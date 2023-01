Sehen und gesehen werden: So war der Neujahrsempfang der Gemeinde Scheeßel

Von: Lars Warnecke

Bürgermeisterin Ulrike Jungemann dankte den zahlreichen Ehrenamtlern für deren Einsatz zum Gemeinwohl. © s Hey

Nach der Corona-Pause gab’s ein klassisch-schlankes Programm beim Neujahrsempfang in Scheeßel. Im Mittelpunkt sollten Begegnung und Austausch unter den Gästen stehen.

Scheeßel – Zugegeben: Ein bisschen erinnert der Neujahrsempfang der Gemeinde Scheeßel ja an den morgendlichen Blick in die gedruckte Tageszeitung oder das E-Paper: Beide gleichen einem Überraschungspaket aus Information und Unterhaltung. So dürfte am Mittwochabend der eine oder andere Besucher der Traditionsveranstaltung im Scheeßeler Hof wohl tatsächlich gedacht haben.

Zwar stand dabei einmal mehr das Unterhaltsame im Vordergrund. Doch die Parallelen zwischen Medium und Veranstaltung schienen damit nicht erschöpft: Beide leisten ihren Beitrag, dass ein Gemeinwesen miteinander im Gespräch bleibt. Und die pandemiebedingte Empfangspause hatte gezeigt, welche Relevanz persönliche Kontakte doch haben.

Und miteinander ins Gespräch kam man reichlich: Rund 120 Gäste waren dem neuerlichen Ruf zum Beisammensein bei Bier, Sekt, Saft und Selters gefolgt. Im Saal schwirrte es nur so von Menschen und Stimmen. Bis ins Foyer standen die Besucher zeitweise Schlange, um Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU), der Gastgeberin, die Hand zu schütteln und beste Wünsche für das neue Jahr zu überbringen. „Moin, wie geht’s? Schön Sie zu sehen!“ – Jungemann, für die der Empfang nach ihrem Amtsantritt im November 2021 eine Premiere darstellte, wechselte freundliche Worte mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kirche, Kultur, Bundeswehr, Feuerwehr und Vereinswesen.

Ein Bier im Zeichen der Vernetzung: Thorsten und Klaus Witte (v.l.), Heiko Klee, Herbert Schlumbom und Matthias Loeber haben viel zu besprechen. © -

Bei ihrer Eröffnungsansprache fasste sich die Verwaltungschefin kurz, verzichtete auf eine detaillierte Rückschau, unternahm stattdessen einen Streifzug durch jene Projekte, die in diesem Jahr auf dem Zettel stehen – darunter die Fertigstellung des Feuerwehrhaus-Neubaus in Westerholz, der langersehnte Umbau am Knotenpunkt Fuhrenkamp, die Umstellung der restlichen Straßenlaternen auf LED und die barrierefreie Umgestaltung des Busbahnhofes am Vareler Weg. Warme Worte fand sie nicht nur für das Ehrenamt, sondern auch für die Mitarbeitenden im Rathaus, „die so viele Aufgaben zu erledigen haben, die in der Bevölkerung leider nicht sichtbar sind und welche immer stärker zunehmen“. Auch den Ratsmitgliedern und den Ortsbürgermeistern sprach die Bürgermeisterin ihren Dank aus.

Gedächtnistrainer Jürgen Petersen demonstrierte in seinem Vortrag mit ganz praktischen Beispielen, zu was das Gehirn fähig ist. © -

Darüber hinaus kam in diesem offiziellen Teil auch Jürgen Petersen zu Wort: Der Nordfriese, im Hauptberuf Landwirt, begeisterte das Publikum mit seiner offenen und motivierenden Art in einem Infotainment-Vortrag zum Thema „Brainrunning-Gedächtnistraining“ und forderte seine Zuhörer auf, sowohl Körper und Geist täglich zu beanspruchen, um fit zu bleiben. Im Anschluss daran wurde in kleinen, immer wieder wechselnden Gruppen bis spät in den Abend hinein geplaudert. Den Gemeindebrandmeister Dieter Apel sah man in angeregter Unterhaltung mit dem Leiter der Eichenschule, Christian Birnbaum, Sparkassenchef Jürgen Lange plauschte mit Ex-Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele, GVS-Vorsitzender Karsten Lüdemann nutzte die Gelegenheit zum Austausch mit der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Anja Schürmann.

Fazit: Der Neujahrsempfang in Scheeßel war ein gelungener Neustart in bewährter Tradition. Nur ein bisschen Fingerfood gegen den kleinen Hunger, das war auch unter den Gästen zu vernehmen, hätte der Veranstaltung sicher noch ganz gut gestanden.

Was sich Gäste für das neue Jahr wünschen Von der Ratsvorsitzenden bis zum Bürgerbusvereinschef: Wir haben einige Gäste des Neujahrsempfangs der Gemeinde Scheeßel gefragt, was sie sich für das Jahr 2023 wünschen. Gabriela Villwock, Gemeinderatsvorsitzende: „Ich möchte, dass die Menschen freundlicher miteinander umgehen. Mich nervt es, dass man sich wegen Kleinigkeiten an den Hals geht – das finde ich total ätzend. Was ich mir noch wünsche: Dass mir mein Job weiterhin Spaß macht, meine Familie mir viel Freude macht und ich möchte gerne wieder viele Reisen unternehmen.“ Matthias Loeber, neuer Heimatmuseumsleiter: „Ich hoffe, dass ich mich in meinem Job gut etablieren kann. Bisher habe ich den Eindruck, dass ich mit offenen Armen und großer Hilfsbereitschaft empfangen werde. Entsprechend bin ich zuversichtlich, dass ich die Projekte, die ich im Hinterkopf habe, umsetzen kann.“ Käthe Dittmer-Scheele, Scheeßels Ex-Bürgermeisterin: „Ich wünsche mir für alle Gesundheit und dass dieser Irrsinn mit dem Krieg endlich endet. Und dass ich nicht mehr so viel Muskelkater nach dem Sport habe, das heißt, ich müsste eigentlich noch ein bisschen mehr tun.“ Walter Jungfer, Bürgerbus-Vereinsvorsitzender: „Dass wir endlich mal in der Ukraine Frieden bekommen. Und Gesundheit, dass es uns weiterhin eigentlich so gut geht. Wir klagen auf einem hohen Niveau – dabei geht es uns doch wirklich nicht schlecht, da kann man nicht meckern. Außerdem wünsche ich mir, dass es mit den Projekten, die in der Gemeinde Scheeßel geplant sind, auch in diesem Jahr weitergeht.“