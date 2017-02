„Scheeßel war ein Fehler“

Scheeßel - Er ist der, der am Sonntag immer die Orgel spielt, Klavierkonzerte gibt, Posaunenchor und Kantorei dirigiert und Kindern erste Flötentöne beibringt. Wie sich 20 Jahre als Kantor der St.-Lucas-Kirche aus seiner Sicht darstellen, erzählt Andreas Winterhalter im Interview. Darin verrät er, dass es an der Beeke nicht immer einfach war.

Vor 20 Jahren haben Sie eine Stelle als Kantor in Scheeßel angenommen – Ihre erste „richtige“ Stelle?

Andreas Winterhalter: Zumindest die erste hauptamtliche. Vorher hatte ich in Bremen nebenamtlich drei Verpflichtungen: In der Moorlosen Kirche in Mittelsbüren – obwohl es dort kaum Dorfbewohner gab. Vorher hatte ich eine Stelle in einer Justizvollzugsanstalt. Da ging es vor allem um Kommunikation: Wir haben mit Katholiken „von draußen“ Messe gefeiert. Ich habe noch nie so viele Unschuldige gesehen. Im Diakonissen-Mutterhaus dagegen war man wahnsinnig textsicher. Dafür war der dreistimmige Frauengesang klanglich nicht überzeugend. Und ich habe den Grambker Kirchenchor geleitet. Mir war Chorarbeit immer wichtiger als Orgeldienst, auch heute noch.

War Scheeßel Ihr Traumjob?

Winterhalter: Niemals! Nachdem ich die A-Prüfung abgelegt hatte, hat mich Tillmann Benfer angesprochen. Mich hat die Stelle nicht interessiert, weil hier musikalisch nichts war. Die Vorab-Gespräche waren nett, aber nicht mehr. Angelockt hatte mich eine A-Stelle, aus der dann aber nichts wurde. Ausschlaggebender Faktor war letztendlich die Bahnanbindung nach Bremen, wo meine damalige Freundin wohnte. Ich hätte auf meinen ersten Instinkt hören sollen…

Sie sagten: „Hier gab es nichts“. Was haben Sie in Scheeßel musikalisch vorgefunden?

Winterhalter: Es gab einen Posaunenchor, der Teil meiner Gemeindearbeit ist. Das ist jedoch nichts, was mich als Musiker interessiert. Es gab einen Kirchenchor, damals alle Mitte 70, dessen Existenz mir bis nach Vertragsunterzeichnung verschwiegen worden war. Und dann die „MusiMiGos“ unter Leitung von Ute Drömann, vormals noch als Jugendchor gegründet, mit modernem Liedgut von 25 bis 30 Liedern aus einer bestimmten Frömmigkeitsrichtung; eher ein singender Hausbibelkreis. Es gab keine Konzerte, die Leute sind beim Orgelnachspiel geflüchtet – das war meine erste Scheeßel-Wahrnehmung. Meine Vorgängerin hatte funktioniert, weil sie genau das tat, was man ihr sagte. Das war bei mir nicht so. Wenn man vorne steht und etwas reißen will, muss man die Bereitschaft haben, sich unbeliebt zu machen.

Damit haben Sie sich vermutlich keine Freunde gemacht?

Winterhalter: Da bin ich angeeckt, weil wir konträre Ansichten darüber hatten, was ein Chor ist. Ich habe nach zweieinhalb Jahren – aus heutiger Sicht viel zu spät – eine Aufteilung vorgenommen: Den Kirchenchor für einfachere Lieder, für Anspruchsvolleres die Kantorei. Ziel war immer, Konzerte mit der Kantorei aus eigenen Ressourcen zu wuppen. Diese beiden Stunden in der Woche interessieren mich wirklich – der Rest, Flötenkreis und Posaunenchor eher nicht. Aus musikalischer Sicht müsste man im Flötenkreis und Posaunenchor einige strukturelle Veränderungen vornehmen – aber soll ich mich da auch unbeliebt machen? Im Posaunenchor kannte man früher nur die alte, einfache Standardliteratur. Heute blasen wir sogar Swing. Das war schon eine Errungenschaft.

Fühlen Sie sich in Ihrer künstlerischen Arbeit eingeschränkt?

