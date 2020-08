Salsa zum Spieß

Scheeßel – Live-Musik zum Rodizio-Spieß – das soll es bald im Scheeßeler Kernort geben. Der brasilianische Gourmettempel „Gaucho Rodizio“ startet ab September einen Testballon: Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt sich ein Musiker oder ein Duo ein Stelldichein zum Hutkonzert, also bei freiem Eintritt gegen Spende.

Wie es dazu kam? Booker und Tourplaner Patrick Fechner aus Bremen ist derzeit auf der Suche nach neuen Spielmöglichkeiten für seine Schützlinge – viele der üblichen Veranstaltungsorte, darunter die großen etablierten Locations, seien weggebrochen, weil sich Auftritte dort wegen der aktuellen Auflagen nicht lohnten. Ein Blick auf Google Maps zeigte dem Tourmanager einen weißen Fleck zwischen seinem Wohnort Bremen und Hamburg – im Gaucho Rodizio war er bis dahin selbst noch nie gewesen. Seine Anfrage stieß bei Betreiber Jaime Wink auf offene Ohren: „Wir haben so etwas schon mal gemacht und bekommen immer wieder Nachfragen von Gästen“, so der Scheeßeler Gastronom.

Die in Bremen lebende Brasilianerin Maria Bittencourt zu verpflichten, die am Freitag, 18. September, zusammen mit dem Gitarristen Dami Andres an der achtsaitigen Gitarre latein-amerikanisches Flair in der ehemaligen alten Mühle verspricht, war fast ein Selbstläufer. „Passend zu diesem Summer-Special Latino-Feuer servieren wir den ganzen Abend Cocktails zum Happy-Hour-Sonderpreis“, verspricht Wink. Schon vorher ist am Mittwoch, 2. September, das Duo Dirkett Hall zu erleben, gefolgt von einer Reihe anderer Singer-Songwriter.

Das erste Set werde bei gutem Wetter draußen gespielt, das zweite im ersten Stock, „so kommen auch unsere Gäste, die ohne musikalische Begleitung bei uns speisen wollen, auf ihre Kosten“, erklärt Wink. Bei der Auswahl der Künstler ließ er sich vom eigenen Geschmack leiten: „Ich habe mir die Vorschläge angehört und dann entschieden, was mir gefällt“. Im Januar entscheidet allerdings der Zuhörer: „Dann gibt es auf Facebook ein Voting, was die Gäste hören möchten“, erklärt Fechner. Selbige entscheiden auch, ob und wie es mit der Livemusik am Mittwoch im Beekeort weitergeht.

Wink könnte sich auch andere Formate wie ein Konzert auf dem Parkplatz vorstellen: „Warum nicht mal größer denken?“ Wichtig ist allen an der Planung Beteiligten jedoch zunächst, ein niederschwelliges Angebot „ohne Hemmschwelle“ zu machen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, „über das Ende entscheiden die Zuschauer“, verspricht Fechner. hey