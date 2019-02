Pastor Hartmut Nack wird in der St.-Lucas-Kirche ordiniert

Festliche Amtseinführung

+ Superintendent Hans Christian Brandy (l.) nimmt unter den Augen vom Studienseminar-Kollegen Frederik Richter (Mitte) die lebenslange Berufung von Hartmut Nack vor.

Scheeßel - Noch vor drei Tagen hatten in der St.-Lucas-Kirche frostige vier Grad geherrscht - davon war am frühen Sonntagnachmittag bei der Ordination des neuen Pastors Hartmut Nack im gut gefüllten Gotteshaus nichts mehr zu spüren. Die Vakanzphase habe sich genauso kalt und klamm angefühlt wie die Kirche, verriet Pastor Jens Ubben den Besuchern aus Nacks Heimat Sittensen, seiner Vikariatsstelle in Kirchwalsede und natürlich den zahlreichen Scheeßelern, darunter viele Vertreter der Vereine.