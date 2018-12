Erweiterung des HVV-Tarifs: Scheeßel legt sich bei der Finanzierung fest

Gemeinderat beschließt anteilige Kostenübernahme

Bahnfahrer aus Scheeßel können sich freuen. Sie kommen in den Genuss des HVV-Tarifs. Dafür zahlt die Gemeinde anteilig 134. 000 Euro pro Jahr.

Scheeßel - Die Vereinbarung zwischen Scheeßel und dem Landkreis hinsichtlich der Finanzierung der Erweiterung des HVV-Tarifs ist besiegelt – und das im gleich doppelten Sinne. Setzte am Freitag Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) ihre Unterschrift unter den Vertrag, war es am Vorabend der Rat, der einer Beteiligung an den Kosten – gegenwärtig ist davon auszugehen, dass die Gemeinde jährlich 134 .000 Euro für den ab 2020 geltenden Tarifzoneneintritt aufbringen muss, einstimmig grünes Licht erteilte.