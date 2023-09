Scheeßeler Archiv bekommt Dokumente über die Nazi-Zeit im Landkreis

+ © Bonath Ralf Ahlers (l.) überreicht Gemeindearchivar Heinz Promann Dokumente aus der NS-Zeit. © Bonath

Die Schrecken der Nazi-Zeit haben Ralf Ahlers keine Ruhe gelassen. Der heute 71-Jährige hat viel geforscht zur Diktatur und ihre Folgen in der Region. Seine Dokumente zu den Menschenschicksalen hat er jetzt dem Scheeßeler Gemeindearchiv übergeben.

Scheeßel – Wenige Schritte von der Scheeßeler Grundschule entfernt liegt im Bürgersteig der erste Stolperstein der Beeke-Gemeinde vor dem reetgedeckten Fachwerkhaus Schulstraße 5, einem Kindergarten. Der Text auf der zehn mal zehn Zentimeter großen Messingplatte des Steins: „Hier wohnte Anna Katharina Meyer, Jg. 1901, Eingewiesen 22.8.1934 Heilanstalt Lüneburg, ,verlegt’ 12.5.1941 Hadamar, ermordet 12.5.1941 ,Aktion T 4’.“ Im Februar 2019 hatte der Kölner Künstler Gunter Demnig, der seit 31 Jahren mit dem Verlegen der Stolpersteine an die NS-Opfer erinnern will, den Stein in den Gehweg eingelassen.

100 000 sind es inzwischen in Deutschland und 30 anderen europäischen Ländern. Ralf Ahlers, in Scheeßel geboren und seit Jahren in Fintel lebend, ist seit über einem Vierteljahrhundert ruhelos damit beschäftigt, Spuren der Nazizeit im Kreis Rotenburg zu klären. Er hat damals dafür gesorgt, dass dieser Stein vor dem Elternhaus der ermordeten Anna Katharina Meyer verlegt wurde. Übrigens der erste Stolperstein, der im Landkreis außerhalb Rotenburgs, wo Demnig bereits vor Jahren für die Familie Cohn und zwei Mitarbeiter, für drei Bewohner der Rotenburger Anstalten und zwei zwangssterilisierte Frauen vor dem Krankenhaus Stolpersteine verlegt hat. Nun soll mit diesem Engagement weitestgehend Schluss sein. Der 71-Jährige hat seine Unterlagen daher dem Scheeßeler Gemeindearchiv übergeben.

Gesundheitliche Gründe, so Ahlers, erlaubten es ihm nicht mehr, seine bisherige Arbeit der NS-Spurensuche mit gleicher Intensität fortzuführen. Deshalb wolle er jetzt den größten Teil seiner Unterlagen, sein vielfältiges Archivmaterial an das Scheeßeler Gemeindearchiv weitergeben. Die unterschiedlichen Dokumente, die Karten, die Briefe, die Fotografien und die Baupläne wisse er bei Archivar Heinz Promann in guten Händen. Und dazu gehörten auch die umfangreichen Unterlagen, die der Verlegung des Stolpersteins vorausgegangen seien.

Promann, pensionierter Berufsschullehrer, der mit seiner Familie in Lauenbrück lebt und dort in der Kommunalpolitik tätig war, gehört selbst zu den Menschen, deren großes Anliegen es ist, Licht so weit wie möglich in auch heute noch dunkle Flecken der NS-Zeit zu bringen. Unaufgeklärte Fragen der jüngeren deutschen Vergangenheit, mit Schuld beladenes Handeln, das nach Wahrheit und Erinnerung ruft. Dazu gehörte auch der Tod der ermordeten Anna Katharina Meyer.

Für Heinz Promann, der seit vielen Jahren mit Ralf Ahlers bekannt ist und in der Vergangenheit mit diesem zusammenwirkte, wenn es um den Versuch ging, Nazi-Untaten und -Verbrechen zu klären, war es ein „Geschenk“, dass das Gemeindearchiv durch sämtliche Unterlagen, die der Verlegung des Stolpersteins vorausgingen, ergänzt werden kann.

Es wird sich in absehbarer Zeit herausstellen, wo das ursprünglich von Wilhelm Dittmer aufgebaute Archiv, das inzwischen räumlich sehr beengt ist, endgültig seinen Platz finden soll. In der Grundschule, die erweitert und umgebaut wird oder an anderer Stelle in Scheeßel? Fest steht, dass das Gemeindearchiv mehr Platz benötigt. Allein schon wegen des Archivmaterials des Heimatvereins Scheeßel, das unter dem gleichen Dach untergebracht werden soll. Heinz Promann rechnet damit, dass die Arbeiten im Laufe der kommenden zwei Jahre angepackt werden.

Der ehrenamtliche Gemeindearchivar erwartet auch, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, um geschichtlich interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich vor Ort mit dem sie interessierenden Material zu beschäftigen. Ein Vorschlag und ein Wunsch von Promann und Ahlers darüber hinaus: Beide, die sich vor mehreren Jahren mit Einzelheiten der von den Nazis eingerichteten sogenannten „Kinderverwahranstalt“ in Riekenbostel forschend beschäftigt haben, wünschen sich entsprechende Informationen für die Öffentlichkeit. Hier, wo Zwangsarbeiterinnen ihre Kleinkinder unterbringen mussten, kamen 20 Babys um. Auf dem Riekenbosteler Friedhof, schlagen die beiden Männer vor, sollte ein Gedenkstein für diese NS-Opfer aufgestellt werden.

Wie steht es heute im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der NS-Zeit? Die sei vor Ort, sagt Heinz Promann, auf relativ wenige Menschen beschränkt: „Wir sind Einzelkämpfer.“ Und was das Interesse der Jugend an der jüngeren deutschen Vergangenheit betreffe, „da müssen wir versuchen, den Staffelstab weiterzugeben“. Im Bekanntenkreis werde ihr Bemühen zwar immer wieder gelobt, das, schränkt Heinz Promann ein, „ist aber ein Strohfeuer von kurzer Brenndauer“.

Ralf Ahlers: „Wir können froh sein, wenn es uns gelingt, die NS-Problematik in der Heimatregion bewusst zu machen. Das Leben ist heute schon kompliziert genug.“