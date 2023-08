Scheeßel: Landgericht verhängt 22-monatige Bewährungsstrafe nach Drogenfund

Von: Wiebke Bruns

Teilen

In der Wohnung des Scheeßelers finden die Ermittler jede Menge Drogen, die der 25-Jährige verkaufen wollten. Unter anderem 31 Gramm Kokain stellt die Polizei sicher. © DPA

Eine erhebliche Menge verschiedener Drogen hat die Polizei in der Wohnung eines Scheeßelers gefunden. Er räumte ein, dass er sie verkaufen wollte. Nun hat ihn das Landgericht Verden dafür verurteilt.

Verden/Scheeßel – Ein 25 Jahre alter Angeklagter aus Scheeßel ist am Landgericht Verden wegen bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer 22-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Mit dem Urteil wurde ihm auferlegt, 7. 200 Euro an die Step-Suchthilfe in Hannover zu zahlen.

„Die Geldauflage hat eine beträchtliche Höhe, gilt aber auch zur Wiedergutmachung dieses schweren Tatbestandes“, stellte der Vorsitzende Richter Dr. Andreas Ortmann fest. Der Angeklagte war am 6. Oktober 2020 morgens um kurz nach 6 Uhr von der Polizei geweckt und seine damalige Wohnung durchsucht worden.

Aufgefunden hatten die Beamten verschiedene Drogen. Laut dem Urteil aber etwas weniger als angeklagt, weil die Verpackungen abzuziehen waren. Es seien netto 21 Gramm Amphetaminpaste, 96,35 Gramm Marihuana, knapp über 31 Gramm Kokain und zwei Ecstasytabletten „Heisenberg“ gewesen.

Zudem habe der Scheeßeler „griffbereit“ ein Einhandmesser und ein Springmesser in der Nähe der Drogen sowie im Bettkasten vier Schlagringe, ein Butterflymesser und zwei Einhandmesser in einem Stoffbeutel aufbewahrt.

„Die Beweise haben das, was sie uns vorgetragen haben, bestätigt“, sagte der Vorsitzende Richter. Die Drogen waren zum Verkauf bestimmt. Jedoch hatte der 25-Jährige bestritten, dass er die Waffen als solche verwenden wollte. „Dies ist nicht zu widerlegen“, betonte der Vorsitzende. Aber eine abstrakte Gefahr war gegeben, darauf komme es an.

Die Vita des Angeklagten passte so gar nicht zu den Taten. Keine Vorstrafen, keine weiteren Verfahren, Arbeit, Familie. Ein freundlich auftretender junger Mann ohne Drogenprobleme. Sowohl heute, wie er glaubhaft versicherte, als auch damals, was ein am Tag der Hausdurchsuchung durchgeführter Urintest belegte.

„Er hatte jemanden kennengelernt, über den war er in den Betäubungsmittelhandel hineingerutscht“, hieß es in der Urteilsbegründung. Damit habe er sich beweisen wollen, weil er damals keine Freunde hatte. Das Ganze bereue er zutiefst.

Die 2. Große Strafkammer wertete es als minderschweren Fall, weil dieser vom Durchschnittsfall dieses Deliktes erheblich nach unten abweiche. Auch wenn es kein unerheblicher Handel mit mehreren Betäubungsmitteln, darunter Kokain als „harte Droge“ gewesen sei, betonte der Vorsitzende.

Für den Angeklagten habe gesprochen, dass er sich bei der Durchsuchung und im Ermittlungsverfahren kooperativ gezeigt habe. Mit seinem umfassenden Geständnis habe er die Hauptverhandlung „erheblich verkürzt“ und auf die Rückgabe damals aufgefundener 2 400 Euro, mutmaßlich Drogengeld, verzichtet.

Mit einer Strafaussetzung zur Bewährung wäre es „erheblich schwieriger gewesen“, wenn es zeitnah nach der fast drei Jahre zurückliegenden Durchsuchung zur Verhandlung gekommen wäre, erklärte ihm der Richter. Die Lebensumstände des 25-Jährigen hätten sich danach „durchgehend und grundlegend verändert“. „Ihnen ist mit Sicherheit eine positive Sozialprognose zu stellen“, sagte der Vorsitzende zum Angeklagten.

Wegen der überlangen und damit rechtstaatswidrigen Verfahrensdauer gelten zwei Monate der Strafe als vollstreckt. Die Geldauflage kann der Scheeßeler in 24 Raten á 300 Euro bezahlen.