Winterhalter: Ich sage es mal so: Als Künstler habe ich die Vision, wie ein Projekt sein sollte. Zum Beispiel Theodora (ein Tenor-Konzert in der St.-Lucas-Kirche Anfang Januar 2016; Anm. d. Red.): Die Idee war ja nur in meinem Kopf, also kann auch nur ich sie umsetzen. Das löst Fragen aus, wenn plötzlich Nägel in historische Balken geschlagen werden. Qua meines Amtes und meiner Qualifikation habe ich solche Dinge meist selbst entschieden. Das läuft dem Kirchengesetz zuwider – laut Struktur bin ich ein Nichts!

Das klingt alles eher nach Vernunftehe als nach Liebeshochzeit...

Winterhalter: Ja. Obwohl: Die Kirche hat mich angesprochen, und die Orgel hat in mir heimische Gefühle geweckt. Meine Musikertätigkeit ist mir wichtig, es ist mein Leben. Ich kann nicht leben, ohne mit meiner Musik an die Öffentlichkeit zu gehen. Dabei meine ich nicht die Orgelkonzerte – das ist keine Musik –, sondern ein liturgisches Instrument. Oder, wie Mozart gesagt hat, der da oft falsch zitiert wird: „Der König aller Instrumenten!“. Den Sinn von Orgelkonzerten muss man überdenken, wenn, wie zuletzt, nur sechs Besucher kommen.

Spielt die Zahl der Besucher für Sie eine Rolle?

Winterhalter: Vom finanziellen Aspekt her ja – auch, um gegenüber dem Kirchenvorstand Argumente zu haben. Kosten von 15 000 Euro holt man ja nicht mal eben so wieder herein. Da sind 200 Besucher eine schöne Bestätigung. Auf Dauer wäre es keine Grundlage, wenn 40 Zuschauer 100 Mitwirkenden gegenübersäßen. Das A und O ist aber, dass wir singen dürfen.

Also ist im Rückblick doch nicht alles rabenschwarz?

Winterhalter: Mit der Kantorei hatten wir tolle Projekte. Das funktioniert nur mit Leuten, die mitziehen – und das seit 17 Jahren. Theodora, das war ein totales Risiko – und ein kollektives spirituelles Erlebnis. Da waren 350 Zuschauer, und es fühlte sich so an, als ob alle in der ersten Reihe gesessen hätten. Das Orchester war so bewegt, wie ich es noch nie erlebt habe; die Solisten – die sind zum Chorfest extra nochmal nach Scheeßel gekommen.

Und Höhepunkte jenseits der Musik?

Winterhalter: Das Kulturbankett – eine mediterrane Nacht, die Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen zusammen gebracht hat: aus der Kultur, vom Rat, und ganz normale Gemeindeglieder. Aber auch die Soirée in der Beekeschule, das Parkplatzkonzert im Jubiläumsjahr: Das war gut, rauszugehen und mal etwas anderes zu machen.

Wenn eine gute Fee vorbei käme, welchen Wunsch würden Sie sich erfüllen?

Winterhalter: Ich würde die Zeit 20 Jahre zurückdrehen. Scheeßel war ein Fehler. Ich wollte nie so lange bleiben. Die Gottesdienste werden immer flacher, haben keine Botschaften mehr. Ich hätte Klavier studieren sollen. Man braucht ein größeres Publikum, um zu teilen, was man erarbeitet hat. Da spielt das nicht vorhandene urbane Umfeld eine Rolle. Die kulturellen Möglichkeiten fehlen hier für einen A-Musiker. In der Stadt hast du, wenn du gut bist, 60 im Chor und gründest mit den besten einen Kammerchor. Da sind einfach mehr Leute, die wollen und können. Hier ist man einsam. Das lässt Wünsche offen.

Ein ziemlich trauriges Fazit nach 20 Jahren im Job.

Winterhalter: Das menschliche Miteinander mit dem Pfarramt ist besser als je zuvor – die fachlichen Diskussionen sind allerdings die gleichen. Aber meine Familie hat hier einen wundervollen Freundeskreis. Und unsere Kinder wachsen hier ganz anders auf als in der Stadt. Ich habe mich an das Landleben gewöhnt. Ich bin in Bremen-Oslebshausen aufgewachsen – die ersten Frühlinge hier rochen wie Urlaub. Vor einigen Tagen haben wir die Bach Motette und Jesu, meine Freude wieder aufgenommen. Ein unglaubliches Stück, „Trotzt dem alten Drachen“ – eine intensive Aussage, die keine Lesung mehr braucht. Da habe ich gedacht: „Verdammt, das ist die Musik, wegen der du Kirchenmusiker geworden bist!“ hey