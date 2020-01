Die Sache mit den gierigen Verwandten

Westerholz – Beim Westerholter Eekenkring erreichen die Proben für die neue Spielzeit langsam die heiße Phase. Fast täglich üben die Darsteller der Theatergruppe unter der Regie von Speelbaas Hartmut Schulze ihre Rollen. Ende Januar soll sich der Vorhang für die Premiere von „De Arvsliekers“ (Die Erbschleicher) im Westerholzer Dorfgemeinschaftshaus heben. Die heitere Komödie in drei Aufzügen stammt aus der Feder von Elke Rahm und wurde von Heino Buerhop ins Plattdeutsche übertragen.

Ort der Handlung ist das Wohnzimmer der Familie Motzmann. Johann Motzmann (Ralf Preuß) ist ein wohlhabender Mann, der im Kreise seiner Verwandten seinen 85. Geburtstag feiert. Auch der Reporter der örtlichen Presse (Fritz Brase) erscheint zu einem Interview. Der Ehrentag scheint für Johanns Tochter Gisela (Rita Dittmer) und für die Familie seiner Tochter Renate (Katrin Rathjen) mit Ehemann Stefan (Ingmar Klee) und Tochter Chantal (Saskia Boje) Grund genug zu sein, sich um das Vermögen des alten Herrn zu sorgen. Was ist, wenn Papa noch kein Testament gemacht hat?

Eifrig versuchen sie, ihren Vater zum Gang zu einem Notar zu bewegen, um seine beziehungsweise ihre finanziellen Angelegenheiten zu regeln. Johann ist von dem Vorhaben alles andere als begeistert. Schlitzohrig beschließt er, seiner Familie ein Schnippchen zu schlagen. Er bringt zunächst mehr Schwung in seinen Haushalt, indem er eine resolute Haushälterin (Heike Riepshoff) einstellt, die zu allem Übel auch noch ihren arbeitslosen Sohn (Timo Riepshoff) einschleust. Eine weitere Bewerberin für die Haushaltsstelle serviert sie ab. Als Johann Motzmann dann die junge und hübsche Sabrina (Nina Riepshoff) kennenlernt und den Notar (Fritz Brase) bestellt, sieht die Familie ihre Felle davonschwimmen. Was führt Johann im Schilde?

Die Aufführungstermine sind am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 26. Januar, um 14.30 Uhr (mit Kaffee und Kuchen), am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr, am Samstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 2. Februar, um 14.30 Uhr (mit Kaffee und Kuchen). Eintrittskarten zum Preis von acht Euro (plus Kaffee- und Kuchen-Bon für 7,50 Euro) sind nur im Vorverkauf täglich ab 18 Uhr unter der Nummer 0152 / 52682284 erhältlich.