Alles ruhig

Hurricane-Anreise ohne Zwischenfälle

+ © Menker Los geht's. Das Hurricane-Festival ist am Donnerstag gestartet. © Menker

Scheeßel - Von Matthias Röhrs. Selbst zwischenzeitlicher Starkregen hat Besucher wie Veranstalter des Hurricanes in Scheeßel nicht die Stimmung verderben können. Und so verlief der erste Anreisetag des größten Festivals in Norddeutschland am Donnerstag ruhig. Ohnehin hatten sich nicht so viele Fans wie üblich auf den Weg Richtung Eichenring gemacht.