200 Mal Nachhaltigkeit beim Recycling der „Beeke-Löwen“

Scheeßel - Die Werkshalle von Andreas Villwock im Scheeßeler Industriegebiet gleicht einem Zeltlager: An die 30 Zelte sind quasi „bezugsfertig“ aufgebaut. Statt Kindern oder anderen Campern tummelt sich hier jedoch eine gute Handvoll Helfer, bewaffnet mit Putzlappen, Desinfektionsspray und viel Enthusiasmus. Die „Beeke-Löwen“ machen Frühjahrsputz – und bereiten, nach dem ersten Arbeitseinsatz vor vier Wochen mit einem guten Dutzend Aktiven, das nächste Hurricane-Festival vor.

Bereits zum fünften Mal seit 2013 haben die Unterstützer des Kinder- und Jugendhospizes „Löwenherz“ in Syke nach dem letzten Hurricane Hinterlassenschaften der Festivalbesucher eingesammelt, die nun auf ihre Wiederverwertbarkeit geprüft und gereinigt werden. Bei der nächsten Anreise werden sie gegen Spende ausgegeben – ein löbliches Beispiel für Recycling und Nachhaltigkeit, das weit über die Grenzen des Landkreises hinaus für Furore gesorgt hat.

Ilse-Marie Voß blickt zufrieden auf die rund 30 Zelte und den Berg sorgfältig gefalteter Campingstühle in der Ecke – von den 300 sichergestellten haben rund zwei Drittel den Qualitätscheck bestanden: „Dass mal so was Großes draus wird, hätte ich nie für möglich gehalten!“, meint die Mitinitiatorin des Unterstützerkreises. Nicht nur die Erlöse für das Syker Hospiz sind willkommen – im Vorjahr kamen 1.600 Euro zusammen –, sondern auch die öffentliche Aufmerksamkeit: „Wir werden oft darauf angesprochen, nicht nur hier.“ Beispielsweise auch bei den Helfertreffen des Kinder- und Jugendhospizes sind das Ehepaar Voß und ihre Mitstreiter bekannt wie bunte Hunde.

„Kerngeschäft“ hat sich verändert

Das „Kerngeschäft“ hat sich gewandelt im Lauf der fünf Jahre: Anfänglich seien vor allem Zelte gefragt gewesen, „mittlerweile ist es mehr Camping-Equipment“, meint Thomas Voss und zeigt auf das Sammelsurium von Campingtischen, Holzkohle, Taschen, Stangen und Heringen.

Lars Grajetzky hat gerade in einem Zelt eine batteriebetriebene Leselampe gefunden, „die hing noch im Gestänge“. Er ist über seine Lebensgefährtin Ilona Handl dazu gekommen. Sie unterstützt das Hospiz auch mit dem Verkauf eigener Näharbeiten, die über die Beekemanufaktur vertrieben werden, und deren Erlöse zu 100 Prozent nach Syke fließen. „Sie ist ein wahres Verkaufstalent“, weiß Thomas Voß – im Vorjahr war schon am Freitag der letzte Stuhl an den Festivalisten gebracht. Dabei gäbe es auch „Rückkehrer“: Diese Sitzgarnitur haben wir zum zweiten Mal hier“, schmunzelt er, ein auffällig orangener Liegestuhl hat es bereits auf stolze vier Runden gebracht.

Ein Höhepunkt, wie die lebensgroße Gummipuppe „Püppi“ in einem der Vorjahre, ist an diesem Vormittag allerdings nicht dabei. Was jeweils wieder an „frischer Ware“ hineinkomme, sei von Jahr zu Jahr ganz unterschiedlich, „je nach Wetter: Letztes Mal war der Abreisetag so verregnet, da haben die Heimkehrer vieles einfach stehenlassen“, erinnert sich Voß.

Keine Nögler bei 20 Euro

Alles, was an diesem Vormittag abgabefertig verpackt wird, sind Premiumzelte – angesichts der Tatsache, dass die Supermarktdiscounter Festivalgänger als Zielgruppe für sich entdeckt haben, wollen sie mit Qualität möglichen Nörglern vorbeugen: „So gibt es bei einer Spende von 20 Euro pro Zelt keine Beschwerden.“

Für die Ausgabe wurde ein neuer Pavillon organisiert; den letzten hatte eine Sturmböe bei den Anreise-Unwettern zerlegt, „obwohl wir mit fünf Mann im Gestänge gehangen haben“, erinnert sich Voß. Und auch Löwe „Maximilian“, das Maskottchen der Löwenherzen, wird beim Festival im Juni zugegen sein und die Schminkaktionen von Nicole Hehnke flankieren, bei denen Besucher und Helfer ins Gespräch kommen. - hey