Scheeßeler Straßen tragen wieder Samba

Von: Ulla Heyne

Wenn der große Festumzug auf der B 75 ins Stocken kommt, wird Cheforganisator Christian Kittler schon mal unruhig. © Heyne

Das Beekefestival steht an, die Organisatoren stehen in den Startlöchern. Der große Festumzug erfordert allerdings einen hohen administrativen Aufwand.

Scheeßel – Eine Woche noch bis zum Beekefestival in Scheeßel. Grund genug für Christian Kittler, gedanklich auf „Vollgas“ zu schalten. Der Antrag auf Straßensperrung für den großen Festumzug mit rund 20 Gespannen und mehr als 200 Teilnehmern per Pedes ist längst gestellt, nun heißt es für den „Herrn der Festwagen“ Warten. Grund zur Beunruhigung gibt es für den 43-Jährigen, der den Festumzug seit 18 Jahren organisiert, allerdings noch nicht:

Der Scheeßeler „Werkstattclub“ legt sichtbar viel Wert darauf, den eigenen Umzugswagen jedes Mal neu und kreativ zu gestalten. © Heyne

„Das kommt meistens relativ kurzfristig.“ Geklappt hat es bis jetzt noch jedes Jahr. Dabei ist die Sperrung der Route gar nicht ohne. Die B 75 ist die offizielle Umleitungsstrecke für die Autobahn A1. Wenn die mal gesperrt würde, könnte das für das von vielen Zuschauern aus Nah und Fern gefeierte Zeichen gelebter Völkerverständigung und Brauchtums eng aussehen. „Ausweichen wäre keine Option“, weiß der Beekscheeper, nicht nur, weil eine Änderung der angemeldeten Strecke verboten ist. Sondern auch, weil viele Straßen für die Gespanne, viele mit Anhängern, schlicht nicht breit genug zum Manövrieren sind. Passiert sei das noch nie, meint Kittler. Auch für dieses Jahr ist er zuversichtlich, einen reibungslosen Ablauf hinlegen zu können. Das sei auch den Wagenbauern zu verdanken. Viele seien schon seit Jahren dabei; „die wissen, wie es läuft und kennen sich aus.“ Ein, zwei Treffen vorab zum Besprechen der Details, auch für die „Neulinge“ an Bord des Umzugs, „dann läuft das“. Laufen, oder besser: rollen, muss es am Sonntag auch, denn das Zeitfenster für die B 75-Sperrung ist knapp bemessen. Da kann der Organisator, der die Strecke bis zu zehn Mal mit Fahrrad und Funkgerät abfährt, schon mal nervös werden, wenn die Sambatruppe allzu lange Einlagen an einer Stelle hinlegt. Im Laufe der Jahre ist Kittler auf subtile, aber effiziente Lösungen gekommen: „Wenn man dem nachfolgenden Gespannfahrer bedeutet, langsam wieder loszufahren, rollt bald wieder alles.“ Die Reihenfolge der Gruppen legt Kittler so fest, dass jene nur mit Musik oder Tanzkombos gut durchmischt sind. Viele der Wagen stellen sich am Sonntagmorgen, wenn die Teilnehmer des Festivals beim Gottesdienst sind, schon in der gewohnten Startfolge auf.

Christian Kittler, hier mit der Beekscheepers-Vorsitzenden

Es sind vor allem die Dörfer, von Ostervesede bis Abbendorf, die die Möglichkeit nutzen, sich zu präsentieren. Aber auch Vereine und Gruppen sind gern gesehen – gern auch Neue, „auch wir müssen sehen, dass wir junge Leute bekommen, um die Tradition weiterzuführen“, weiß Kittler. Eine dieser Gruppen ist der Werkstattclub aus Scheeßel. Früher ist Matthias Rathjen mit seinem Bruder auf dem Wagen mitgefahren, heute bestückt er mit seinen Mitstreitern einen eigenen, und den jedes Mal anders. „Einfach nur in den Schuppen stellen und nach zwei Jahren wieder rausholen ist nicht!“, so die Devise. So kam das Publikum bereits in den Genuss eines mit „Stefan Raab“ geschmückten Trucks, in dessen Show die Scheeßeler mit dem Hobby „horizontales Bierkästenstapeln“ kurz vorher zu Besuch gewesen waren. Ein anderes Jahr stand ganz unter dem Zeichen der blau-weiß-schwarzen Raute; zum Heideblütenfest in Schneverdingen wurden die Bierkästen mit Heidepflanzen, einer Leihgabe einer örtlichen Gärtnerei, bepflanzt. Auch in diesem Jahr erhalten die sieben Kumpel eine Blumenspende von Andreas Jörs, um ihren Wagen zu bestücken. Vor dem Finetuning der Dekoration, („Vielleicht in diesem Jahr etwas mit alten Werkzeugen?“) stehen jedoch „handfeste“ Vorarbeiten, darunter der Einbau eines Soundsystems und einer Zapfanlage. Was für den Mitarbeiter der Scheeßeler Gemeinde den Reiz ausmacht? „Mittendrin zu sein statt nur am Straßenrand, das ist schon ein tolles Gefühl!“