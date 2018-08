Saturnringe, Galaxien und jede Menge Wünsche

NABU-Sternennacht auf dem Westerholzer Bunkerberg verzeichnet Besucherrekorde

+ Die Sterne und nicht die Menschen standen am Bunkerberg im Mittelpunkt.

WESTERHOLZ - Dort, wo sich sonst Fuchs und Hase gute Nacht sagen oder Pärchen vom Hochsitz aus den Sonnenuntergang beobachten, herrschte am Freitagabend Hochbetrieb – und das nicht nur an der Straße, sondern auch am Himmel. Aus gutem Grund hatte der Nabu zur Sternennacht auf den Bunkerberg bei Westerholz geladen, sollte das als Perseidenschwärme bekannte Sternschnuppen-Powerplay doch an diesem Wochenende seinen Höhepunkt erreichen.