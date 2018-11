Qualmende Socken und klingelnde Ohren bei „Scheeßel hüpft“

Scheeßel - Glühende Wangen, leuchtende Augen, qualmende Socken: Eine Riesenparty erlebten am Sonntagnachmittag mehrere Hundert Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern – oder eher eine Riesensause? Denn ums Herumsausen auf Pedalos, Rollbrettern, per Pedes und nicht zuletzt das Rutschvergnügen von einer der zahlreichen aufblasbaren Hüpfburgen ging es bei „Scheeßel hüpft“.

Ursprünglich entstanden aus einer Hüpfburg und Bällebad beim Kinderferienprogramm der Freiwilligen Feuerwehr, deren Aktion so an Attraktivität aufgepeppt werden sollte, ist in der sechsten Auflage des ausrichtenden Fördervereins der gemeindlichen Jugendfeuerwehren gemeinsam mit einem professionellen Anbieter aus Oerel längst eine eingespielte Sache geworden: „Hier weiß jeder, was er zu tun hat“, lobt André Peters, der Vorsitzende des Fördervereins, seine rund 30 ehrenamtlichen Mitstreiter, die in der Halle als Ansprechpartner, beim Auf- und Abbau oder am Bratwurststand ihren Mann stehen.

Und auch Patrick Kupczyk vom kooperierenden Unternehmen „Der Norden hüpft“ ist begeistert: „Ohne die ehrenamtlichen Helfer wäre das so hier gar nicht möglich.“ Zwar hat der auf Events spezialisierte Betrieb rund 500 Veranstaltungen jährlich in den Büchern, Scheeßel sei aber die größte. „Hier stellen wir auch unsere Neuzugänge als erstes vor – das hat schon Tradition.“

Das sind in diesem Jahr eine Einhornburg – „eigentlich gehört die der dreijährigen Juniorchefin Leni, aber heute dürfen auch andere Kinder drauf hüpfen“, schmunzelt der Vater, und Schloss Drachenstein, die mit acht Metern Höhe gerade noch in die Sporthalle der Beekeschule passt.

„Piratos del Caribe“, „Amazon Saloon“ oder „Unicorn Magic“ – da fällt die Wahl schwer. Der fast neunjährigen Carina Schmidt, die mit Freundin und Familie hier ist, gefällt am besten die Aladinrutsche. Auch der kleine Bruder David kommt mit einem knappen Jahr auf seine Kosten: Für die Jüngsten ist ein eigener Bereich abgesperrt. Sie sind zum ersten, aber bestimmt nicht letzten Mal aus Westervesede hier. Ebenfalls wild umlagert: Der Bungee-Run, der auch im Erwachsenenbereich eingesetzt wird.

Orte des Rückzugs für die Jüngsten

Doch auch, wer es weniger wild mag, fand in der Beekehalle sein Eckchen – wenn auch nicht unbedingt ein ruhiges: Für Kleinstkinder schufen ein Bällebad, zahlreiche Weichbodenmatten und zwei kleinere Hüpfburgen einen Hort des Rückzugs.

Nichtsdestotrotz: Der Lärmpegel ist beachtlich. „Wir bleiben nicht bis zum Ende – Lasse wird es einfach zu viel“, so Mutter Ramona Behrens. Und auch Michaela Behrens, die mit Mann Stephan und den Kindern Justus und Magnus am Tischkicker Zuflucht genommen hat, hat sich vorgenommen: „Nächstes Mal bringen wir Ohrenstöpsel mit.“ Der Veranstalter ist indes ständig bemüht, die Abläufe zu optimieren: Dieses Mal ist angesichts knapp werdender Sitzplätze im Verzehrbereich erstmalig die Tribüne als Rückzugsort geöffnet.

André Peters kann zufrieden sein: „So groß war der Zuspruch noch nie!“ Das Geld des Fördervereins kommt der Kinderfeuerwehr zugute – mit der Waschaktion und dem Tannenbaumverkauf eine der drei Säulen für Einkünfte, neben Mitgliederbeiträgen und Spendengeldern. Das neue Auto steht schon vor der Tür – eine sinnvolle Investition, ist Peters überzeugt, wenn man bedenke, dass sich aus der Kinderfeuerwehr auch die Teilnehmer bei den Jugendlichen und später der Erwachsenen rekrutieren.

