anschließend das Werk vor. Nach und nach hatten sich die Planer alle Flächen der Gemeinde angesehen. Das Ziel der Analyse: Es geht um die räumliche Steuerung der Ansiedlung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen. Das leuchtet ein, denn ohne eine solche Steuerung könnte Wildwuchs entstehen, mit den entsprechenden Folgen: Die Landschaft verliert an Attraktivität.

Gemeinde wird keine Flächen ankaufen

Von den bundes- und landesweit festgelegten Ausbauzielen ausgehend, muss die Gemeinde insgesamt etwa 65 Hektar von ihrer Fläche, die etwa 150 Quadratkilometer beinhaltet, für die Solarparks zur Verfügung stellen. Schon jetzt ist klar, erläuterte Jungemann, dass die Gemeinde dabei keine Flächen kaufen will. Am Ende wird es also zu einzelnen Verträgen zwischen Grundstückeigentümern und Investoren kommen.

Mit Blick auf die erwünschte Fläche kalkulieren die Planer zunächst großzügig, „wir sprechen von Bruttoflächen“, so Richter. Die 65 Hektar seien als Mindest-Ausbauziel und „Nettofläche“ zu sehen. Insgesamt haben die Planer in der ersten Auswahl etwa 96 Hektar identifiziert. Bei der Entwicklung der Flächen orientieren sich die Experten an Gunstflächen, Restriktionsflächen und Ausschussflächen. Geprüft werden Größen, Flächenzuschnitte, Gewerbeflächen, auch die Ertragsfähigkeit von landwirtschaftlichen Flächen und weitere Kriterien. Gunstflächen sind Flächen, die sich eignen könnten: Das sind vor allem Korridore entlang von Schienenwegen und Hauptverkehrsstraßen.

Berücksichtigen müssen die Planer aber auch Faktoren wie die bereits bekannte „Windkarte“ des Landkreises und in Scheeßel das anstehende Großprojekt der „SuedLink“-Trasse. Am Ende stellten die Planer etwa 93 Hektar geeignete Flächen vor. Konkret benannt wurden Flächen, die bei Abbendorf liegen, aber auch Flächen, die in der Nähe von Scheeßel zwischen der Bahnschiene und der B 75 liegen. Auch Wohlsdorf wurde genannt und der Rand von Westeresch, insgesamt sind es acht Standorte, die identifiziert wurden.

Ortsbürgermeister stellen Fragen

Nach der Präsentation diskutierten die Ausschussmitglieder über die Ergebnisse. Westerholz’ Ortsbürgermeister Wolfgang Kirschstein (SPD) hatte eine konkrete Frage: „Gibt es in Westerholz Potenzial zu diesen Freiflächen?“ „Nein“, lautete die Antwort in dem Fall. Weiter wurde zum Beispiel die Frage gestellt, wie die Ortsbürgermeister mit Anfragen von Investoren umgehen sollen oder auch können. „Wir sind ja erst in der politischen Beratung“, erklärte Jungemann. Auch jetzt, nachdem die Analyse vorliege, müssten die Flächen dennoch erst noch geprüft werden.

Marc Ostrowski (SPD) erkundigte sich nach eventuellen weiteren Änderungen durch die „SuedLink“-Trasse. Richter bestätigte, dass es noch zu Änderungen kommen kann. Yvonne Boese-Garbers (CDU) stellte fest, dass der Landkreis ja schon in Sachen Windkraft zahlreiche Flächen ausweisen müsse. Jetzt würde man schon wieder mehr Flächen anbieten, als zwingend notwendig sei. „Ist das wirklich so gewollt?“ Jungemann wiederholte, dass die 0,47 Prozent Flächen ausgewiesen werden müssen. „Ich bin auch bereit, mehr zu identifizieren, weil wir die Energie brauchen“, so die Bürgermeisterin.

Bauleitplanung kommt

Ausschussvorsitzender Ernst Behrens (CDU) erinnerte, dass es sich in der Vergangenheit als gut erwiesen habe, mit Puffer zu planen. „Das ist besser, als im Nachhinein zu agieren.“ Gefragt wurde auch, ob in der Analyse schon die eigentlichen Flächeneigentümer mit berücksichtigt worden sein. Richter verneinte das. Was aber schon überprüft wurde, ist die Frage, ob sich die potenziellen Windkraft- und Fotovoltaik-Flächen überschneiden: Das ist nicht der Fall, wurde versichert.

Was sind die nächsten Schritte? Der Bauausschuss stimmte der Beschlussempfehlung mit drei Enthaltungen zu. Auch der Verwaltungsausschuss wird sich mit dem Thema befassen. Dann wird die Gemeinde den Austausch mit den Vertretern des Landvolks und den Ortsbürgermeistern und Ortsvorstehern suchen. Und dann geht es in die Bauleitplanung.