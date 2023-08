Sanierungsarbeiten an der Scheeßeler Mühle

Von: Judith Tausendfreund

Maik Ahlers (v.l.), Eva Pfennig, Friederike Holz, Meilinn Flüh und Friederike Kaune arbeiten hoch oben am Siloturm der Mühle. © Tausendfreund

Nicht nur die Mitglieder des Fördervereins der Scheeßeler Mühle, sondern auch einige Jugendliche sind aktuell in Sachen Denkmalpflege vor Ort aktiv. Vor 90 Jahren wurde der Siloturm zuletzt saniert, nun wird es Zeit, diesen Teil des über 500 Jahre alten Gebäude zu pflegen.

Scheeßel – Aktuell ist ein Teil der Scheeßeler Mühle eingedeckt. Renovierungs-, oder eigentlich eher Sanierungsarbeiten, werden an der Mühle vorgenommen. Die wurde vor mehr als 500 Jahren an ihrem Standort in Scheeßel erbaut. Altersgemäß besteht im Grunde permanent der Bedarf, hier und da zu restaurieren. „Wenn man mit einer Ecke fertig ist, kann man an der nächsten weitermachen, man könnte Jahre arbeiten“, berichtet Jan Müller-Scheeßel mit einer gewissen Nonchalance.

Der Mühlenwart kennt die zahlreichen „Baustellen“ des denkmalgeschützten Gebäudes und freut sich aktuell über die erste Sanierungsmaßnahme, die seit 90 Jahren am Siloturm der Mühle umgesetzt wird. Eine alte Inschrift erinnert an die damalige Restaurierung und enthält den Hinweis, dass man diese damals vor dem olympischen Sommerspielen umsetzte.

Die Jugendbauhütte ist zu Besuch

Die jetzige Maßnahme ist etwas Besonderes, auch, da sie ein junges Team begleitet. Vor Ort sind Jugendliche aus ganz Deutschland, die ein Bundesfreiwilligenjahr in der Denkmalpflege absolvieren. Sie gehören zur „Jugendbauhütte“, die bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) angesiedelt ist. „Wir verfugen, mauern und kitten, wir stemmen auch rissige Fugen aus“, erklärt zum Beispiel Meilinn Flüh. Gemeinsam mit Friederike Holz und Maik Ahlers packt sie mit an. Zwar erlaubt der Regen aktuell nicht immer das Arbeiten auf dem Gerüst. Dann aber wird das Team innen aktiv, etwa um die Fenster neu zu verkitten und zu streichen.

Begleitet wird die Gruppe von Projektleiterin Eva Pfennig. Auch dabei ist Friederike Kaune. Sie kommt aus der Nähe von Bremerhaven und hospitiert zwei Tage. In denen möchte sie herausfinden, ob ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich der Denkmalpflege auch für sie das Richtige ist.

In dieser Konstellation zusammen gekommen sind alle Beteiligten, da in Scheeßel schon im vergangenen Jahr überlegt wurde, einen Schaden am Dach der Mühle zu beheben. „Wir haben dann von der Fördermöglichkeit beim DSD gehört“, berichtet Müller-Scheeßel.

Auch Rüdiger Schütz (l.) und Jan Müller-Scheeßel packen mit an und schleifen die Tür ab. © Tausendfreund

Ursprüngliche Eindeckung soll wieder hergestellt werden

Ursprünglich hatte er gemeinsam mit dem Förderverein, der die Mühle 2003 übernommen hat, um sie als technisches Denkmal der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, an eine einfache Eindeckung gedacht. Das wäre aber nicht förderfähig gewesen. Daher entschlossen sich die Beteiligten, die ursprüngliche Eindeckung wiederherzustellen.

Müller-Scheeßel kam durch die Gespräche rund um eine potenzielle Förderung mit Eva Pfennig ins Gespräch. Die Projektleiterin stellte ihm das „mobi“-Team vor. Die „mobile interkulturelle Einsatztruppe“ arbeitet nach einem bundesweit einmaligen Konzept. Getragen wird die Gruppe von den Internationale Jugendgemeinschaftsdiensten (IJGD), gegründet wurde sie von der DSD. „Wir bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr im Bereich der Denkmalpflege zu absolvieren“, erklärt Pfennig die Idee dahinter.

Das Team, welches in Scheeßel insgesamt vier Wochen aktiv ist und dabei wahrlich helfende Hände mitbringt, ist nun schon seit fast einem Jahr im Einsatz. Dabei waren die Jugendliche in ganz Niedersachsen an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Projekten aktiv. „Ich wollte einfach nach der Schule etwas Praktisches und Handwerkliches machen“, schildert Flüh ihre Motive. Auch Ahlers wollte etwas mit seinen Händen machen. „Ich hatte wirklich gehofft, etwas im handwerklichen Bereich zu finden.“ Er war direkt überzeugt, „ich bin froh, hier zu sein.“

Dem Tenor schließen sich die anderen beiden Jugendlichen an, sie sind sichtbar begeistert bei der Sache. „Uns hilft das wirklich ungemein“, betont Müller-Scheeßel. Der Aufwand der Restaurierung sei enorm groß, „alleine könnten wir das wirklich nicht stemmen“. Die Arbeit der Gruppe sei wertvoll und qualitativ hochwertig, man merke dabei auch, dass die Jugendlichen schon länger gemeinsam und im Bereich der Denkmalpflege arbeiten.

Hier wird fleißig gearbeitet, das Gerüst steht. © Tausendfreund

70 000 Euro werden investiert

Die ganze Gruppe wohnt in einer Wohngemeinschaft in Stade. Dort konnte Pfennig – zum Glück, wie sie sagt – ein Haus günstig anmieten. Die Jugendlichen erhalten über das Bundesfreiwilligenjahr eine Entschädigung von 435 Euro und müssen sich im Alltag finanzieren. „Das alles ist nicht immer kostendeckend“, weiß Pfennig. Sei sei immer auf der Suche nach Sponsoren, aber auch nach neuen Aufgaben für ihre Gruppe.

Die Teilnehmer lernen dabei nicht nur den Fachbereich der Denkmalpflege kennen, sondern ganz nebenbei auch, sich zu organisieren – ein willkommener Nebeneffekt. In Scheeßel wohnen die fleißigen Helfer an der Mühle. Bärbel Münnich, erste Vorsitzende des Fördervereins sorgt für das Mittagessen und bringt auch mal einen Kuchen vorbei. „Wir sind mehr als dankbar für die Unterstützung“, betont der Mühlenwart.

Die DSD hat 30 000 Euro Fördergelder für die Dachsanierung zur Verfügung gestellt, auch die Gemeinde Scheeßel und der Landkreis Rotenburg haben sich an der insgesamt 70 000 Euro teuren Maßnahme beteiligt. „Wir stecken natürlich auch eigene Gelder in diese und andere Maßnahmen“, ergänzt Müller-Scheeßel. Generiert werden die durch die Mitgliedsbeiträge, Spenden und auch durch Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Mühlentag.