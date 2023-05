Scheeßel ist startklar fürs Hurricane Festival

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Eckhard Koslowski (v.l.), Klaus Bruns und Bernhard Kröger in Aktion – in wenigen Tagen wird das Gelände schon übergeben. © Tausendfreund

Der MSC Eichenring mischt kräftig mit, wenn es darum geht, das eigene Gelände für das anstehende Hurricane Festival vorzubereiten. Doch auch nach dem Großevent stehen noch aufregende Momente auf der Rennbahn an: Am 20. August startet dort eine Langbahn-Weltmeisterschaft.

Scheeßel – Der MSC Eichenring und das Hurricane Festival in Scheeßel: Das sind zwei „Player“ die fest zusammen gehören. Im Grunde sind es sogar drei Beteiligte, die hier Hand in Hand arbeiten. Der Besitzer des Eichenring-Stadions, Hans Heinrich Miesner, der die Fläche an den MSC Eichenring verpachtet, der Rennverein, der diese dann unterverpachtet, und die Konzertproduktion FKP Scorpio, die dort das Hurricane veranstaltet.

Schon bald ist es wieder soweit, von Donnerstag, 15. Juni, bis zum Sonntag, 18. Juni, wird der Eichenring gerockt. „Über die Inhalte unserer Verträge können wir nicht sprechen“, gibt Eckhard Koslowski, erster Vorsitzender des MSC an. Klar, diese Details will keiner der Beteiligten veröffentlicht wissen. Unabhängig davon arbeiten alle drei seit vielen Jahren gut und respektvoll zusammen, betont er. Ganz aktuell gehen die Vorbereitungen zum Großevent schon los, auch wenn es noch einige Wochen dauert, bis hier der Beat den Takt vorgibt.

Die Holzplanken werden ab und später wieder angebaut. © Tausendfreund

Ende der Woche erfolgt die Übergabe an FKP Scorpio

Gerade heute sind Klaus Bruns und Bernhard Kröger von der Firma Riebesehl aus Scheeßel hier vor Ort. Die beiden packen kräftig an, denn sie bauen die Planken ab, die im normalen Rennbetrieb die Bahn umgeben. „Wenn unsere Rennen stattfinden, sind die Holzplanken noch mit weiterem Material ausgestattet, um die Fahrer zu schützen“, weiß Koslowski. Doch jetzt geht es hier schon in den Endspurt: Ende der Woche erfolgt die Übergabe des Platzes an die FKP Scorpio. Das gesamte Stadion hat eine Größe von 12,7 Hektar und wird vor der Übergabe geräumt und gereinigt, es ist also viel zu tun. Stets vor der Übergabe wird zudem noch überprüft, ob alle Versorgungssysteme funktionieren. Wasser, Strom, Gas und auch das Internet müssen zur Verfügung stehen. Im Vereinsheim liegt eine W-Lan-Leitung, die Veranstalter, aber auch die Polizei nutzen. Denn die hat im Vereinsheim während des Festivals einen eigenen Kontrollpunkt.

Wenn die Vorbereitungen für das Stadion abgeschlossen sind, werden die Tribünenbretter für 5 000 Sitzplätze aufgelegt. „Die Handgriffe sitzen bei allen, auch in diesem Jahr läuft das alles wie immer“, berichtet der Vorsitzende sichtbar zufrieden. Es sind nur Kleinigkeiten, die im Laufe der Jahre geändert werden. „Beispielsweise gibt es eine Böschung an der Westerveseder Landstraße, da sitzen die Zuschauer drauf und die ist recht steil – die wollte der Veranstalter etwas flacher haben“, beschreibt er ein Detail, welches dann auch mal angegangen wird. „Wir führen diese Änderungen aber nicht durch, das macht FKP Scorpio“, ergänzt er.

Zwei Wochen nach dem Festival beginnen die Vorbereitungen für das Rennen

Auch das vereinseigene Klubhaus übergibt der Verein etwa zwei Wochen vor dem eigentlichen Festival, und zwar direkt an die Polizeistation Rotenburg, die dann im Klubheim an den heißen Tagen präsent ist. „Während der eigentlichen Veranstaltung haben wir dann keine Aufgaben mehr, das passiert alles vorher“, so Koslowski. Allerdings sind er und seine Helfer telefonisch erreichbar, falls es doch mal etwas geben sollte, was den Platz als solchen betrifft. Zwei Wochen nach dem Hurricane wird das ganze Prozedere dann wieder abgewickelt: Die Bühnen sind abgebaut, die Schutzplanken für die Rennfahrer wieder aufgebaut. Natürlich übergibt auch die Polizei das Klubheim wieder. Und der Rennverein sorgt dafür, dass die Sandbahn wieder wie „Samt“ zu befahren ist.

Für den MSC ist damit das Jahr keineswegs gelaufen, ganz im Gegenteil, dann geht es eigentlich erst so richtig los. Denn auch in diesem Jahr tritt der Rennverein wieder als Veranstalter der „FIM Long Track World Championship“ auf. Diese Langbahn-Weltmeisterschaft konnte auch in 2022 schon vom Scheeßeler Verein gestemmt werden, und darauf ist Koslowski durchaus stolz. „Sofort nach der Übergabe beginnen unsere intensiven Vorbereitungen mit Hochdruck“, berichtet er.

Die Weltmeisterschaft wird nach seinen Worten in ganz Deutschland nur an drei Orten organisiert. Das ist einmal Herxheim bei Landau in der Pfalz. Dann ist es Mühldorf am Inn und zum Dritten eben das Scheeßeler MSC-Gelände. „Für die jeweiligen Vereine, also auch für unseren, ist es wirklich eine Auszeichnung, dass diese Veranstaltung hier stattfinden kann“, weiß er. Seit Jahren habe man sich bemüht, in den Kreis derjenigen aufgenommen zu werden, die ein solches Rennen anbieten können.

Diese Bemühungen haben sich ganz offensichtlich gelohnt. Inzwischen sei der Verein bundesweit, aber auch jenseits der Ländergrenzen bekannt. Und somit sei man auch ein Aushängeschild für den Ort Scheeßel. „Und wir wollen auch weiter so professionell arbeiten“, beschreibt er weiter den Anspruch des Vereins.

Gut 135 Mitglieder sind es aktuell, die diesem angehören. Doch die Vorbereitungen, sowohl was das Hurricane als auch was die Weltmeisterschaft angeht, werden vor allem von einem kleinen und fleißigen Kernteam übernommen. Wenn dann aber das große Rennen – welches in diesem Jahr am 20. August ab 13.30 Uhr stattfindet – ansteht, sind es sogar 100 Helfer, die mitanpacken. So viel gibt es dann zu tun: „Im Gegensatz zu FKP Scorpio sind wir komplett ehrenamtlich unterwegs, wir sind Idealisten, die das alles nur aus Spaß und der Freude wegen machen, weil wir dem Motorsport so verbunden sind.“