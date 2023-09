Sanierung der Westerholzer Tongrube auf der Zielgeraden

Ein „Topf für die Grube“: Der Ton zur Abdeckung der alten Grube wird auf dem Gelände gelagert und dorthin transportiert, wo er gerade eingebaut werden soll. Darauf folgt die Drainagebahn und ganz zum Schluss eine Schicht von 1,5 Metern Erde © Kreib

Die Sanierung der Westerholzer Tongrube schreitet voran. Das rund 40 000 Quadratmeter große Areal bekommt eine Art Topf mit Rand und Deckel. In einem Jahr könnte alles fertig sein.

Westerholz – Der Fernblick ist für die norddeutsche Tiefebene geradezu grandios: Von der Hügellandschaft kurz hinter Westeresch geht der Blick bis weit in die Feldmark Richtung Hetzwege. Diese Erhebung wird aber nie ein neuer Sightseeing-Höhepunkt im Landkreis Rotenburg werden. Die Firma Zech Umwelt GmbH verfüllt, sichert und saniert die ehemalige Tongrube. Die Arbeiten gehen auf die Zielgerade und sollen spätestens im Oktober 2024 abgeschlossen sein.

Projektleiter Alexander Schindler erklärt das Prinzip der Sanierung: Rund um das etwa 40 000 Quadratmeter große Gelände wird eine Art – vereinfacht formuliert – Topf mit Rand und Deckel gebaut. Das, was im Boden vorhanden ist, nämlich der Ton, wird zur dauerhaften Absicherung genutzt. „Ton lässt Wasser weder eindringen noch austreten“, erklärt der Experte.

Alexander Schindler ist der Projektleiter für die Sanierung der ehemaligen Tongrube in Westerholz. © Kreib, Tom

Zech Umwelt hat die ehemalige Tongrube vor einigen Jahren übernommen. Weil dort vor langer Zeit Flugasche eingelagert wurde, war von Anfang an klar, dass eine Sanierung ein Muss ist, die vom Landkreis Rotenburg als Genehmigungsbehörde begleitet wird.

Flugasche sei zwar nicht stark kontaminiert, doch es gehe um den dauerhaften Gewässerschutz, erklärt Schindler, der einmal pro Woche aus der Bremer Zech-Niederlassung kommt, um den Fortgang der Arbeiten zu überwachen. „Zurzeit geht es sehr gut voran“, sagt er.

Unten verläuft die Rotenburger Rinne

Die ehemalige Tongrube war nach dem Ende des Abbaus ein See. „Mir haben Anwohner erzählt, dass sogar darin gebadet wurde“, sagt der Sanierungsfachmann. Mittlerweile ist aus dem See eine Hügellandschaft geworden. Die noch sichtbaren Höhenunterschiede auf dem Gelände zeigen, wo die Sanierung des Bodens beendet ist und wo noch Schichten eingebracht werden müssen.

Fast pausenlos sind Bagger und Schlepper mit großen Anhängern im Einsatz. „Dort lagert der Ton, den wir hier aus dem Boden geholt haben“, sagt Schindler. Ton sei so wasserundurchlässig wie eine Plastiktüte, nur eben besser, weil es ein Naturmaterial ist.

Guter Blick in die Ferne von einem höhergelegenen Punkt der ehemaligen Tongrube © Kreib, Tom

Zuunterst wurde in der ehemaligen Tongrube, die früher den Rohstoff für die Ziegelherstellung geliefert hatte, ganz schwach kontaminierte Böden, etwa Sand, eingelagert. Jetzt wird das Gelände „komplett eingekapselt“, erklärt der Fachmann.

Rings um die gesamte Grube wurde eine sogenannte Schichtwand aus Ton errichtet. „Da geht nichts rein und nichts raus“, sagt Schindler über das Wassermanagement. Außerhalb des Geländes entsteht zum Schluss zudem noch ein Entwässerungsgraben für Regenwasser, das von Außen kommt.

Die Sanierungsarbeiten in der eigentlichen Grube werden nicht nur von Zech Umwelt, sondern auch von zwei unabhängigen Ingenieurbüros begleitet und überwacht.

Die Nachnutzung ist noch nicht geklärt

Der Aufbau bei der Sanierung in der Tongrube sieht so aus: Ganz unten sind die verfüllten Böden. Dann wird eine 50 Zentimeter dicke Tonschicht aufgetragen und platt gewalzt. Darauf wird – komplett über die Gesamtfläche – eine Drainagebahn verlegt. Das ist eine wasserundurchlässige, schwarze Folie. Über diesen Ebenen wird zum Schluss eine 1,5 Meter dicke Schicht Erde verteilt. Rekultivierungsboden heißt das im Fachjargon. Und ganz tief unten, deshalb wurde auch in Westerholz nach Ton gegraben, verläuft die Rotenburger Rinne – eine Tonschicht in größerer Tiefe.

Dass flächendeckend die richtigen Schichthöhen erreicht werden, ist an Dutzenden Peilstäben erkennbar, die übers gesamte Gelände verteilt im Boden stecken und die von Experten eingemessen wurden.

So sieht der Ton aus, der die Deponie als Schutz bedeckt. © Kreib, Tom

„Hier bringen wir gerade den Ton auf.“ Schindler zeigte auf eine Fläche, die noch unter dem Niveau der fertig sanierten Abschnitte liegt. Nebenan lagern die Rollen mit der Drainagebahn, die dort noch verbaut wird.

Der unerwartete Spätsommer spielt dem Sanierungstrupp in die Hände. Es geht schnell voran. Die Bagger, Raupen und Schlepper sind im Dauereinsatz und hinterlassen eine Staubfahne.

Bis November oder Dezember könne noch gearbeitet werden, schätzt der Projektleiter. Dann geht die Sanierungsbaustelle in die Winterpause. Je nach Witterung werden die Arbeiten im März oder April weitergehen. Läuft es gut, könnte das Projekt auch vor Oktober 2024 beendet sein, so der Bremer.

Bis ins Detail ist geklärt, wie die Sanierung der ehemaligen Tongrube Schritt für Schritt voranschreitet. Im Planungsprozess ist noch die Nachfolgenutzung, die mit dem Landkreis Rotenburg abgestimmt wird. Eine Option, doch das ist noch längst nicht entschieden, wäre zum Beispiel Flächen-Photovoltaik.

Was es allerdings nicht geben wird: Die in Kürze fertig sanierte Hügellandschaft als bester Rodelberg im Landkreis Rotenburg. Mit einer Schneekanone wäre die Fahrt ins „Tal“ sogar bei einem norddeutschem Schmuddelwinter ein schneesicheres Vergnügen...