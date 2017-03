Scheeßel - Eigentlich wollte Gert Flöge nur ein paar Fotos für die Festschrift des vor 125 Jahren gegründeten TV Scheeßel, „seines“ Vereins, sichten. Doch nun türmen sich auf dem Wohnzimmertisch im gemütlichen Heim in Jeersdorf vor dem ehemaligen Vorsitzenden und seiner Frau Berge von Fotoalben, Schwarzweiß-Fotos, einige T-Shirts von den legendären Pfingstsportfesten – Erinnerungen eines Lebens. Mehr als 20 Jahre lang war Flöge Vorsitzender, war der jüngste Kampfrichter bei den Olympischen Spielen 1972, hatte die Anschläge damals fast hautnah miterlebt – und vieles mit der Kamera festgehalten.

Es sind Schätze in schwarz-weiß, und zeugen von einem bewegten Leben: Mehr als 40 Sportarten habe er festgehalten, berichtet der pensionierte Lehrer nicht ohne Stolz, und zeigt auf Badminton, Kendo und Volleyball. „Das war ganz neu“, wirft Ehefrau Heide ein – die beiden haben sich 1958 über den Verein kennengelernt – er Übungsleiter, sie Leichtathletin und Fackelträgerin beim Kreisturnfest.

Es sind nicht nur Zeitzeugnisse, die in Flöges Dunkelkammer ans Licht kamen: Bilder aus der Zeit, als der Verein noch eine Reitabteilung hatte, von einem Kendo-Workshop in Scheeßel eindrucksvolle Bilder wie im Fantasyfilm „Vermummten“, ein Judoka mitten im Flug. Aus Flöges Werken spricht eine eigene Ästhetik – und Kenntnisse der Besonderheiten jeder Sportart. „Bei dieser Reiterin habe ich versucht, das Gesicht genau zwischen den Pferdeohren zu platzieren. Dazu muss man wissen, wo das nächste Hindernis steht – dahin gucken die Reiter schon beim vorigen Sprung.“

Seine Kenntnisse hat der Pädagoge auch an andere weitergegeben: An die Schüler seiner Foto-AGs in der Eichenschule, wo ein eigenes Fotolabor eingerichtet war, aber auch beim Niedersächsischen Landesportbund, wo er in deren Bildungszentrum in Clausthal-Zellerfeld Fotoseminare gab. Er zeigt auf eine Aufnahme von einer Sportlerin mit hochgereckten Armen, einem seiner Anti-Beispiele: „Wissen Sie, welche Sportart die betreibt? Das Sportgerät muss immer zu sehen sein!“

Flöge zeichnete sich jedoch nicht nur durch die Qualität seiner Sportbilder aus, mit denen er in jungen Jahren auch die Kreiszeitung belieferte, sondern ebenso durch Schnelligkeit: Beim Herbstlauf, einem der großen Sportereignisse in Scheeßel Anfang der 1970er-Jahre, „da stand ich auf einem Pfeiler, in der einen Hand die Startpistole, in der anderen die Kamera“. Nachdem er den Start fotografiert hatte, rasten einige seiner Schüler sofort mit der Kamera in die Schule, um den Film zu entwickeln. Als die Läufer zwei Stunden später bei der Siegerehrung jeder ein aktuelles Foto von sich in den Händen hielten, wollten die meisten nicht glauben, dass es sich nicht um eine Aufnahme vom Vorjahr handelt.

Heute fotografiert Flöge nur noch wenig – „den Umstieg auf die digitale Technik habe ich nicht mit dem Herzen vollzogen“ konstatiert er. Dabei gäben die vier Enkelkinder, die ihn auf Trab halten, ebenso dankbare Motive wie seine drei Kinder, von denen immer wieder Portraits zwischen den Sportaufnahmen gerutscht sind. Zum Jubiläum werden einige seiner Schätze zu sehen sein. Nicht nur in der Festschrift, sondern auch in der Öffentlichkeit – und die Erinnerungen sind wieder da.

