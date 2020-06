Scheeßel schiebt einen Riegel vor mögliche Flächenerweiterung der Märkte

Bestandsschutz für ansässige Läden

Scheeßel – Die Bremer Straße in Scheeßel. Ein Ort, an dem Einkaufswünsche wahr werden. Netto und Penny haben hier Dependancen, ebenso der Getränkehändler Hol’ ab und Kik. Ein jeder bietet sein eigenes Warensortiment an. Was die vier Märkte aber bis auf ihren Standort noch eint: Kein Betrieb darf – unter Berücksichtigung einer gewissen Erweiterungsmöglichkeit – größer als 800 Quadratmeter sein. Verfügt hat die Gemeinde Scheeßel das mit der Überplanung des alten B-Plans namens 5a schon vor Jahren. Eigentlich wäre damit auch alles in Butter, wäre da nicht ein entscheidendes Detail, was Politik und Verwaltung in Zugzwang bringt: Denn rechnet man den Backshop zum Penny hinzu, sei der Discounter schon jetzt als großflächig und damit nicht konform zum Geltungsbereich einzustufen, erläuterte Verwaltungsfrau Silke Meyer in der jüngsten Sitzung des Scheeßeler Bau- und Planungsausschusses. An dessen Mitgliedern lag es, einen sogenannten Entwurfs- und Auslegungsbeschuss für den neuen Bebaungsplan 75 „Zwischen Bremer Straße, Appelchaussee und Mühlenkamp“ auf den Weg zu bringen, was ohne Reibereien bei sieben Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen auch geschah.