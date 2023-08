Scheeßel rockt und erinnert sich

Von: Ulla Heyne

Detlef Kaldinski (v.l.) und Ehefrau Christine Götze-Kaldinski, Matthias Loeber, Birgit Ricke und Reinhard Lüdemann präsentieren das frisch aufgelegte Hurricane-Poster. © Heyne

Am morgigen Freitag Abend bietet sich die Vernissage auf dem Meyerhof mit Bobby und Luffy als Freizeitvergnügen an. Es geht um 18.30 Uhr los, die Veranstalter versprechen kurzweilige Momente.

Scheeßel – Im sonst eher gediegenen Ambiente auf dem Meyerhof geht es rustikal zu: Bauzäune, Bierdosen, Bollerwagen, ja sogar eine „Dackelgarage“ – man könnte sich glatt auf dem Hurricane wähnen. Und das ist gewollt, haben sich die Organisatoren der Ausstellung „50 Jahre Festival“, die Freitag Abend um 18.30 Uhr auf dem Meyerhof eröffnet wird, doch einiges einfallen lassen, um Flair, Feeling und Exponate in die vier Wände des Kunstgewerbehauses zu bringen.

Ein Original-Plakat vom ersten Festival in Scheeßel pflückte ein Fan aus Sittensen eigenhändig von der Litfasssäule. © -

Fast durchgängig chronologisch

Der „rote Faden“, an dem Birgit Ricke, Bobby Meyer, Reinhard Lüdemann und das Ehepaar Detlef und Christine Kaldinski seit über einem Jahr feilen, ist inzwischen blau: Tafeln mit kurzen Texten geben einen Überblick über die unterschiedlichen Schwerpunkte wie Bands, Helfer und Corona. „Bis zum Jahr 2000 sind wir chronologisch vorgegangen, danach haben wir mit den Info-Inseln den Fokus auf bestimmte Aspekte gelenkt“, erklärt Museumsdirektor Matthias Loeber. Wie ein weiterer Faden – dieses Mal allerdings in Gelb – ziehen sich die Erinnerungen einiger Zeitzeugen inmitten des Sammelsuriums von Original-Relikten: Bechern, Plakaten, T-Shirts, Eintrittsbändchen und sogar Räucherstäbchen aus den 1970ern eignen sich mehr als gut. Knapp zwei Handvoll Zeitzeugen hat Kaldinski befragt, „wir hätten noch viel mehr gehabt.“ So erinnert sich Herrmann Brase an das von der brennenden Bühne gerettete Material seines Vaters, der 1977 einen Teil der Elektrik gestellt und bei dem Festival Material im Wert von 100 000 DM verloren hatte.

Es gibt Highlights zu entdecken

Einen Hingucker, den Schriftzug „Hurricane“ aus leeren Bierdosen, hatte Kaldinski bei einer Umweltstreife mit dem Nabu entdeckt und nach dem Festival selbst abgebaut. Als der „etwas andere Dosensammler“ die Beute mit dem Rad nach Hause transportierte, gab es Sprüche von Bekannten: „Hast Du das nötig“? Von ihm stammen auch die Fan-T-Shirts, von jedem Jahr eins: „Endlich kommen die mal zum Einsatz, dann hab ich sie nicht all die Jahre umsonst gekauft“, freut sich der Hurricane-Fan und ehemalige Polizei-Pressesprecher.

Original-Reliquien: Nickelbrille und Leder-Brustbeutel. © -

Bei einer lückenlosen Zusammenstellung von Original-Plakaten half Veranstalter FKP Scorpio. Herausgegeben ist dabei etwas Besonderes: Ein Plakat mit allen 25 Line-Ups ist als Sonderdruck in limitierter Auflage gegen Spende im Kunstgewerbehaus erhältlich. Museumsdirektor Loeber, der die ersten Festivals als Einziger „aus biografischen Gründen“, nicht miterleben konnte, freut besonders, dass mit den Exponaten gelebte Zeitgeschichte Einzug hält: „Das sind Alltagsgegenstände, die musealisiert werden!“

Bei der Vernissage Freitag Abend werden etliche Zeitzeugen erwartet, für spannende Geschichte ist also wirklich gesorgt. Macher Kaldinski ist sich sicher, dass die Ausstellung ganz unterschiedliche Zielgruppen anspricht: „Diejenigen, die nur die ersten Festivals oder die neueren erlebt haben oder die als Helfer hier waren, bekommen hier einen Einblick in die jeweils anderen Aspekte.“