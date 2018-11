Katja Just liest aus ihrem Bestseller „Barfuß auf dem Sommerdeich“

Scheeßel - Direkt von der in der Nordsee gelegenen Hallig Hooge kommt Katja Just per Fähre und Bahn zur Lesung ihres Bestsellers „Barfuß auf dem Sommerdeich“ in den Meyerhof.

Dort wird sie von den Veranstalterinnen Heike Kommnick (Gemeindebücherei) und Kirsten Domin, Vorsitzende des Büchereifördervereins, begrüßt. Nach den traditionellen „Krimi-Dinners“ der Vorjahre wird die ausverkaufte Veranstaltung dieses Mal mit einer neuen Variante, nämlich dem ersten „Deichdinner“ mit Imbiss und Getränken, eröffnet. Justs humorige Befürchtung, dass nach dem guten Essen vielleicht „einige Gäste wegsacken“ könnten und akustisch nicht mehr erreichbar wären, bestätigt sich nicht, denn mit ihrer Präsenz und Erzählkunst fasziniert sie ihr Publikum vom Anfang bis zum Ende. Klein ist die Welt, denn unter den Gästen befindet sich auch die Familie von Hans-Joachim Geils aus Scheeßel: „Wir machten zunächst Urlaub in der Ferienwohnung von Frau Just und führten dann von 1999 bis 2006 einen Krämerladen auf Hooge“, berichten sie erfreut über das Wiedersehen.

Über das Leben, die Natur, die Menschen, die Stürme und die Stille in ihrer neuen Heimat, der Hallig Hooge, erzählt sie und das gelingt ihr vortrefflich. Gäbe es eine Akkreditierung zur Hallig-Botschafterin – sie wäre die Richtige. Sie, die vor 18 Jahren von Ismaning bei München wegzieht, den guten Job bei der Lufthansa kündigt, ihr geliebtes Motorrad verkauft und alleine auf eine Hallig mitten in das nordfriesische Wattenmeer zieht, die sie als Ferienkind von früher her kennt. „Meine Gefühle fuhren Achterbahn“, erzählt sie, nachdem ihr ursprünglicher Plan, mit Partner nach Hooge zu ziehen und dort eine Familie zu gründen, scheiterte. Jetzt also Hallig mit allem Drumherum, wo sie auf der Ockenswarft in einem über 300 Jahre alten Reetdachhaus, dem „Haus am Landsende“ wohnt, das ihre Eltern gekauft hatten und wo sie Ferienwohnungen vermietet.

Hooge ist die zweitgrößte Hallig im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer mit knapp 100 Einwohnern. Eine davon ist Katja Just. Ob sie dort angekommen sei und bleiben werde, wird sie gefragt. Ein eindeutiges „Ja“ ist ihre Antwort, und das wird deutlich, wenn sie dem Publikum voller Begeisterung ihr Wissen über Halligen, das Wattenmeer, Hooge mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt sowie ihre Anschauungen über Brauchtum, Feste, Gesellschaft und Gemeinschaft, Tourismus, Miteinander und Gegeneinander vermittelt.

Ist es auf der Hallig nicht langweilig und einsam? – wird sie auch gefragt. „Langweilig wird mir nie. Auf Hooge kann man die Stille hören. Stille bedeutet, dass keine künstlichen Geräusche zu hören sind. Stille bedeutet, den Wind und manchmal sogar das Gras rauschen oder knistern zu hören.“ Dass sie von den als eigensinnig geltenden Halligbewohnern sogar „angenommen“ wird, zeigt sich darin, dass Katja Just Ende Juni zur Bürgermeisterin von Hallig Hooge gewählt wurde. Mit der Bürgermeisterei, der Vermietung von Ferienwohnungen und ihrem Buch, das auf Rang drei der Spiegel-Bestsellerliste landete, habe sie ein sehr ausgefülltes Leben. „Ich musste erst auf die Hallig ziehen, um mein Bewusstsein zu schärfen und den Blick für das Wesentliche zu lernen. Das, was ich in den vergangenen Jahren gelernt habe, hätte ich mir niemals angeeignet, wenn ich in München geblieben wäre.“

hu