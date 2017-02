Ein Schauspiel in neun Akten

Ihr Gesicht spricht Bände: Reglos verfolgt CDU-Ratsfrau Peggy Miesner die Debatte. Am Ende wird sie nicht aus den Ausschüssen abberufen – vorerst nicht.

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Donnerstagabend, kurz vor acht, großer Sitzungssaal des Rathauses. Der Scheeßeler Gemeinderat geht über zum Tagesordnungspunkt 9.

Es geht um die Umbesetzung von Ausschüssen durch die CDU-Fraktion. Was sich in der nächsten Dreiviertelstunde entspinnt, kommt einem Schauspiel gleich, das seinesgleichen sucht. Im Mittelpunkt steht die Unions-Abgeordnete Peggy Miesner. Ihre Abberufung aus dem Schul- und Verwaltungsausschuss steht kurz bevor. Aber: Die politische Mehrheit weiß das zu verhindern – zum Verdruss der CDU. Die will das oberste Gremium der Gemeinde nun verklagen.

Erster Akt: Als hätte die CDU-Bürgermeisterin es schon geahnt, welch politischer Sturm gleich durch den Saal fegen wird, hat sie sich, ganz Beamtin, schon einmal den Gesetzestext zurechtgelegt. Daraus zitiert Käthe Dittmer-Scheele, macht im ruhigen, aber bestimmten Ton darauf aufmerksam, dass der Rat generell nicht auf personelle Entscheidungen einer Fraktion einwirken könne. Stattdessen habe das Gremium nach dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes lediglich über die korrekte Verteilung der Sitze und der korrekten Durchführung des Besetzungverfahrens zu bewilligen. „Kurzum: Es handelt es sich bei dem Beschluss um einen rechtlich gebundenen“, lässt die Verwaltungschefin, wohl auch als Mahnung an diejenigen wissen, die sich hinter Miesner stellen.

„So etwas finden wir beschämend“

Bekanntlich hatte die Rechtsanwältin den letzten Schulausschuss in ihrer Funktion der Vorsitzenden wegen nicht ordnungsgemäßer Einberufung eines Schülervertreters für nicht beschlussfähig erklärt – und in den Augen der Bürgermeisterin damit rechtswidrig gehandelt. Für Miesners Unionsfraktion offenbar Grund genug, sie aus dem Gremium zu verbannen, gegen ihren Willen.

Zweiter Akt: Den einleitenden Worten Dittmer-Scheeles zum Trotz, prescht die SPD/UGS-Gruppe nach vorne – sie schickt ihren Ratsherrn Detlef Kaldinski ans Rednerpult. Reinhard Frick (CDU), dem Ratsvorsitzenden, platzt der Kragen. Seinen Hinweis, dass in der Sache nicht diskutiert werde, ignoriert Kaldinski. „Wortbeiträge dürften in einem Parlament durchaus wohl noch erlaubt sein“, entgegnet der.

Und dann holt Kaldinski gegen den politischen Kontrahenten aus. „Sicher, viele von uns hätten das vielleicht anders gehandhabt“, spielt der SPD-Mann auf die Entscheidung an, die Miesner damals getroffen hatte. Aber: „Dass seitens der CDU-Fraktion diese Abgeordnete, die im Übrigen als Juristin von ihrem guten Ruf lebt, rechtschaffend zu sein, mit der Abberufung aus Ausschüssen und als Schulausschussvorsitzende derartig demontiert wird, finden wir als Angehörige des Rates beschämend.“ Dass, so Kaldinski, käme doch sehr einer „willkürlichen Abstrafung“ gleich. Seine Gruppe könne dem Antrag jedenfalls nicht zustimmen, „denn er nimmt unserem Rat die Würde“.

Dritter Akt: Auch Knut Nagel von der Gruppe 57 beruft sich auf das Gesetz. Dort stünde, dass vom Austausch eines Austausch eines Ausschussmitgliedes keineswegs willkürlich Gebrauch gemacht werden dürfe. „Genau das passiert aber aus meiner Sicht“, so der Ratsherr.

Vierter Akt: Dirk Lange, Fraktionschef der CDU, ergreift das Wort. Dass die Umbesetzung allein mit dem Schulausschuss in Verbindung gebracht würde, sei eine Wertung der anderen politischen Gruppen, sagt er. „Wir haben intern auch weitere Aspekte zu berücksichtigen gehabt.“ Welche, gibt er nicht bekannt. In weitere Diskussionen wolle er jedenfalls nicht einsteigen.

Fünfter Akt: Die Grünen beziehen Position. „Wir bedauern diesen Vorgang sehr, halten Frau Miesner für eine sehr engagierte, kompetente und umsichtige Frau“, so Arthur Lempert. „Wir können doch froh sein, wenn jemand umsichtig Entscheidungen trifft, um damit Spott von den Abgeordneten abzuwenden, in dem wir womöglich danach hören, wir hätten diese Entscheidungen gar nicht treffen dürfen.“

Sechster Akt: Die Bürgermeisterin bringt sich erneut ins Spiel. „Ich sage es nochmal: Es ist ureigenste Aufgabe der Fraktionen, aus ihren Reihen eine Umbesetzung vorzunehmen.“ Sie appelliert, der Rat möge sich an den rechtlichen Gegebenheiten doch bitteschön orientieren.

Geheime Abstimmung

Siebter Akt: Der draußen tobende Sturm, er hat längst auch im Scheeßeler Ratssaal Einzug gehalten. Peggy Miesner sitzt mit gesenktem Haupt und versteinerter Miene inmitten ihrer Fraktionskollegen. Geäußert hat sie sich bis jetzt noch nicht, und wird es auch für den Rest des Abends nicht tun. Man geht zur Abstimmung über. Die soll laut Knut Nagel geheim erfolgen. Die CDU sperrt sich dagegen, doch gegen die Parlamentsmehrheit kann sie nichts ausrichten

Achter Akt: Ein Feierabendpolitiker nach dem anderen trottet zur Wahlurne. Bleibt Miesner Kraft ihres Amtes im Schul- und im Verwaltungsausschuss, behält sie ihr Amt als Schulausschussvorsitzende? Darum geht es in diesen Minuten. Die Auszählung hat zum Ergebnis: 17 Ratsmitglieder sprechen sich gegen eine Umbesetzung aus, elf plädieren dafür. Es gibt eine Enthaltung. Peggy Miesner bleibt, vorerst.

Schlussakt: Dirk Lange, der CDU-Fraktionsvorsitzende, erhebt sich vom Stuhl. Er wirkt gefasst, wie immer. Aber in seinen Worten schwingt Verärgerung mit. „Ich muss feststellen, dass diese Abstimmung nach meinem Rechtsempfinden falsch ist – es gibt keine Möglichkeit ihrerseits, sich in unsere personalpolitischen Entscheidungen einzumischen!“ Und dann lässt der Wittkopsbosteler die Bombe platzen: „Ich sehe mich daher gezwungen, gegen den Rat einen entsprechenden Rechtsanspruch geltend zu machen“. Im Klartext: Die CDU will das Gremium verklagen und dafür die entsprechenden Schritte prüfen. Ende.

Übrigens: Im weiteren Verlauf der Sitzung wird die CDU-Frau Peggy Miesner zu anderen Themen noch mehr als nur einmal anders abstimmen, als ihre Fraktionskollegen.