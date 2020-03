Scheeßel – Ihr Lachen ist ansteckend. Und Gudrun Wagner lacht oft und gerne. Beinahe strahlt sie schon etwas von einer rheinischen Frohnatur aus. Dabei kommt die Frau, die fast 18 Jahre der Bürgermeisterin als deren Sekretärin zur Hand gegangen war, gebürtig aus Hamburg. Dort sagt man bekanntlich „Tschüss“ – ein populärer Schlager lässt grüßen. Wagner reicht das nicht aus. Sie sagt „Tschüss-tschüss“, Worte des Abschieds, auf die man sich nach jedem Gespräch verlassen konnte und die zu ihrem Markenzeichen geworden sind. Die 61-Jährige, die in Schneverdingen lebt, verabschiedet sich in den Ruhestand. Oder, wie sie es selbst lieber formulieren würde: „Ich gehe nicht in Rente, sondern ich höre nur auf zu Arbeiten.“

Und das nach 45 Jahren in Vollzeitbeschäftigung, zwar bei unterschiedlichen Arbeitgebern, aber immerhin. „Für eine Frau ist das doch eher ungewöhnlich, weil die meisten ja Kinder haben“, sagt Wagner. Nachwuchs kam in ihrer Lebensplanung nicht vor. Wohl aber hat sie einen großen Freundeskreis – und Kollegen, die sie mochte und die sie mochten. Mit vielen ist sie per Du, mit der Bürgermeisterin, der „Chefin“, wie sie Käthe Dittmer-Scheele immer zu nennen pflegte, blieb sie trotz enger Zusammenarbeit bis zum Schluss beim freundlichen „Sie“. „Meine Devise lautet immer: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus – und so habe ich keinem in all den Jahren Anlass gegeben, Ärger mit mir zu haben.“

Was für sie als Sekretärin stets das Schönste gewesen sei: der vielseitige Kontakt zu den Menschen – ob persönlich oder am Telefon. „Dafür bin ich ja auch ausgebildet worden – das ist etwas, was ich mag und kann, auch, wenn nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen war.“

Ihre beruflichen Wurzeln hat Gudrun Wagner in der Privatwirtschaft. Gelernt hat sie Einzelhandelskauffrau, danach folgten Stationen bei der Deutschen Bank, der AEG Schiffbau und zuletzt, bevor sie den Job im Scheeßeler Rathaus antrat, bei einem Adress- und Telefonbuchverlag, wo sie kaufmännische Azubis ausbildete. „Irgendwann stellten die keine Lehrlinge mehr ein, also musste ich damals betriebsbedingt meinen Stuhl räumen“, blickt Wagner auf den Bruch zurück.

Im Juli 2002 nahm sie dann erstmals im Vorzimmer der Bürgermeisterin Platz. Bereut habe sie den Schritt in das damals für sie ganz und gar neue Berufsumfeld nicht. „Ich habe immer gesagt, dass ich Sekretärin in dem Sinne gar nicht gelernt habe. Aber das ist auch gar nicht notwendig, weil man auf dem Platz Allrounder sein muss.“

Diesen Posten erfüllte Wagner, auch mit den vielen Lehrgängen, die sie stets gerne und mit Neugier besucht habe, souverän. „In erster Linie hatte ich natürlich mit dem Administrativen im Büro zu tun, wie Termine zu koordinieren und den Schriftverkehr abzuwickeln.“ Aber auch mit der Organisation gemeindlicher Veranstaltungen, wie dem Neujahrsempfang, sei sie betraut worden. Und damit, für den einen oder anderen besonderen Anlass Blumen aufzutreiben. Nur Protokoll nach einer Ratssitzung, das habe sie nur ein einziges Mal schreiben müssen – gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit im Rathaus. „Ich schreibe immer so, wie ich rede, ein Amtsdeutsch habe ich mir nie aneignen können – also war ich einmal Protokollantin und danach nie wieder“, schmunzelt die 61-Jährige. „Man meinte zu mir, ich solle es doch lieber lassen.“

Nun sei aber auch wirklich genug mit der ganzen Rückschauerei, macht Wagner deutlich. „Denn eigentlich bin ich eher der Typ, der immer nach vorne blickt.“ Wie sie ihren Ruhestand gestalten will? „Ich bin nicht die Planerin, sondern lasse lieber alles gerne auf mich zukommen“, sagt sie und schaut auf die Uhr. Gleich kommen die Kollegen aus der Verwaltung im Beeke-Forum zusammen, um im Rahmen einer kleinen Feierstunde ihr zu Ehren „Tschüss“ beziehungsweise „Tschüss-tschüss“ zu sagen.

Langeweile, die kenne sie jedenfalls nicht, betont die Frau, die die Gemeinde Scheeßel über so viele Jahre mitgeprägt hat. Auf jeden Fall wolle sie wieder dabei sein, wenn das Rathaus nach seinem Um- und Ausbau eingeweiht wird: „Da sind Materialien verarbeitet, die ich unbedingt sehen will.“ Und auch auf ein Wiedersehen freue sie sich schon jetzt, beispielsweise mit Sarah Uhle, ihrer Nachfolgerin, die sie in den vergangenen Wochen eingearbeitet habe.

Dass diese, im Gegensatz zu ihr selbst, aus Scheeßel kommt, sei laut Wagner von großem Vorteil: „Als ich damals anfing, musste ich mir die Ortskenntnisse wirklich erst mal alle aneignen – der Ortsplan war in der Anfangszeit quasi an mir angewachsen.“