Immer wieder neue Probleme bei Sporthallensanierung in Scheeßel

Von: Judith Tausendfreund

Klaus Lüdemann (l.) und Paul Gärtner kennen die Halle mehr als gut – beide haben die Arbeiten im Blick. © jtb

In den Sommerferien ist in vielen Schulen Baustellenbetrieb angesagt. Das gilt auch für die Beekeschule in Scheeßel, wo man aktuell die große Sporthalle saniert. Eigentlich handelte es sich dabei lediglich um eine kleinere Maßnahme, doch immer wieder tauchen neue Probleme auf.

Scheeßel – Für heute ist Feierabend. Paul Gärtner und Klaus Lüdemann gehen noch einmal durch die große Sporthalle der Beekeschule am Vareler Weg und überzeugen sich vom Fortschritt der Malerarbeiten, dann können die beiden ihre Arbeit beenden – aber nur für den einen Moment. Denn in den kommenden Tagen, aber absehbar auch immer wieder, wartet nach wie vor viel Arbeit auf sie. Gärtner arbeitet im Fachbereich der Scheeßeler Gebäudewirtschaft, Lüdemann ist Hausmeister an der Beekeschule.

Bedingt durch ihre Aufgabenbereiche sehen sie sich zurzeit recht oft: Denn es ist reichlich zu tun. Die Arbeiten werden gerade in den Sommerferien vorangetrieben. Während der Schulzeiten wird die Halle ständig benutzt. Den ersten Teil des Tages von den Schulkindern, das geht bis 15.30 Uhr. Anschließend stehen dann die Vereine und ihre Mitglieder auf der Matte.

Neues Brandschutzkonzept

Aktuell sind seit vier Wochen die Maler in der Halle aktiv. Gerade diese Arbeiten können nur durchgeführt werden, wenn wirklich kein Betrieb in der Halle herrscht. „Hier in der Halle haben wir im vergangenen Jahr angefangen“, berichtet Gärnter rückblickend. Durch ein neues Brandschutzkonzept sind andere Vorgaben entstanden. Im Herbst 2022, auch damals in den Ferien, wurde die alte Decke geöffnet. Eigentlich sollte das Ganze eine schnelle Maßnahme sein, die in zwei Wochen abgearbeitet sein sollte. Aber Fehlanzeige, die Sanierung geriet zum Großprojekt.

Der lange Flur der Halle muss gut beleuchtet werden. © jtb

„Wir haben festgestellt, dass wir die vorhandene Decke entfernen müssen und dass die alten Wände nicht bis oben hin durchgeführt waren“, ergänzt Lüdemann. Der Aufwand stellte sich dementsprechend als wesentlich größer als geplant heraus. Alleine die Malerarbeiten verursachen Kosten in Höhe von 12 000 Euro. Zahlreiche weitere Posten kommen hinzu. Denn in Sachen Brandschutzdecke mussten Balken eingezogen werden, die Statiker musste diese Balken auf Brandlast berechnen und vieles mehr wurde in die Wege geleitet. „Das Holz muss mindestens 30 Minuten brennen können und dabei die Decke noch halten“, erklärt Gärtner ein Detail, das hier geprüft wird.

„Die Decke wird jetzt nach den Sommerferien fertig – die Halle als solche aber nicht“, weiß Gärtner. Denn noch mehr muss in der bereits 50 Jahre alten Halle erneuert und an heutige Vorschriften angepasst werden. Als nächstes sind die Türen dran – diese sind so alt, dass die passenden Dichtungen nicht mehr zu erwerben sind. Auch mit anderen Ersatzteilen sieht es schlecht aus. Ein Teil der Türen wird daher ausgetauscht. Andere erhalten neue Dichtungen, die aber eigens hergestellt werden. Unabhängig von den Schwierigkeiten, die bestehen: Auch die Türen müssen nach Brandschutznormen saniert und erneuert werden.

Ich habe immer eine lange Liste von Interessenten, die in die Halle wollen.

So sind aus den eigentlichen zwei Wochen viele mehr geworden und die Baumaßnahme zieht sich bereits seit einem Jahr. „An Brückentagen und in den Ferien kann gearbeitet werden“, so Lüdemann. Auch durch die starke Nutzung der Halle verzögern sich die Arbeiten: Denn Schulkinder und Vereinsmitglieder sind auf die Halle angewiesen, um ihren Sport auszuüben. „Wir sprechen alles mit den Beteiligten genau ab“, so Lüdemann weiter. Handballer, Basketballer, aus Scheeßel und Jeersdorf trainieren hier, auch der Tennisclub und Fußballer sind in der Halle im Winter aktiv. Aus Oster- und Westervesede kommen weitere Sportler. „Ich habe immer eine lange Liste von Interessenten, die in die Halle wollen.“

21 mal 46 Meter groß ist das Gebäude und bietet Platz für 380 Menschen. Durch die neue Brandschutzverordnung dürfen allerdings nur noch 200 Besucher in die Räume. Drei Duschen und sechs Umkleidekabinen ergänzen das Angebot.

Nico Homann sorgt für den neuen Anstrich im Inneren. © jtb

Im Jahr 1972 wurde die Halle erbaut. Damals waren die Brandschutzvorschriften andere, die ganze Halle war einst als ein einziger Brandabschnitt definiert. Das muss angepasst werden. Dem Baujahr entsprechend ist aber auch die generelle Sanierung eine scheinbar unendliche Aufgabe. „Man hätte auch neu bauen können“, schätzt Gärtner den Aufwand, der hier betrieben wird. Politisch beschlossen wurde aber eben die Sanierung. Die ist auch jetzt noch lange nicht abgeschlossen. Nach den Malerarbeiten kommen Elektriker. Dann muss die Halle noch gereinigt werden, bevor die Schule wieder beginnt. Zahlreiche Handwerker gilt es zu koordinieren und mit den Belegungszeiten der Halle unter einen Hut zu bringen – auch das ist nicht immer leicht.

Und dann? Dann geht es einfach weiter. Denn es kommt Wasser ins Dach. Rohre unter der Hallendecke sind zugewachsen oder und perforiert. Mithilfe einer Kamerafahrt wurde das Ausmaß des Schadens schon eingeschätzt. Nicht alle Rohre sind kaputt, aber einige. Und das ist zu sehen: Wer in der Halle den Kopf nach oben bewegt, sieht die nassen Flecken an der Decke. „Als nächst größere Maßnahme kommt das Dach dran“, weiß Gärtner. Zu den Kosten will er nicht viel sagen, es seien ja alles Schätzungen. Am Ende müsse man sehen, wie teuer es wird. Fest steht schon jetzt: Die Preise für Handwerksleistungen sind eher gestiegen als gesunken.

Wenn dann eines Tages wirklich alles beendet ist, kommt der Tüv und bestätigt die Einhaltung der Brandschutzmaßnahmen. Doch wer weiß, welche Baustellen sich in der Zwischenzeit rund um die große Halle noch bemerkbar machen.